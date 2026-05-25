AP Gurukul Admissions 2026 : మే 26, 27 తేదీల్లో ఏపీ గురుకులాల్లో కౌన్సెలింగ్.. సమయం, తీసుకెళ్లాల్సిన పత్రాలు!
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులాల్లో ఐదో తరగతి ప్రవేశాలకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. సీట్లు ఖాళీగా ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకుల విద్యాలయాలలో ఐదో తరగతి అడ్మిషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఉమ్మడి విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల పరిధిలోని గురుకుల పాఠశాలల్లో మిగిలిపోయిన 5వ తరగతి సీట్ల భర్తీకి మే 26, 27 తేదీల్లో ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఉమ్మడి జిల్లాల సమన్వయ అధికారిణి ఎం.మాణిక్యం ఒక ప్రకటనలో వివరాలను వెల్లడించారు.
ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో నిర్వహించిన ఏపీ గురుకుల ప్రవేశ పరీక్ష (APBRAGCET 2026) ఫలితాల ఆధారంగా ఇప్పటికే తొలి విడత అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. మొదటి విడతలో సీట్లు పొంది జాయిన్ అవ్వని వారి వల్ల, అలాగే వివిధ కారణాల వల్ల ఖాళీగా ఉన్న మిగిలిన సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు ఈ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు మెరిట్ ప్రాతిపదికన, జిల్లాలో వారు కోరుకున్న గురుకుల పాఠశాలలో ప్రవేశం పొందేందుకు ఈ విడతలో అవకాశం కల్పిస్తారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకుల పాఠశాల, నెల్లిమర్ల (విజయనగరం జిల్లా)లో కౌన్సెలింగ్ ఉంటుంది.
కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్
మే 26 మంగళవారం కేవలం బాలికలకు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్ ఉంటుంది. (సమయం: ఉదయం 9:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు).
మే 27 బుధవారం కేవలం బాలురకు మాత్రమే కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తారు. (సమయం: ఉదయం 9:00 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు).
కౌన్సెలింగ్కు తీసుకెళ్లాల్సిన పత్రాలు
కౌన్సెలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చే విద్యార్థులు తమ వెంట ఈ క్రింది సర్టిఫికేట్లను తప్పనిసరిగా (అసలు పత్రాలు + జిరాక్స్ కాపీలతో) తీసుకురావాలి.
- APBRAGCET 2026 ర్యాంక్ కార్డ్ (Rank Card)
- విద్యార్థి ఆధార్ కార్డ్ (Aadhaar Card)
- రేషన్ కార్డ్ / ఆహార భద్రత కార్డు (ఫీజ్ మినహాయింపు/ఆదాయ ధృవీకరణ కోసం)
- కులాధృవీకరణ పత్రం (వర్తించే వారికి)
- 3వ, 4వ తరగతుల స్టడీ సర్టిఫికేట్లు / టి.సి (TC)
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు (3-4)
గురుకుల పాఠశాలల్లో ఉచిత వసతి, నాణ్యమైన ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యతో పాటు ఉచిత భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తారు. కాబట్టి అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ సువర్ణావకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ ప్రవేశాలకు సంబంధించి తల్లిదండ్రులకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా, వారు తమ సమీపంలోని అంబేడ్కర్ గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ను నేరుగా కలిసి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.