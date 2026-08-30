రేపు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-1ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
Veligonda Project : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల దశాబ్దాల కల సోమవారం నెరవేరనుంది. ఆగస్టు 31న వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారు. దీంతో సాగు, తాగు నీరు అందనుంది.
వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆగస్టు 31న ప్రారంభించనున్నారు. నల్లమల సాగర్లోకి కృష్ణా నదీ జలాలను విడుదల చేయనున్నారు. తమ పొలాలకు కృష్ణా జలాలు చేరడాన్ని చూడాలని ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది రైతులు ఈ పరిణామాన్ని చూసి ఆనందం వ్యక్తం చేయనున్నారు. శ్రీశైలం జలాశయం బ్యాక్వాటర్స్ నుండి వెలిగొండకు నీరు ప్రవహిస్తుందని ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఫీడర్ కెనాల్ గేట్లను ఎత్తి, 10.7 టీఎంసీల నీటిని నల్లమల సాగర్లోకి విడుదల చేస్తారు. గత రెండేళ్లలో ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ. 2,400 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసిందని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల రైతులకు కొత్త భరోసాను కల్పిస్తుందని, కృష్ణా నదీ జలాల రాకతో కరువు పీడిత ప్రాంతంలో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. పశ్చిమ ప్రకాశం ప్రాంతంలో తీవ్రంగా ఉన్న ఫ్లోరైడ్ సమస్యను పరిష్కరించడంలోనూ, అలాగే సాగునీరు, తాగునీటికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను తొలగించడంలోనూ వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ప్రతి ఇంటికీ కుళాయిల ద్వారా తాగునీరు అందించే కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ప్రాజెక్ట్ కారణంగా నిర్వాసితులైన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం వేగంగా పరిహారం అందించింది. మూడు విడతలుగా 6,206 కుటుంబాలకు రూ. 768 కోట్లు అందించగా, మరో రూ. 169 కోట్లు ప్రకటించారు. 2019 తర్వాత 18 ఏళ్లు నిండిన వారికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షల పరిహారం అందించనున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపాదించిన మానవతా దృక్పథం ఆధారంగా కటాఫ్ తేదీ తర్వాత కూడా అర్హత పొందిన వారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూ.169 కోట్ల ఎక్స్ గ్రేషియా నిధులను విడుదల చేయడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఆధునిక దేవాలయాలైన ప్రాజెక్టుల కోసం త్యాగాలు చేసిన కుటుంబాలను ఆదుకోవడం తమ ప్రాథమిక బాధ్యత అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
దేశంలో ఏ ఇతర ప్రాజెక్టులోనూ ఇవ్వనంత భద్రత, భరోసాను వెలిగొండ నిర్వాసితులకు కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారని మంత్రి నిమ్మల తెలిపారు. అర్హుల జాబితాలో తమ పేర్లను చేర్చాలంటూ ప్రభుత్వానికి సుమారు 1,800 గ్రీవెన్సులు, పిటిషన్లు వచ్చాయి.
నిర్వాసితులైన మహిళలను గౌరవించేందుకు వారికి చీరలు, పసుపు, కుంకుమ, గాజులు అందించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్వాసిత కుటుంబాలకు చెందిన 4,933 పశువులకు 30 రోజుల పాటు పశుగ్రాసం అందించనున్నారు.
10,000 మందికి నిత్యావసర సరుకుల కిట్లను (25 కిలోల బియ్యం, 1 కిలో పప్పు, 1 కిలో చక్కెర, 1 లీటర్ వంట నూనె, 2 కిలోల ఉల్లిపాయలు మరియు 2 కిలోల బంగాళాదుంపలతో కూడినవి) పంపిణీ చేయనున్నారు. లక్షలాది మంది రైతులు, ప్రజల సమక్షంలో చంద్రబాబు నాయుడు వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభిస్తారని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More