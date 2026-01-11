జగన్ కు అమరావతిలో ఇళ్లు ఉంది... కానీ చంద్రబాబుకు ఉందా..? సజ్జల ప్రశ్నాస్త్రాలు
చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై వైసీపీ ముఖ్య నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.అమరావతి టెండర్లను కొన్ని కంపెనీలకే ఇచ్చారని ఆరోపించారు. అమరావతి పేరుతో చంద్రబాబు అన్నిటికంటే పెద్ద స్కామ్ చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతికి ఏ రోజూ కూడా జగన్ వ్యతిరేకం కాదన్నారు.
అమరావతిపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ… వైసీపీ ముఖ్యనేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తీవ్ర ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. అమరావతి రైతుల తరపున వైఎస్ జగన్ సరైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారని చెప్పారు. మొదటి దశలో దాదాపు 50 వేల ఎకరాల భూమిని రైతుల నుంచి తీసుకున్నారని… వాటి అభివృద్ధే ఇంకా పూర్తి సరైన రోడ్లు, కనెక్టివిటీ లేకపోవడం, ప్లాట్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవడంతో రైతులు ఇబ్బందుల్లో పడేసినట్లు అయిందని చెప్పారు.
చెరువులు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్లాట్లు కేటాయించడం నిజం కాదా అని జగన్ ప్రశ్నించారని సజ్జల చెప్పారు. అభివృద్ధి చేయకపోతే ఇలాంటి ప్లాట్లు ఎవరు కొనుగోలు చేస్తారని అడిగారని వివరించారు. కానీ జగన్ వ్యాఖ్యలను పక్కదోవ పట్టించేలా కూటమి నేతలు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు.
చంద్రబాబు నాయుడు గత ఐదేళ్లలో అమరావతి కోసం కేవలం రూ.5,000 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారని సజ్జల వివరించారు. మొదటి దశ అభివృద్ధికి మాత్రమే దాదాపు రూ.లక్ష కోట్లు అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులతో రాజధాని ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు పూర్తవుతుందని ప్రశ్నించారు.
అమరావతి కుంభకోణాలకు కేంద్రంగా మారిందని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు. అమరావతి పేరు మీద ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.40 వేల కోట్లు అప్పుగా తీసుకుందని…. కానీ ప్రాధాన్యతా పనులకు ఖర్చు చేయడం లేదని చెప్పారు. కాంట్రాక్టులు కమీషన్ల ద్వారా నడపబడుతున్నాయని ఆరోపించారు.
చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిని అన్ని కుంభకోణాలకు తల్లిగా మార్చారని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దుయ్యబట్టారు. అమరావతిలో అభివృద్ధిని జగన్ కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు. 2019 ఎన్నికలకు ముందే ఈ ప్రాంతంలో తన ఇల్లు, పార్టీ కార్యాలయాన్ని నిర్మించడం ద్వారా ఈ నిబద్ధతను ప్రదర్శించారని గుర్తు చేశారు. అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించిన తరువాత జగన్ అక్కడే నివాసం కొనసాగించారని పేర్కొన్నారు. దీనికి విరుద్ధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటి వరకు అమరావతిలో ఇల్లు నిర్మించుకోకుండా అక్రమ నివాసంలో ఉంటున్నారని సజ్జల విమర్శించారు.
“అమరావతి తొలి దశ కోసం 50 వేల ఎకరాలు తీసుకున్న చంద్రబాబు ఆ రైతులకు ఇంతవరకూ ఏం చేయలేదు. మళ్లీ 50వేల ఎకరాలంటున్నాడు. చంద్రబాబు అమరావతి అన్నిటికంటే పెద్ద స్కామ్. దీనిపై ప్రశ్నిస్తే టీడీపీ సమాధానం చెప్పలేక జగన్ గారిపై వ్యక్తిగత దూషణలు చేస్తోంది. జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందే, తన ఇల్లు, ఆఫీసు ఇక్కడ కట్టుకున్నారు. మరి చంద్రబాబు ఎక్కడున్నారు? 11 ఏళ్లుగా చంద్రబాబుకు అమరావతిలో ఇల్లు ఉందా? ఇన్నేళ్లుగా ఒక అక్రమ నిర్మాణంలో చంద్రబాబు నివసిస్తున్నాడు. చంద్రబాబు రాజధాని పేరుతో చేసిన స్కామ్ పై సమాధానం చెప్పాలి" అని సజ్జల డిమాండ్ చేశారు.