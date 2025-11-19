ఇవాళ మరోసారి ఆంధ్రా - ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని రంపచోడవరం అటవీ ప్రాంతంలో కాల్పులు జరిగాయి. తెల్లవారుజామున భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పుల్లో ఏడుగురు మావోయిస్టులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఇదే విషయాన్ని ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేశ్చంద్ర లడ్డా ధ్రువీకరించారు.
ఇవాళ విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేశ్చంద్ర లడ్డా మాట్లాడారు. ఇవాళ జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో అగ్రనేతలు మృతి చెందినట్లు సమాచారం ఉందని తెలిపారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు.
50 మంది అరెస్ట్ - ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్
నవంబరు 17వ తేదీన ఒక ఆపరేషన్ లాంచ్ చేశామని… నవంబర్ 18వ తేదీన ఉదయం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు జరిగాయని తెలిపారు. సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుంచి ఏపీలోకి రావటానికి మావోయిస్టులు ప్రయత్నిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
మంగళవారం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో జరిగిన మావోయిస్టుల అరెస్టులపై స్పందిస్తూ… మొత్తం 50 మందిని అరెస్ట్ చేశామని తెలిపారు. వీరిలో ప్లాటూన్ మెంబర్లు,డివిజినల్ కమిటీ మెంబర్స్,ఏరియా కమిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారని వివరించారు. వీరి నుంచి ఆయుధాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు.
“ఏపీలో మావోయిస్టుల కదలికలపై రెండు నెలల నుంచి మానిటరింగ్ ఉంది. ఛత్తీస్ఘడ్, తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.. ఇంటెలిజెన్స్కి పూర్తి సమాచారం ఉండటంతో నిన్న ఆపరేషన్ చేశాం. నిన్న ఉదయం అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.. మావోయిస్టు షెల్టర్ జోన్ల మీద కూడా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. 50 మంది మావోయిస్టులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అరెస్ట్ చేశాం. కృష్ణా, ఏలూరు, కాకినాడ, కోనసీమ, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో మావోయిస్టులు పట్టుబడ్డారు” అని ఏపీ ఇంటెలిజన్స్ ఏడీజీ మహేష్ చంద్ర లడ్డా వివరించారు.
ఏపీలో రిక్రూట్ మెంట్ లేదు..
ఏపీ నుంచి ఎలాంటి మావోయిస్టు రిక్రూట్ మెంట్స్ లేవని ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేశ్చంద్ర లడ్డా ప్రకటించారు. నిన్న జరిగిన ఎన్ కౌంటర్… మావోయిస్టులకు అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని అభిప్రాయపడ్డారు. మిగతా మావోయిస్టులు కూడా లొంగిపోవాలని సూచించారు.
షెల్టర్ కోసమే మావోయిస్టులు ఏపీకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోందని మహేశ్చంద్ర లడ్డా తెలిపారు. కొంత కోలుకున్న తర్వాత… తిరిగి పోరాటం చేయవచ్చని భావించి ఉండొచ్చని అన్నారు. నల్లమలలో మావోయిస్టులు లేరని తెలిపారు. కేవలం పోలీసుల సమక్షంలోనే కాకుండా… మావోయిస్టులు లొంగిపోవటానికి చాలా వేదికలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఏపీలో అరెస్ట్ అయిన వారంతా ఛత్తీస్ ఘడ్ కు చెందినవారే. ఒకేసారి ఇంత మందిని అరెస్ట్ చేయటం ఇదే తొలిసారి. లొంగిపోవటం ఇష్టంలేనివాళ్లు యాక్టివిటిస్ కొనసాగించాలని చూస్తున్నారు. లొంగిపోయిన వారిలో మేం ఒక్కర్నీ కూడా ఎన్ కౌంటర్ చేయలేదు" లడ్డా స్పష్టం చేశారు.
ఇక ఇవాళ జరిగిన ఎన్ కౌంటర్ కు సంబంధించి వివరాలను ఏపీ పోలీసులు వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇందులో ఆ పార్టీ అగ్రనేత దేవ్ జీ ఉన్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.