బలహీనపడిన దిత్వా తుపాను.. ఏపీలోని ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు!
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరం వెంట ఉత్తర దిశగా కదులుతున్న దిత్వా తుపాను బలహీనపడింది. దీని ప్రభావం ఏపీ, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండనుంది.
దిత్వా తుపాను వాయుగుండంగా బలహీనపడింది. మరికొన్ని గంటల్లో వాయుగుండంగా బలహీనపడుతుంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 5 కి.మీ వేగంతో కదిలిందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. సుముద్రంలో అలజడి ఉంటుందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. మత్య్సకారులు వేటకు వెళ్లరాదని పేర్కొంది. దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంట 44 నుంచి 65 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం దిత్వా తుపాను వల్ల డిసెంబర్ 1న తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో డిసెంబర్ 1, 2వ తేదీల్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. తెలంగాణలో డిసెంబర్ 1వ తేదీన కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయి. డిసెంబర్ 1 నుంచి 3వ తేదీ వరకు తమిళనాడు, కోస్తాంధ్ర, యానాం, రాయలసీమలో మెరుపులతో కూడిన పిడుగులు పడనున్నాయి.
సోమవారం నెల్లూరు, తిరుపతి, జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయి. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, గుంటూరు, కృష్ణా, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, వైఎస్సాఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వానలు పడతాయి. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు కురవొచ్చు.
దిత్వా తుఫాను కారణంగా భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున నెల్లూరు జిల్లా యంత్రాంగం డిసెంబర్ 1, సోమవారం అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్, అంగన్వాడీ పాఠశాలలతో పాటు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ మొగిలి వెంకటేశ్వర్లు ప్రకటించారు. అన్ని పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించాలని ఆయన ఆదేశించారు. భారీ వర్షం కారణంగా అన్నమయ్య జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలకు సోమవారం సెలవు ప్రకటించారు. తిరుపతిలోనూ సెలవు ఉంది.
తిరుపతి, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. సోమవారం తిరుపతి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, బాపట్ల జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల, చిత్తూరు, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, నంద్యాల, పల్నాడు, గుంటూరు, కృష్ణా, పశ్చిమగోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. సోమవారం నుంచి వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ డిసెంబర్ 3 వరకు ఈ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని తెలిపింది.