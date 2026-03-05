వేం నరేందర్ రెడ్డికి రాజ్యసభ: రేవంత్ రెడ్డి స్కెచ్ మాములుగా లేదుగా!
రాజ్యసభ ఎన్నికల రేసులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనూహ్య నిర్ణయాలతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒకవైపు అధిష్ఠానం పంపిన దిగ్గజ న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వి, మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి 'షాడో'గా నిలిచే వేం నరేందర్ రెడ్డి. ఈ ఎంపిక వెనుక ఒక బలమైన రాజకీయ సందేశం, భవిష్యత్ వ్యూహం దాగి ఉన్నాయి.
సాధారణంగా రాజ్యసభ సీట్లంటే సామాజిక సమీకరణాలు, సీనియారిటీ లేదా ఢిల్లీ పెద్దల కోటాకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కానీ, తెలంగాణ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన ముద్రను స్పష్టంగా చూపించారు. తన అత్యంత సన్నిహితుడు, రాజకీయ ప్రయాణంలో కష్టసుఖాలను పంచుకున్న వేం నరేందర్ రెడ్డిని పెద్దల సభకు పంపడం ద్వారా రేవంత్ రెడ్డి అధిష్ఠానం వద్ద తనకున్న పట్టును మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
ఢిల్లీలో రేవంత్ 'వాయిస్'
ముఖ్యమంత్రికి రాష్ట్రంలో పాలనాపరమైన ఒత్తిళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తరచూ ఢిల్లీకి వెళ్లి అధిష్ఠానంతో లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో లాబీయింగ్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ సాధ్యపడదు. గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి కేవీపీ రామచంద్రరావు ఎలాగైతే ఉండేవారో, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి వేం నరేందర్ రెడ్డి అలా మారబోతున్నారు.
లక్ష్యం: ఏఐసీసీ వర్గాలతో నిత్యం సమన్వయం చేసుకోవడం, రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు అధిష్ఠానానికి వివరించడం.
ప్రాధాన్యత: ఢిల్లీలో తన తరపున రాజకీయ చక్రం తిప్పేందుకు నమ్మకమైన వ్యక్తి ఉండాలని రేవంత్ భావించారు.
వలస నేతలకు 'గ్రీన్ సిగ్నల్'
వేం నరేందర్ రెడ్డి ప్రస్థానం తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మొదలైంది. రేవంత్ రెడ్డితో పాటే ఆయన కాంగ్రెస్ గూటికి చేరారు.
సందేశం: కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 'పాత కాపుల'కే కాదు, కష్టపడి పనిచేసే వలస నేతలకు కూడా ఉన్నత పదవులు ఇస్తుందని ఆయన ఎంపిక ద్వారా సంకేతం పంపారు.
ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి రావాలనుకుంటున్న మాజీ మంత్రులు, సీనియర్ నేతలకు ఇదొక భరోసాగా పనిచేస్తుంది. "మీరు రండి.. భవిష్యత్తు ఉంటుంది" అనే బలమైన సిగ్నల్ ఇది.
నమ్మకానికి దక్కిన గౌరవం
రాజకీయాల్లో నమ్మకం అనేది చాలా అరుదైన ఆభరణం. 2015 నాటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఉదంతం నుంచి నేటి వరకు వేం నరేందర్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి వెంటే ఉన్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా జారిపోకుండా అండగా నిలిచినందుకు రేవంత్ ఆయనకు దక్కిన అత్యున్నత గౌరవంగా దీన్ని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అధిష్ఠానం ప్లాన్ ఏమిటి?
అభిషేక్ మను సింఘ్వి ఎంపిక అధిష్ఠానం ఛాయిస్. దేశవ్యాప్తంగా పార్టీకి ఉన్న న్యాయపరమైన చిక్కులను, జాతీయ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ వాణిని వినిపించేందుకు సింఘ్వి లాంటి మేధావుల అవసరం ఉంది. తెలంగాణ నుంచి ఆయనను పంపడం ద్వారా న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఢిల్లీ స్థాయిలో ఎదుర్కోవడం సులభం అవుతుంది.
రాజకీయ నిపుణుల విశ్లేషణ:
"రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో తన టీమ్ను సెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఒకవైపు పాలన, మరోవైపు రాజకీయ నిర్వహణ. రాజ్యసభ సీట్ల ఎంపికలో అధిష్ఠానం కోరికను (సింఘ్వి) మన్నిస్తూనే, తన మనిషికి (వేం నరేందర్) అవకాశం కల్పించుకోవడం రేవంత్ సాధించిన దౌత్య విజయం" అని రాజకీయ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పార్టీలోని ప్రత్యర్థులకు హెచ్చరిక
రాజ్యసభకు వేం నరేందర్ రెడ్డి ఎంపిక రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ చాణక్యానికి నిదర్శనం. ఇది కేవలం ఒక పదవి మాత్రమే కాదు.. ఢిల్లీ పీఠం వద్ద తన బలాన్ని చాటుకోవడంతో పాటు, పార్టీలోని ప్రత్యర్థులకు ఒక సునిశిత హెచ్చరిక కూడా.