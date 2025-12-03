ఏపీ టెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. డెరెక్ట్ లింక్తో ఇక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఏపీలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షల(AP TET)కు హాల్ టికెట్లు విడుదల అయ్యాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి టెట్ హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్(AP TET Hall Ticket Download) చేసుకోవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ ఏపీ టెట్ హాల్ టికెట్(AP TET Hall Ticket) 2025ను విడుదల చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు హాజరు కావాలనుకునే అభ్యర్థులు AP DSC అధికారిక వెబ్సైట్ tet2dsc.apcfss.in ద్వారా అడ్మిట్ కార్డ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రధాన పరీక్షలు డిసెంబర్ 10, 2025 నుండి జరుగుతాయి. పరీక్ష రెండు సెషన్లలో జరుగుతుంది - సెషన్ 1 ఉదయం 9.30 నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, సెషన్ 2 మధ్యాహ్నం 2.30 నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. అన్ని ప్రశ్నలు బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు (MCQలు)గా ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కటి ఒక మార్కును కలిగి ఉంటాయి. ఈ పరీక్ష అన్ని జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలు / మునిసిపాలిటీలు / రెవెన్యూ డివిజన్లు / మండలాల్లో ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు.
అక్టోబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 23వ తేదీ దాకా దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. పాఠశాల విద్యా శాఖ తన అధికారిక ప్రెస్ నోట్లో మొత్తం 2,41,509 మంది అభ్యర్థులు రెండు పేపర్లకు కలిపి 2,71,692 దరఖాస్తులను చేశారు. అభ్యర్థులు తమ AP TET హాల్ టికెట్ 2025తో పాటు చెల్లుబాటు అయ్యే ఐడీ ప్రూఫ్ను తమ పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాలి. అడ్మిట్ కార్డ్ ద్వారా, అభ్యర్థులు తమ ఎగ్జామ్ సెంటర్, సెషన్ సమయాలను తెలుసుకుంటారు.
జనవరి 2వ తేదీన ఏపీ టెట్ ప్రాథమిక కీలు విడుదలవుతాయి. జనవరి 2 నుంచి 9వ తేదీ వరకు ప్రాథమిక కీలపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. జనవరి 13వ తేదీన ఫైనల్ కీని ప్రకటిస్తారు.జనవరి 19వ తేదీన తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ఏపీ టెట్ హాల్ టికెట్లు ఇలా డౌన్లోడ్ చేయాలి
AP DSC అధికారిక వెబ్సైట్ tet2dsc.apcfss.in ని సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న AP TET హాల్ టికెట్ 2025 లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
అభ్యర్థులు క్యాండిడేట్ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, క్యాప్చా కోడ్లను ఎంటర్ చేయాలి.
సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేయండి, మీ అడ్మిట్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది.
అడ్మిట్ కార్డును తనిఖీ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. తర్వాతి అవసరాల కోసం దాని హార్డ్ కాపీని ఉంచుకోండి.