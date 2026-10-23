Cyclone Warning : అక్టోబర్ 26 నాటికి తుపాను.. 27 నుండి ఆంధ్రాలో భారీ వర్షాలు
IMD Cyclone Warning : అక్టోబర్ 26 నాటికి తుపాను ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అక్టోబర్ 27 నుండి కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
తూర్పు-మధ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని ఇది అక్టోబర్ 26 ఉదయానికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఈ వ్యవస్థ ఉత్తరాంధ్ర, దానిని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
విశాఖపట్నంలోని ఐఎండీ తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రం విడుదల చేసిన ప్రత్యేక ప్రకటన ప్రకారం.. గురువారం ఆగ్నేయ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో శుక్రవారం ఉదయం 5:30 గంటల సమయంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది.
'గురువారం ఆగ్నేయ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో అక్టోబర్ 23 ఉదయం 05:30 గంటలకు తూర్పు-మధ్య, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతూ అక్టోబర్ 24, 2026న అల్పపీడనంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ అక్టోబర్ 25న తీవ్ర అల్పపీడనంగా, అక్టోబర్ 26 ఉదయానికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత మరింత బలపడుతూ రాబోయే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఉత్తరాంధ్ర, దానిని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది.' అని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈ వాతావరణ ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారమైన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ప్రజలు, రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అమరావతి కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అక్టోబర్ 27 నుండి తీర ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 27, 28 తేదీలలో అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలు, యానాంలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వానలు పడొచ్చు.
విశాఖపట్నంతో సహా మరో 10 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఎల్ నినో సంవత్సరాల్లో, రుతుపవనాల అనంతర కాలంలో బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపానులు ఎక్కువగా 17 డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశానికి దక్షిణంగా తీరాన్ని దాటుతాయని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
గురువారం నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. తిరుపతి జిల్లాలోని తొట్టంబేడులో 40.2 మి.మీ, నెల్లూరు జిల్లాలోని రాపూరులో 40 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. గురువారం పగటిపూట నెల్లూరులో 22 మి.మీ, కావలిలో 15 మి.మీ, కడపలో 13 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు ఐఎండీ అమరావతి కేంద్రం తెలిపింది.
మరోవైపు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు చూస్తే.. కర్నూలులో అత్యధికంగా 35.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అదే సమయంలో ఒంగోలు, నర్సాపురం, నెల్లూరులలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3.9 డిగ్రీల నుండి 4.6 డిగ్రీల తక్కువగా నమోదయ్యాయి. అమరావతిలో 33.5 డిగ్రీల, విశాఖపట్నంలో 32.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
శనివారం కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More