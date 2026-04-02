AP Model School : ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ప్రవేశాలు - ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్లు విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
AP Model School Hall Ticekts 2026: ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ఆరో తరగతి ప్రవేశాలకు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. apms.apcfss.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 164 మోడల్ స్కూళ్లలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. మార్చి 31వ తేదీ వరకు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరించారు. అయితే ఈ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ కు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు ఇవాళ(ఏప్రిల్ 2) విడుదలయ్యాయి. వీటిని అధికారిక వెబ్ సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
ఏప్రిల్ 12న ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్…
ఈ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలను కల్పిస్తారు. ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ 12వ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఏ మండలంలో ఆదర్శ పాఠశాలలు పనిచేస్తున్నాయో.. ఆ పాఠశాలలో ఉదయం 10 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు ప్రవేశ పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రవేశ పరీక్షను 5వ తరగతి స్థాయిలో తెలుగు /ఇంగ్లీషు మీడియాల్లో నిర్వహిస్తారు.
ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ఎగ్జామ్ - హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఇలా
- ముందుగా https://apms.apcfss.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని హాల్ టికెట్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ అభ్యర్థి లాగిన్ వివరాలను ఎంట్రీ చేయాలి.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ హాల్ టికెట్ డిస్ ప్లే అవతుుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందొచ్చు.
- అడ్మిషన్ సమయంలో హాల్ టికెట్ కీలకం. కాబట్టి ఈ కాపీని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.
ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ లో విద్యార్థులు చూపే ప్రతిభ ఆధారంగానే సీటు ఖరారవుతుంది. ప్రవేశ పరీక్షలో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకులను ప్రకటిస్తారు. ప్రవేశపరీక్షా ప్రశ్నాపత్రము ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది. ప్రవేశ పరీక్షలో 100 ప్రశ్నలు, 100 మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. ఈ పరీక్ష తెలుగు, గణితం, సోషల్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్ వంటి సబ్జెక్టులపై ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ నిర్వహణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించి…. తుది ఫలితాలను విడుదల చేస్తారు.
