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    జూలై 1న ఏపీలో 'వికసిత్ భారత్ - రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్' ప్రారంభం

    గ్రామీణ ఉపాధి, జీవనోపాధి కల్పన లక్ష్యంగా కేంద్రం రూపొందించిన 'వికసిత్ భారత్ - రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్' (VB-G RAM G) పథకాన్ని జూలై 1న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జాతీయ స్థాయిలో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వెల్లడించారు.

    Published on: Jun 17, 2026 6:50 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వేదికగా గ్రామీణ భారతం మరో కీలక అడుగు వేయబోతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'వికసిత్ భారత్ - రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్' (VB-G RAM G) పథకాన్ని వచ్చే జూలై 1న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జాతీయ స్థాయిలో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఈ పథకానికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌తో ఢిల్లీలో సమావేశమై ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకానున్నారు.

    కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో పవన్ కళ్యాణ్ (@ChouhanShivraj)
    కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో పవన్ కళ్యాణ్ (@ChouhanShivraj)

    ఏపీ మోడల్ పంచాయతీల ప్రదర్శన

    ఈ ప్రారంభోత్సవ వేదికపై ఆంధ్రప్రదేశ్ తన ప్రత్యేకతను చాటుకోనుంది. రాష్ట్రంలోని మోడల్ పంచాయతీలు, సున్నా వ్యర్థ పంచాయతీల (Zero-waste gram panchayats) పనితీరును ప్రదర్శించనున్నారు. స్థానిక పాలనలో వస్తున్న వినూత్న మార్పులు, సుస్థిర అభివృద్ధి, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో గ్రామాలు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో ఈ వేదిక ద్వారా దేశానికి పరిచయం చేయనున్నారు.

    పారదర్శకతే లక్ష్యం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్

    సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రామీణాభివృద్ధి పథకాల అమలులో అత్యంత పారదర్శకతను పాటిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

    జియో-ట్యాగింగ్: గ్రామీణాభివృద్ధి పనులన్నింటినీ జియో-ట్యాగింగ్ చేయడం ద్వారా అవినీతికి తావులేకుండా చేశామన్నారు.

    ఫేస్ రికగ్నిషన్: లబ్ధిదారుల గుర్తింపు కోసం ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ వ్యవస్థను దాదాపుగా పూర్తి చేశామని ఆయన వివరించారు.

    మౌలిక సదుపాయాలు: కేంద్ర పథకాల కింద గ్రామీణ రోడ్లు, ఇళ్ల నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోందని, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని తెలిపారు.

    VB-G RAM G పథకం కింద కేంద్రం ఇప్పటికే ఏపీకి రూ. 7,700 కోట్లకు పైగా మధ్యంతర నిధులను కేటాయించడంపై కేంద్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ నిధులు రాష్ట్రంలో గ్రామీణ అభివృద్ధి పనులను మరింత వేగవంతం చేస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    కొత్త జీవనోపాధులు - మహిళా సాధికారత

    గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆదాయ మార్గాలను పెంచేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ఈ మిషన్ కింద ప్రోత్సహించనున్నారు. ఇందులో భాగంగా కాఫీ తోటల పెంపకాన్ని కూడా మిషన్‌లో చేర్చారు, దీనివల్ల గ్రామీణ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.

    కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి రోహిత్ కన్సాల్ స్పందిస్తూ, ఏపీలో 'మోడల్ కోస్టల్ పంచాయతీల' అభివృద్ధికి తమ శాఖ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. అలాగే, దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన-నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ కింద మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు వాహనాల కొనుగోలుకు కూడా అనుమతి మంజూరు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

    ముందుగా జూన్ 28, 29 తేదీల్లో ఢిల్లీలో జరగబోయే 'నేషనల్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ కాన్ఫరెన్స్‌'లో పాల్గొనాల్సిందిగా పవన్ కళ్యాణ్‌ను కేంద్ర మంత్రి చౌహాన్ ఆహ్వానించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/జూలై 1న ఏపీలో 'వికసిత్ భారత్ - రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్' ప్రారంభం
    Home/Andhra Pradesh/జూలై 1న ఏపీలో 'వికసిత్ భారత్ - రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్' ప్రారంభం
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