Wine Shops Closed : ఆగస్టు 4వ తేదీ వరకు వైన్ షాపులు, బార్లు క్లోజ్
Wine Shops Closed : సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వైన్ షాపులు మూసి ఉన్నాయి. ఆగస్టు 4వ తేదీ వరకు క్లోజ్ ఉండనున్నాయి.
ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతర (బోనాలు) 2026 ఉత్సవాలు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు, సికింద్రాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మద్యం దుకాణాలను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు ఆదేశించారు. ఉత్తర్వుల ప్రకారం మల్కాజిగిరి జోన్లోని మార్కెట్, గోపాలపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న అన్ని వైన్ షాపులు, కల్లు దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లు ఆగస్టు 2వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుండి ఆగస్టు 4వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల వరకు మూసి ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్లోని ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చే వార్షిక బోనాల ఉత్సవాల సందర్భంగా భద్రత, శాంతిభద్రతల ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఈ ఆంక్షలను విధించారు. తాత్కాలిక ఆంక్షలకు సహకరించి, బోనాలు ఉత్సవాలు శాంతియుతంగా, సజావుగా జరిగేలా చూడటంలో అధికారులకు సహకరించాలని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
333 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు
సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారాంతంలో మద్యం తాగి వాహనం నడపడంపై ప్రత్యేక తనిఖీ నిర్వహించగా 333 మందిని అరెస్టు చేశారు. 333 మందిలో 269 మంది బైక్లకు సంబంధించినవారు, 11 మంది ఆటోలు, 51 మంది నాలుగు చక్రాల వాహనదారులు, ఇద్దరు భారీ వాహనాలకు సంబంధించినవారు ఉన్నారు.
ట్రాఫిక్ అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్, అడ్మిన్, జి నరేందర్ మాట్లాడుతూ.. మద్యం సేవించినవారందరినీ కోర్టులో హాజరుపరుస్తామని తెలిపారు. మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం తీవ్రమైన నేరమని సైబరాబాద్ పోలీసులు చెప్పారు. ఎవరైనా మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతూ ప్రమాదానికి కారణమైతే, అటువంటి వ్యక్తులపై భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023లోని సెక్షన్ 105 కింద కేసు నమోదు చేస్తారు. ఈ సెక్షన్ కింద గరిష్ట శిక్ష జరిమానాతో పాటు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఉంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More