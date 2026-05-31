Nallamala Forest : నల్లమల అడవుల్లో పురావస్తు శాఖ సర్వే.. ఎందుకోసమో తెలుసా?
నల్లమల అడవుల్లో పురావస్తు శాఖ సర్వే చేయనుంది. సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదను వెలికితీయడానికి ఈ సర్వే ఉపయోగపడనుంది.
నల్లమల అడవుల్లో దాగివున్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక సంపదను వెలికితీసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో శాసనాలు, ఇతర సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదపై సర్వే నిర్వహించేందుకు భారత పురావస్తు శాఖ(ASI) కు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది.
ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ సర్వేకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు, దాని ప్రాధాన్యత క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
నల్లమల అడవుల్లో సర్వే నిర్వహించనున్న ఏఎస్ఐ (ASI) బృందానికి అవసరమైన పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని అటవీ శాఖ అధికారులను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. అడవుల సంరక్షణ అనేది కేవలం జీవవైవిధ్యం పరంగానే కాకుండా, దట్టమైన అరణ్యాల్లో దాగి ఉన్న చారిత్రక, పురావస్తు, సాంస్కృతిక నిధులను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు కూడా ఎంతో ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పరిశోధనల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఎకో-టూరిజం (Eco-Tourism) అభివృద్ధికి సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
గతంలో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన సర్వే అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది. అక్కడ సుమారు 10,000 సంవత్సరాల నాటి పురాతన గుహ చిత్రాలు లభ్యమయ్యాయి. క్రీస్తు పూర్వం 1వ శతాబ్దం నుండి క్రీస్తు శకం 16వ శతాబ్దం మధ్య కాలానికి చెందిన దాదాపు 30 చారిత్రక శాసనాలు వెలుగుచూశాయి.
ఈ ఆధారాలు శాతవాహనుల కాలం, బౌద్ధ, శైవ సంప్రదాయాలు, ప్రాచీన రవాణా మార్గాలు, ఆది మానవుల జీవన విధానాలపై ఎంతో కీలకమైన సమాచారాన్ని అందించాయి. ప్రస్తుతం నల్లమల అడవుల్లో జరగబోయే సర్వేలో ప్రధానంగా తెలుగు, దేవనాగరి లిపులలో ఉన్న శాసనాలపై ఏఎస్ఐ దృష్టి సారించనుంది. వీటి ఆధారంగా దక్షిణ భారతదేశాన్ని పాలించిన ప్రాచీన రాజ్యాలు, నాటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, సమగ్ర చరిత్రపై లోతైన అధ్యయనం చేయనున్నారు.
శ్రీశైలం, అహోబిలం వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ శతాబ్దాల నాటి ప్రాచీన కట్టడాలు, కోటలు, రాతి యుగం నాటి ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి. తాజా ఏఎస్ఐ సర్వే ద్వారా మరుగున పడిపోయిన తెలుగు వారి వైభవం, ప్రాచీన చరిత్ర ప్రపంచానికి తెలిసే అవకాశం ఉంది. అడవుల్లో చారిత్రక ఆనవాళ్లు మరింత బయటపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
