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AP ICET Counselling : ఏపీ ఐసెట్‌ ఫైనల్ ఫేజ్ సీట్లు కేటాయింపు పూర్తి - రిపోర్టింగ్ తేదీలివే

AP ICET Final Phase Seat Allotment : ఏపీ ఐసెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ సీట్ల కేటాయింపు పూర్తయింది. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో 16.5 శాతం సీట్లు భర్తీ కాగా… ఈ ఫేజ్ కింద సీట్లు పొందిన వాళ్లు సెప్టెంబర్ 30 లోగా కళాశాలల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Published on: Sep 27, 2026, 09:31:33 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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రాష్ట్రంలోని ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన ఏపీ ఐసెట్ (AP ICET) కౌన్సెలింగ్ కు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. రెండో విడత (ఫైనల్ ఫేజ్) కౌన్సెలింగ్‌కు సంబంధించిన సీట్ల కేటాయింపును ఉన్నత విద్యామండలి పూర్తి చేసింది. ఈ చివరి విడత కౌన్సెలింగ్‌లో మొత్తం సీట్లలో 16.5 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి.

ఏపీ ఐసెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్
ఏపీ ఐసెట్ ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంబీఏ, ఎంసీఏ రెండు కోర్సుల్లో కలిపి మొత్తం 46,620 సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా…. అందులో 7,696 సీట్లు భర్తీ అయినట్లు కౌన్సెలింగ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కోర్సుల వారీగా వివరాలను పరిశీలిస్తే.. ఎంబీఏ విభాగంలో అందుబాటులో ఉన్న 29,816 సీట్లకు గాను 5,054 మంది విద్యార్థులు సీట్లు సాధించారు. ఇక ఎంసీఏ విభాగంలో ఉన్న 16,804 సీట్లలో 2,642 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. https://cap.apcfss.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అలాట్ మెంట్ కాపీలను పొందొచ్చు.

స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (SAAP) నుంచి క్రీడా కోటాకు సంబంధించిన తుది జాబితా ఇంకా అందలేదు. ఈ కారణంగా 201 మంది అభ్యర్థులకు సంబంధించిన క్రీడా కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియను అధికారులు తాత్కాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉంచారు. శాప్ నుంచి అధికారిక జాబితా అందిన వెంటనే ఈ సీట్లను కూడా భర్తీ చేయనున్నారు.

రిపోర్టింగ్ తేదీలు…

ఏపీ ఐసెట్ - 2026 ఫైనల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్‌లో సీట్లు పొందిన విద్యార్థులు వెంటనే తదుపరి ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 28 నుంచి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్ విధానంలో 'సెల్ఫ్ జాయినింగ్' ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. అనంతరం తమకు కేటాయించిన కళాశాలలకు నేరుగా వెళ్లి రిపోర్ట్ చేయాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంబీఏ, ఎంసీఏ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు తరగతులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ చివరి విడతలో సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులు కూడా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే కళాశాలలకు హాజరుకావాలని ఉన్నత విద్యామండలి కోరింది. అభ్యర్థులు నిర్దేశిత గడువు ముగిసేలోగా ప్రాసెస్ ఫీజు చెల్లించి, ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని కౌన్సెలింగ్ కన్వీనర్ సూచించారు. నిబంధనల ప్రకారం గడువులోగా రిపోర్ట్ చేయని వారి సీట్లు రద్దవుతాయని స్పష్టం చేశారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/AP ICET Counselling : ఏపీ ఐసెట్‌ ఫైనల్ ఫేజ్ సీట్లు కేటాయింపు పూర్తి - రిపోర్టింగ్ తేదీలివే
Home/Andhra Pradesh/AP ICET Counselling : ఏపీ ఐసెట్‌ ఫైనల్ ఫేజ్ సీట్లు కేటాయింపు పూర్తి - రిపోర్టింగ్ తేదీలివే
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