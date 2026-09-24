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ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ 2027 ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదల.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షల ఫీజులు

AP Inter Exams 2027 : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 2027 ఫీజు చెల్లింపు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఇక మీద ఎలాంటి గడువు పొడిగింపు ఉండదని ఇంటర్ బోర్డు ముందుగానే స్పష్టం చేసింది.

Updated on: Sep 24, 2026, 10:29:58 IST
By Anand Sai
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (BIEAP) మార్చి 2027 ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపుల షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ జనరల్, వొకేషనల్ విభాగాలలోని ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు, ఫెయిల్ అయిన అభ్యర్థులకు, కళాశాల విద్య లేకుండా హ్యుమానిటీస్ గ్రూప్ నుండి పరీక్షలకు హాజరయ్యే హాజరు మినహాయింపు ఉన్న ప్రైవేట్ అభ్యర్థులకు వర్తిస్తుంది.

ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఫీజు షెడ్యూల్
ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఫీజు షెడ్యూల్

విద్యార్థులు సెప్టెంబర్ 24 నుండి అక్టోబర్ 29, 2026 వరకు ఆలస్య రుసుము లేకుండా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించవచ్చు. ఈ గడువును దాటితే అక్టోబర్ 30 నుండి నవంబర్ 10 వరకు రూ.1,000 ఆలస్య రుసుముతో ఫీజు చెల్లించవచ్చు. ఇకపై గడువు పొడిగింపు అనేది ఉండదని ఇంటర్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

మొదటి లేదా రెండో సంవత్సరం అభ్యర్థులకు జనరల్, వొకేషనల్ కోర్సులలోని థియరీ పేపర్ల పరీక్ష ఫీజును, సబ్జెక్టుల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా రూ.600గా నిర్ణయించారు. జనరల్ రెండో సంవత్సరం, వొకేషనల్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షల ఫీజు రూ.275గా ఉంది.

BiPC విద్యార్థులకు గణితంతో సహా బ్రిడ్జ్ కోర్సు సబ్జెక్టుల ఫీజు రూ.165. రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులకు వొకేషనల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సు ప్రాక్టికల్ ఫీజు రూ.275గా నిర్ణయించారు. మొదటి, రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు రెండింటికీ హాజరయ్యే విద్యార్థులు థియరీ పేపర్లకు రూ.1,200, వొకేషనల్ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలకు రూ.550 చెల్లించాలి. రెండు సంవత్సరాలకు బ్రిడ్జ్ కోర్సు ఫీజు రూ.330.

ఇప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులై, తమ ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకోవడానికి పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఆర్ట్స్ సబ్జెక్టులకు రూ.1,350, సైన్స్ సబ్జెక్టులకు రూ.1,600 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫైన్, చివరి నిమిషంలో కలిగే అసౌకర్యాన్ని నివారించడానికి విద్యార్థులు నిర్దేశించిన గడువులను కచ్చితంగా పాటించాలని పరీక్షల కంట్రోలర్ ఎ.సైమన్ విక్టర్ కోరారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ 2027 ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదల.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షల ఫీజులు
Home/Andhra Pradesh/ఏపీ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ 2027 ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదల.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షల ఫీజులు
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