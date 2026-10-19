రప్పా రప్పా రాజకీయాలు వద్దు.. రౌడీయిజం చేస్తే మాత్రం సహించేది లేదు : చంద్రబాబు
రాజకీయాలే మన తలరాతలను మారుస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వం వమ్ము చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రజలు తమపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వం ఎంతమాత్రం వమ్ము చేయలేదని, ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నిలబెట్టుకున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అమరావతి సమీపంలోని ఉండవల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పరిణామాలు, ప్రతిపక్ష వైకాపా తీరుపై సీఎం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
రాష్ట్రాభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక వైసీపీ నాయకులు ఉన్మాదుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని చంద్రబాబు విమర్శించారు. నిరుద్యోగులకు ఎంతో లబ్ధి చేకూర్చే మెగా డీఎస్సీని నిలిపివేసేందుకు కోర్టుల చుట్టూ తిరిగారని, చివరికి రోడ్లను సైతం తవ్వుతూ తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
వైసీపీ చేసిన అరాచకాలు, విధ్వంసకర రాజకీయాలు ప్రజల మనసుల నుంచి ఎప్పటికీ తుడిచిపెట్టుకుపోవని చంద్రబాబు అన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ వద్దకు తమ సొంత మీడియాను తీసుకెళ్లి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇస్తూ నాటకాలు ఆడుతున్నారని, గతంలో అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి తప్పుడు పనులు చేయించడమే కాక వారిని జైలుకు పంపిన ఘనత జగన్దేనని ఎద్దేవా చేశారు.
కుప్పం, పిఠాపురం, పుంగనూరులతో పాటు పులివెందులలో నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద రాడ్లు, కత్తులతో రౌడీలను దించి భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని, పంజాబ్, బెంగళూరు నుంచి గూండాలను రప్పించి రాజకీయాలు చేయాలని చూస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆరోపించారు.
స్థానిక సంస్థలు బలోపేతమైనప్పుడే నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ సాధ్యమవుతుందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈసారి స్థానిక ఎన్నికల్లో బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికేందుకు చైర్మన్, మేయర్ పదవులకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల పద్ధతిని అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్ ద్వారా ప్రజాభిప్రాయాన్ని సేకరించి, సోషల్ రీ-ఇంజనీరింగ్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేశామన్నారు చంద్రబాబు. రాష్ట్రంలో 11 మేయర్ స్థానాలకు గానూ 11 వేర్వేరు కులాల వారిని బరిలోకి దించామని, అందులోనూ అధికంగా మహిళలకే అవకాశమిచ్చామని తెలిపారు. బీసీలకు 39 శాతం ఓటు బ్యాంకు ఉండగా, ఏకంగా 35.05 శాతం సీట్లను కేటాయించామని వివరించారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రం తన ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ను కోల్పోయిందని, తమ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక దాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు. సుమారు రూ.లక్షన్నర కోట్లతో సంక్షేమ పథకాలను క్యాలెండర్ ప్రకారం నిర్దిష్ట సమయంలో లబ్ధిదారులకు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న రాయలసీమ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-1ను పూర్తి చేశామని, మార్కాపురం ప్రాంతాన్ని కరవు రహితంగా మారుస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వం మళ్లించిన స్థానిక నిధులను, నిర్వీర్యం చేసిన జల్ జీవన్ మిషన్ వంటి 93 కేంద్ర పథకాలను కేంద్రంతో చర్చించి మళ్లీ గాడిన పెట్టామని తెలిపారు.
'రప్పా రప్పా రాజకీయాలు, ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేసే సంస్కృతి మనది కాదు. నా జీవితంలో హింసకు తావులేదు. కానీ రౌడీయిజంతో అధికారం దక్కించుకోవాలని చూస్తే మాత్రం సహించేది లేదు.' అని తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏ విధంగానైతే 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో ఘన విజయాన్ని అందించారో, అదే రీతిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ మంచి పరిపాలన కోసం కూటమికి ఓటు వేసి ఆశీర్వదించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More