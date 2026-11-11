AP DSC 2026 Recruitment : ఏపీ డీఎస్సీ అప్డేట్ - 2,721 పోస్టులకు దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ఇదిగో లింక్
AP DSC Online Application : ఏపీ డీఎస్సీ 2026 దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మొత్తం 2,721 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. నవంబర్ 30వ తేదీతో అప్లికేషన్ గడువు ముగుస్తుంది.
AP DSC Online Application : నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ వచ్చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, వివిధ సంక్షేమ సొసైటీలలో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ కోసం నిర్వహించే 'ఏపీ డీఎస్సీ-2026' ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు నవంబర్ 30వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ సమర్పించవచ్చు.
- రెగ్యులర్ పోస్టులు: జనరల్ పాఠశాలల్లో 2,111 స్కూల్ అసిస్టెంట్ (SA), సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ పోస్టులు ఉన్నాయి.
- స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ పోస్టులు : ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లల కోసం ఉద్దేశించిన 350 స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో 150 స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ అసిస్టెంట్, 200 స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ పోస్టులు ఉన్నాయి.
- సొసైటీ పాఠశాలల పోస్టులు: వివిధ ప్రభుత్వ సంక్షేమ సొసైటీల పరిధిలోని పాఠశాలల్లో ప్రిన్సిపాల్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ , ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ (TGT), ఫిజికల్ డైరెక్టర్లు, పీఈటీలు కలిపి మొత్తం 260 పోస్టులను కేటాయించారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
పాఠశాల విద్యా శాఖ ఉపాధ్యాయ నియామకాలకు సంబంధించి సమగ్ర సమయపట్టికను విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. నవంబర్ 30 వరకు దరఖాస్తులకు అవకాశం ఉండగా… డిసెంబర్ 14 నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ: 11.11.2026 నుండి 30.11.2026 వరకు
- ఆన్లైన్ మాక్ టెస్ట్ : 05.12.2026
- హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ : 14.12.2026 నుంచి హాల్ టికెట్ అందుబాటులోకి వస్తాయి.
- కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు : 20.12.2026 నుంచి 13.01.2027 వరకు
చివరి పరీక్ష పూర్తయిన మరుసటి రోజే ప్రాథమిక కీ (Initial Key)ని విడుదల చేస్తారు. ప్రాథమిక కీపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, విడుదలైన 7 రోజులలోపు అభ్యర్థులు తమ ఆక్షేపణలను ఆన్లైన్లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అభ్యంతరాల పరిశీలన ముగిసిన 7 రోజులకు తుది కీ ని వెల్లడిస్తారు. తుది కీ విడుదల చేసిన మరో 7 రోజుల్లో అభ్యర్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా తుది మెరిట్ జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
నియామక పరీక్షల ప్రాసెసింగ్, నిర్వహణ నిమిత్తం అభ్యర్థులు ప్రతి పోస్టుకు రూ. 1000 చొప్పున దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాలి. ఈ రుసుమును నవంబర్ 11 నుంచి అధికారిక వెబ్సైట్లోని పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే చెల్లించేందుకు వెసులుబాటు కల్పించారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం…
అభ్యర్థులు పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ https://tet2dsc.apcfss.in/ ద్వారా మాత్రమే తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. దరఖాస్తు ప్రక్రియను విద్యాశాఖ వెబ్ సైట్ నుంచి సులభంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
- ముందుగా https://tet2dsc.apcfss.in/ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే 'Candidate Login' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, అందులో 'New Registration' ను ఎంచుకోవాలి.
- అభ్యర్థి తన ఆధార్ సంఖ్య, స్క్రీన్పై కనిపించే క్యాప్చా (Captcha) కోడ్ను నమోదు చేసి 'సబ్మిట్' చేయాలి.
- అనంతరం అభ్యర్థికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత వివరాలతో నూతన లాగిన్ ఐడీ, ప్రొఫైల్ రూపుదిద్దుకుంటుంది.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత కావలసిన ఉపాధ్యాయ పోస్టును ఎంచుకుని, విద్యార్హతల వివరాలను తప్పులు లేకుండా నమోదు చేయాలి.
- నిర్దేశిత రుసుమును ఆన్లైన్ విధానంలో చెల్లించి, చివరిగా దరఖాస్తును 'Submit' చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు కాపీని ప్రింట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నేరుగా ఏపీ డీఎస్సీ - 2026కి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More