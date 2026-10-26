ఆ ఖర్చులు అభ్యర్థి ఖాతాలోకే.. స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారంపై ఎస్ఈసీ కీలక మార్గదర్శకాలు
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ.. ఎన్నికల ప్రచార ఖర్చులపై ఎస్ఈసీ కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అభ్యర్థులకు సంబంధించి ప్రకటనల వ్యయం గురించి వివరాలు తెలిపింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు, రాజకీయ పార్టీలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రచార వ్యయం లెక్కింపునకు సంబంధించి నూతన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేస్తూ, అభ్యర్థులు తమ ప్రచార ఖర్చులను ఏ విధంగా నమోదు చేయాలో స్పష్టం చేసింది.
ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రకటనలతో పాటు ప్రచార సామగ్రి వినియోగంపై అధికారులు కఠిన నిబంధనలు అమలు చేయనున్నారు. ప్రింట్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్) మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనల్లో అభ్యర్థి పేరు కానీ, ఫొటో కానీ ఉంటే ఆ ఖర్చును పూర్తిగా సంబంధిత అభ్యర్థి ఎన్నికల వ్యయ ఖాతాలోనే జమ చేస్తారు.
ఫ్లెక్సీలు, పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, జెండాలు వంటి ప్రచార సామగ్రిపై అభ్యర్థికి సంబంధించిన సమాచారం లేదా రూపం ఉంటే ఆ ఖర్చును అభ్యర్థి ఖాతాకే వర్తింపజేస్తారు. గుర్తింపు పొందిన పార్టీల నేతలు, స్టార్ క్యాంపెయినర్లు ప్రచారం చేసే సమయంలో వారి వాహనాల్లో అభ్యర్థి కూడా పాల్గొంటే, ఆ వాహనం మొత్తం ఖర్చును అభ్యర్థి ప్రచార ఖాతాలోనే లెక్కిస్తారు.
అభ్యర్థి పేరు లేదా బొమ్మ లేకుండా కేవలం పార్టీ నేతల ఫొటోలతో ఇచ్చే జనరల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఖర్చును పొలిటికల్ పార్టీల ఖాతాలోనే చూపిస్తారు. అభ్యర్థుల ప్రస్తావన లేకుండా కేవలం పార్టీ గుర్తు, అధినేతల ఫొటోలతో సిద్ధం చేసే ప్రచార సామగ్రి వ్యయం పార్టీ ఖాతాకే వర్తిస్తుంది. నిబంధనలకు అనుగుణంగా గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల అగ్రనేతలకు సాధారణ ప్రచారం కోసం ప్రత్యేకంగా వాహన పాసులను ఎన్నికల అధికారులు మంజూరు చేస్తారు.
స్థానిక పోరులో డబ్బుల వినియోగాన్ని పారదర్శకంగా పర్యవేక్షించేందుకే ఈ విధమైన కఠిన నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు ఎన్నికల అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వాయిదా
నవంబర్ 3న జరగాల్సిన జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా రెండు రోజులు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అదే రోజు మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ప్రకటన కూడా జరగాల్సి ఉంది. మున్సిపల్ కౌంటింగ్ కేంద్రాలు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ పోలింగ్ స్టేషన్లలో ఏకకాలంలో తగినంత మంది సిబ్బందిని మోహరించడంపై పోలీసు అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసు అధికారులు, జిల్లా యంత్రాంగాల నుండి అందిన విజ్ఞప్తుల నేపథ్యంలో ఎన్నికలను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై చర్చిస్తోందని, ఎన్నికలను వాయిదా వేయడంపై నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్ తెలిపారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు, జెడ్.పి.టి.సి, ఎం.పి.టి.సి పోలింగ్ను ఒకే రోజు నిర్వహించడం వల్ల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ శాంతియుతంగా జరిగేలా చూసేందుకు లెక్కింపు కేంద్రాలతో పాటు పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద కూడా తగినంత మంది పోలీసు సిబ్బంది అవసరం. ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని పరిశీలిస్తోంది, ఎన్నికలను రెండు రోజులు వాయిదా వేసే అవకాశం ఉంది.
ఇతర స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ జరుగుతుండగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన గెలిచిన అభ్యర్థులు, వారి మద్దతుదారులలో సంబరాలకు దారితీయవచ్చని, ఇది సున్నితమైన ప్రాంతాలలో ప్రత్యర్థి వర్గాల మధ్య ఘర్షణలకు దారితీయవచ్చని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఒకే రోజున రెండు కార్యక్రమాలకూ ఎన్నికల సిబ్బందిని, భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించడంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను పేర్కొంటూ, పలువురు జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More