    Nallamala Forest : నల్లమల అడవుల్లో పురావస్తు శాఖ సర్వే.. ఎందుకోసమో తెలుసా?

    నల్లమల అడవుల్లో పురావస్తు శాఖ సర్వే చేయనుంది. సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదను వెలికితీయడానికి ఈ సర్వే ఉపయోగపడనుంది.

    Published on: May 31, 2026 2:34 PM IST
    By Anand Sai, Nallamala
    నల్లమల అడవుల్లో దాగివున్న చారిత్రక, సాంస్కృతిక సంపదను వెలికితీసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో శాసనాలు, ఇతర సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదపై సర్వే నిర్వహించేందుకు భారత పురావస్తు శాఖ(ASI) కు ఏపీ ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది.

    నల్లమలలో సర్వే

    ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ సర్వేకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు, దాని ప్రాధాన్యత క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

    నల్లమల అడవుల్లో సర్వే నిర్వహించనున్న ఏఎస్ఐ (ASI) బృందానికి అవసరమైన పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలని అటవీ శాఖ అధికారులను డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశించారు. అడవుల సంరక్షణ అనేది కేవలం జీవవైవిధ్యం పరంగానే కాకుండా, దట్టమైన అరణ్యాల్లో దాగి ఉన్న చారిత్రక, పురావస్తు, సాంస్కృతిక నిధులను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు కూడా ఎంతో ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పరిశోధనల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఎకో-టూరిజం (Eco-Tourism) అభివృద్ధికి సరికొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    గతంలో వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన సర్వే అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చింది. అక్కడ సుమారు 10,000 సంవత్సరాల నాటి పురాతన గుహ చిత్రాలు లభ్యమయ్యాయి. క్రీస్తు పూర్వం 1వ శతాబ్దం నుండి క్రీస్తు శకం 16వ శతాబ్దం మధ్య కాలానికి చెందిన దాదాపు 30 చారిత్రక శాసనాలు వెలుగుచూశాయి.

    ఈ ఆధారాలు శాతవాహనుల కాలం, బౌద్ధ, శైవ సంప్రదాయాలు, ప్రాచీన రవాణా మార్గాలు, ఆది మానవుల జీవన విధానాలపై ఎంతో కీలకమైన సమాచారాన్ని అందించాయి. ప్రస్తుతం నల్లమల అడవుల్లో జరగబోయే సర్వేలో ప్రధానంగా తెలుగు, దేవనాగరి లిపులలో ఉన్న శాసనాలపై ఏఎస్ఐ దృష్టి సారించనుంది. వీటి ఆధారంగా దక్షిణ భారతదేశాన్ని పాలించిన ప్రాచీన రాజ్యాలు, నాటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, సమగ్ర చరిత్రపై లోతైన అధ్యయనం చేయనున్నారు.

    శ్రీశైలం, అహోబిలం వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ శతాబ్దాల నాటి ప్రాచీన కట్టడాలు, కోటలు, రాతి యుగం నాటి ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి. తాజా ఏఎస్ఐ సర్వే ద్వారా మరుగున పడిపోయిన తెలుగు వారి వైభవం, ప్రాచీన చరిత్ర ప్రపంచానికి తెలిసే అవకాశం ఉంది. అడవుల్లో చారిత్రక ఆనవాళ్లు మరింత బయటపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

