ఇండియా కూటమి వైపు జగన్ అడుగులు.. బీజేపీలో ఆందోళన! కమలదళానికి వైసీపీ అవసరమేంటి?
వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వైఖరి, సీజేపీకి మద్దతు నిలవడం జాతీయ రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది. జగన్ ఇండియా కూటమి వైపు మళ్లితే తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? కేంద్రంలో బీజేపీ తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్న కీలక బిల్లుల పరిస్థితేంటి?
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైసీపీ) అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల తీసుకుంటున్న వ్యూహాత్మక రాజకీయ నిర్ణయాలు దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సరికొత్త సమీకరణాలకు తెరతీస్తున్నాయి! ఇప్పటివరకు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వానికి పార్లమెంటులో "మిత్రపక్షం"గా అండగా నిలుస్తూ వచ్చిన వైసీపీ.. ఇప్పుడు క్రమంగా ప్రతిపక్ష ‘ఇండియా’ కూటమి వైపు మొగ్గు చూపుతోందనే వార్తలు తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ పరిణామాలను భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) అధిష్టానం అత్యంత నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
ఈసీ నియామకాల చట్టంపై జగన్ యూ-టర్న్!
ఇటీవల నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు జాతీయ స్థాయిలో పతాక శీర్షికలకెక్కాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023లో తీసుకొచ్చిన 'ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్, ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్ల (నియామకం, సేవా నిబంధనలు) చట్టం'కి పార్లమెంటులో మద్దతు ఇవ్వడంపై ఆయన బహిరంగంగా విచారం వ్యక్తం చేశారు. "ఆ రోజు ఆ చట్టానికి మద్దతు ఇవ్వడం నేను చేసిన పెద్ద పొరపాటు, అందుకు ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపపడుతున్నాను" అని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్రంగా పనిచేయాలని, అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వాల ప్రభావం దానిపై ఉండకూడదని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్)లో 4.6 మిలియన్ల (46 లక్షల) నకిలీ ఓటర్లను గుర్తించినప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాను సవరించకుండానే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని చూడటం ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతమని విమర్శించారు. ఇక నియోజకవర్గాలు, వార్డుల పునర్విభజన కూడా అధికార ఎన్డీయే కూటమికి లబ్ధి చేకూర్చేలా జరిగిందని ఆరోపించారు.
మరోవైపు సీజేపీ (కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ) నిరసనలకు మద్దతుగా, సోషల్ మీడియా వేదికగా 'ఎక్స్' లో జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు బీజేపీ వర్గాల్లో ఆందోళన రేపాయి. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలుపుతున్న సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాల అరెస్టును ఖండిస్తూ వారి పట్ల జగన్ సానుభూతి తెలిపారు.
కేంద్రంలో బీజేపీకి ఎందుకు సవాలు?
పార్లమెంటులో వైసీపీకి లోక్సభలో నలుగురు, రాజ్యసభలో నలుగురు చొప్పున మొత్తం 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. గతంలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సీఏఏ), ఆర్టికల్ 370 రద్దు, సాగు చట్టాల వంటి కీలక బిల్లులకు వైసీపీ మద్దతు ఇచ్చింది. అయితే, ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోయే 'రాజ్యాంగ (131వ సవరణ) బిల్లు, 2026'తో పాటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) బిల్లు ఆమోదానికి వైసీపీ మద్దతు బీజేపీకి అత్యంత కీలకంగా మారింది.
చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడానికి 2011 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేపట్టడం అవసరం. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు సాధారణ మెజారిటీ (లోక్సభలో 272) సరిపోతుంది కాబట్టి ఎన్డీయేకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కానీ, 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే లోక్సభలో మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ (360 ఓట్లు), రాజ్యసభలో 164 మంది ఎంపీల మద్దతు తప్పనిసరి. ప్రస్తుతం లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో ఎన్డీయే కూటమికి సొంతంగా అంతటి మెజారిటీ లేదు. ఈ సమయంలో వైసీపీ దూరం జరిగితే బిల్లుల ఆమోదం కాస్త కష్టతరం కానుంది.
జనాభా నియంత్రణ బాగా పాటించిన దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలకు పార్లమెంట్ సీట్ల సంఖ్యలో అన్యాయం జరగకూడదని జగన్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ సమీకరణల మార్పు!
జగన్ 'ఇండియా' కూటమి వైపు అడుగులు వేస్తే, దాని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలపై బలంగా ఉంటుందని బీజేపీ అగ్రనేతలు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్: ఏపీలో కాంగ్రెస్, వైసీపీలు ఒకే వేదికపైకి వస్తే ఓటు బ్యాంకు గణనీయంగా మారే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉన్న ముస్లిం (9% పైగా), క్రిస్టియన్ (1.37% అధికారికంగా, వాస్తవంగా 10-15% వరకు) ఓటు బ్యాంకు వైసీపీకి అండగా ఉంది. వీరంతా 'ఇండియా' కూటమి వైపు ఏకమొత్తంగా మళ్లితే, అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ-బీజేపీ-జనసేన ఎన్డీయే కూటమికి గట్టి పోటీ ఎదురవుతుంది.
తెలంగాణ: తెలంగాణలో వైసీపీ ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా లేకపోయినా, రెడ్డి సామాజికవర్గ ఓటర్లు, ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన సెట్లర్ ఓటర్లు విస్తృతంగా ఉన్నారు. జగన్ కూటమి మారితే, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని కూకట్పల్లి, గచ్చిబౌలితో పాటు ఖమ్మం, సూర్యాపేట వంటి 20 నుంచి 30 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న ఆంధ్ర సెట్లర్ ఓటర్లు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ వైపు పూర్తిస్థాయిలో మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
బీజేపీ విమర్శలు!
జగన్ వైఖరిపై బీజేపీలోని మరో విభాగం తీవ్రంగా స్పందిస్తోంది. జగన్పై ఉన్న అక్రమాస్తుల కేసుల్లో సీబీఐ, ఈడీ సంస్థలు కోర్టుల్లో రోజువారీ విచారణ జరపాలని పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన తర్వాతి నుంచే ఆయన ఈ రకమైన రాజకీయ విమర్శలు మొదలుపెట్టారని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇది కేవలం తన సొంత కేసుల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు, రాజకీయ మనుగడ కోసం ఆడుతున్న నాటకమే తప్ప ఇందులో ప్రజా ప్రయోజనం లేదని పేర్కొంటున్నారు.
మరి రానున్న రోజుల్లో జగన్ ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో, అవి దేశ- ఆంధ్ర రాజకీయాలను ఎలా మారుస్తాయో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More