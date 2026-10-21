AP Local Elections 2026 : నేటి నుంచే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ నామినేషన్లు - షెడ్యూల్ ఇదిగో
AP MPTC ZPTC Elections 2026 : రాష్ట్రంలో ప్రాదేశిక ఎన్నికల నగారా మోగింది. నేటి (అక్టోబర్ 21) నుంచి ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది. నవంబర్ 3న పోలింగ్, నవంబర్ 5న ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.
AP MPTC ZPTC Elections 2026 : రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన కీలక ఘట్టం నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. అభ్యర్థులు నేటి(ఉదయం 11 గంటల) నుంచి ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు తమ నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించవచ్చని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) ప్రకటించింది.
ఎన్నికల పూర్తి షెడ్యూల్ వివరాలు:
- నామినేషన్ల స్వీకరణ : అక్టోబర్ 21వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 23వ తేదీ వరకు అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు.
- నామినేషన్ల పరిశీలన : అభ్యర్థులు దాఖలు చేసిన నామినేషన్లను అక్టోబర్ 24వ తేదీన అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
- నామినేషన్ల ఉపసంహరణ : పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలని భావించే అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 27వ తేదీ సాయంత్రం వరకు తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకోవడానికి సమయం కేటాయించారు.
- పోలింగ్ తేదీ: నవంబర్ 3వ తేదీన ఉదయం నుంచే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఓటింగ్ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు.
- రీపోలింగ్ (అవసరమైతే ): ఏవైనా స్థానాల్లో సమస్యలు తలెత్తి రీపోలింగ్ అవసరమైతే నవంబర్ 4వ తేదీన చేపడతారు.
- ఓట్ల లెక్కింపు - ఫలితాలు : నవంబర్ 5వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి, అదే రోజు తుది ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 28 జిల్లా పరిషత్ల పరిధిలోని స్థానాలకు ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 659 జెడ్పీటీసీ స్థానాలు, 659 ఎంపీపీ స్థానాలు, మరియు 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈ పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక సంస్థల సమరంలో మొత్తం 2,81,34,518 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.
అమరావతిలోని నాలుగు మండలాలను మినహాయించి, రాష్ట్రంలోని మిగిలిన 659 మండలాల్లో ఈ ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేసింది.
పారదర్శకత, గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లు
ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా, పారదర్శకంగా జరిగేలా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలలో వెబ్కాస్టింగ్ సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీస్ అధికారులు అవసరమైన అన్ని ముందస్తు ఏర్పాట్లను చేపడుతున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఘర్షణలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో, ఈ ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో ఎలాంటి హింసాత్మక లేదా అసమ్మతి సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచినట్లు భద్రతా దళాలు వెల్లడించాయి.
మరోవైపు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఘట్టం తుది దశకు చేరుకుంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలతో ముగియనుంది. దీంతో ప్రధాన పార్టీల నాయకులు బుజ్జగింపుల పర్వాన్ని వేగవంతం చేశారు. రెబల్స్ చేత నామినేషన్లు వెనక్కి తీసుకునేలా ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More