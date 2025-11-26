Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్ యాంటీ-డ్రోన్‌ గస్తీ వాహనం ఇంద్రజాల్‌ రేంజర్‌!

    ప్రపంచంలోనే మెుట్టమెుదటి అటానమస్ యాంట్రీ డ్రోన్ గస్తీ వాహనం ఇంద్రజాల్ రేంజర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఇది చాలా కీలకమైన ముందడుగు అని రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దేవేంద్ర ప్రతాప్ పాండే అన్నారు.

    Published on: Nov 26, 2025 3:06 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గం టీ హబ్‌లో ప్రపంచంలో తొలి అటానమస్ యాంటీ డ్రోన్ గస్తీ వాహనం ఇంద్రజాల్ రేంజర్‌ను ఇంద్రజాల్ డ్రోన్ డిఫెన్స్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దేవేంద్ర ప్రతాప్ పాండే హాజరు అయ్యారు.

    ఇంద్రజాల్ రేంజర్ ప్రారంభం
    ఇంద్రజాల్ రేంజర్ ప్రారంభం

    ఈ సందర్భంగా ప్రతాప్‌ పాండే మాట్లాడారు. భవిష్యత్‌లో దేశాల మధ్య యుద్ధాలు కేవలం ఆయుధాలతో మాత్రమే ఉండవు అన్నారు. వీటిల్లో డ్రోన్స్‌ పాత్ర ఆందోళనకరంగా మారుతుందని చెప్పారు. దేశంలోనికి పాకిస్థాన్ పలుసార్లు పంపిన డ్రోన్లను మన బలగాలు నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇంద్రజాల్ రేంజర్ వాహనం కూడా అలాంటి అనుమానాస్పద డ్రోన్లను కూల్చుతుందన్నారు.

    'రక్షణ పరంగా చాలా కీలకమైన ముందడుగు అవుతుంది. ఇంద్రజాల్ సంస్థకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. దేశ భద్రత విషయంలో కీలక పరిణామం.'అని ప్రతాప్‌ పాండే అన్నారు.

    ఇంద్రజాల్ రేంజర్ ప్రారంభం సందర్భంగా ఇంద్రజాల్ డ్రోన్ డిఫెన్స్ ఇండియా సీఈఓ కిరణ్ రాజు మాట్లాడారు. ఇంద్రజాల్ రేంజర్ ప్రారంభానికి 26/11 దాడి జరిగిన రోజును ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలను చెప్పారు. 26/11 దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి నివాళులు అర్పించడానికే ఈ తేదీని ఎంచుకున్నట్టుగా వెల్లడించారు. ఇక్కడ యువత డ్రగ్స్ మీద ఉపయోగించే నిధులు పాకిస్థాన్ ఉగ్ర ముఠాలకు వెళ్తున్నాయన్నారు.

    భారత్‌లోపల చేసే తప్పులు సరిహద్దు రాష్ట్రాల ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయని కిరణ్ రాజు అన్నారు. భారత్‌కు ఇతర దేశాలతో భూ సరిహద్దు 15 వేల కిలో మీటర్లు ఉందని చెప్పారు. డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ సమస్య పెద్దగా మారిందన్నారు. ఆ సమస్య నుంచి పుట్టిందే ఇంద్రజాల్ రేంజర్ వెహికల్ అని స్పష్టం చేశారు. యాంటీ డ్రోన్ పాట్రోల్ వెహికల్ అని తెలిపారు. ఇది కేవలం డిఫెన్స్ డ్రోన్స్ కోసం మాత్రమే కాదని, దేశంలోనికి డ్రగ్స్ తీసుకువస్తున్న డ్రోన్స్‌ను నిర్వీర్యం చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు.

    'ఇంద్రజాల్ రేంజర్‌ను పరీక్షించిన సమయంలో ఆరు రోజుల్లో 70 డ్రోన్లను నిర్వీర్యం చేసింది. ఈ వాహనం 10 కిలోమీటర్ల రేడియస్‌లో పని చేస్తుంది. హ్యాకింగ్ మెకానిజంతో సైబర్ ట్రిగ్గర్ విధానంలో వర్క్ చేస్తుంది. దీనిలోని సాఫ్ట్ స్కిల్ సిస్టమ్ డ్రోన్‌ను క్యాచ్ చేస్తుంది, క్రాష్ చేస్తుంది. ఇంద్రజాల్ రేంజర్‌తో మనం ఆపే ప్రతీ డ్రోన్ మనుషుల ప్రాణాలను, మన భూమిని కాపాడుతుంది.' అని కిరణ్ రాజు వెల్లడించారు.

    News/Telangana/ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్ యాంటీ-డ్రోన్‌ గస్తీ వాహనం ఇంద్రజాల్‌ రేంజర్‌!
    News/Telangana/ప్రపంచంలోనే తొలి అటానమస్ యాంటీ-డ్రోన్‌ గస్తీ వాహనం ఇంద్రజాల్‌ రేంజర్‌!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes