ఎన్టీఆర్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నోటిఫికేషన్.. కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే జాబ్!
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బాపట్ల(ANGRAU) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ఖాళీల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు చేస్తోంది. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు.
డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బాపట్ల(ANGRAU) ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ఖాళీల భర్తీకి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనుంది. ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు. బాపట్లలో ఇంగ్లీష్, సంబంధిత కోర్సులను బోధించడానికి ఫుడ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విభాగంలో టీచింగ్ అసిస్టెంట్(పార్ట్-టైమ్) పోస్టు కోసం ఒప్పంద ప్రాతిపదికన నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. పార్ట్-టైమ్ గంటల చొప్పున (పూర్తిగా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన) వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించనున్నారు.
జీతం
చేరిన తేదీ నుండి 11 నెలలు / రెగ్యులర్ పోస్టు భర్తీ చేసే వరకు ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు అయితే అప్పటివరకు సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో బి.ఏ, ఎం.ఏ చేసి ఉండాలి. గంటకు రూ.750, నెలకు గరిష్టంగా రూ.27,000 వరకు లభిస్తాయి. 17.02.2026 ఉదయం 11:30 గంటలకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.
ఇతర నిబంధనలు
ఇందులో ఎంపికైనవారికి విశ్వవిద్యాలయంలో/ ఏదైనా ప్రభుత్వ సంస్థలో రెగ్యులర్ నియామకం కోసం ఎటువంటి హక్కు ఉండదు. సదరు ఉద్యోగికి ఒప్పంద సేవను మరింత కొనసాగించడానికి ఎటువంటి హక్కు లభించదు. పూర్తిగా సంస్థ నిర్ణయం ప్రకారమే ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం వాస్తవాలను దాచిపెట్టినట్లయితే లేదా ఏ రూపంలోనైనా సిఫార్సు చేయించినట్లయితే, అది ఎంపిక సమయంలో అభ్యర్థిత్వాన్ని అనర్హులుగా ప్రకటించడానికి, ఒప్పంద నియామక కాలంలో కూడా తొలగించడానికి దారితీస్తుంది.
ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండా లేదా ఎటువంటి కారణం చెప్పకుండా ఒప్పంద నియామకాలను ఎప్పుడైనా రద్దు చేయవచ్చు. ఉద్యోగం వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా ఒక నెల ముందు నోటీసు ఇచ్చి తమంతట తామే ఒప్పంద సేవ నుండి వైదొలగవచ్చు. లేనిపక్షంలో వెళ్ళే ముందు ఒక నెల జీతం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపికైన అభ్యర్థులు నియామకానికి ముందు తమ శారీరక దృఢత్వాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి, నిబంధనల ప్రకారం తమ సొంత ఖర్చులతో వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవలసి ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ప్రయాణ భత్యం ఉండదు.
టీచింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టుకు సంబంధించి ఎంపిక కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయం అన్ని విషయాలలోనూ అంతిమంగా, కట్టుబడి ఉంటుంది. ఏదైనా అనివార్య పరిస్థితులు / కారణాల వల్ల పేర్కొన్న తేదీన, సదరు పోస్టుకు సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూలను రద్దు చేయడానికి లేదా వాయిదా వేయడానికి అసోసియేట్ డీన్కు హక్కు ఉంటుంది.