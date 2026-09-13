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21 రోజులు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు.. వాహన సేవలు, పూర్తి షెడ్యూల్!

కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి 2026 వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వినాయక చవితి నుంచి అంటే సెప్టెంబర్ 14 నుంచి అక్టోబర్ 4వ తేదీ వరకు సాగుతాయి. ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ చూడండి.

Published on: Sep 13, 2026, 19:23:41 IST
By Anand Sai, Kanipakam
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సోమవారం(సెప్టెంబర్ 14 గణేష్ చతుర్థి) నుండి ప్రారంభం కానున్న 21 రోజుల వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కోసం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం సిద్ధమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు రానున్నారు. సెప్టెంబర్ 14 నుండి అక్టోబర్ 4 వరకు జరిగే ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో అనేక సంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలు, వాహన సేవలు, ఊరేగింపులు ఉంటాయి. చివరి రోజున 'తెప్పోత్సవం'తో ఇవి ముగుస్తాయి.

కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు
కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు

దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే కాణిపాకం ఆలయం గణేశుని ఆలయాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి మూలవిరాట్టు స్వయంభూ అని నమ్ముతారు. ఈ విగ్రహం ఒక బావి నుండి ఉద్భవించిందని, కాలక్రమేణా పరిమాణంలో పెరుగుతూ వస్తోందని ఆలయ సంప్రదాయం చెబుతోంది. వినాయకుడు అడ్డంకులను తొలగిస్తాడని, భక్తుల కోరికలను నెరవేరుస్తాడనే నమ్మకం. అలాగే ఈ దైవానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పురాణ గాథ కాణిపాకాన్ని ఒక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా మార్చాయి.

వినాయక చవితి నాడు ప్రత్యేక పూజలు, గ్రామోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత ధ్వజారోహణం, వరుస వాహన సేవలు జరుగుతాయి. ప్రారంభ రోజుల్లో హంస, నెమలి, మూషిక, శేష, చిలుక, వృషభ, గజ వాహనాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. భారీ సంఖ్యలో భక్తులను ఆకర్షించే ఇతర ప్రధాన కార్యక్రమాలలో రథోత్సవం, తిరుకల్యాణం ఉంటాయి.

చిత్తూరు జిల్లా యంత్రాంగం, ఆలయ అధికారులు ఈ సుదీర్ఘ ఉత్సవాల కోసం ఏర్పాట్లు చేశారు. రద్దీ నియంత్రణ, భద్రత, పారిశుధ్యం, తాగునీరు, వైద్య సదుపాయాలు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా అదనపు నిఘాకు కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. వినాయక చవితి, ప్రధాన వాహన సేవల సమయంలో భారీ రద్దీ ఉంటుందని భావించి అధికారులు అందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు.

  • సెప్టెంబర్ 14-సోమవారం-వినాయక చవితి, పుష్పకావళ్లు, రాత్రి గ్రామోత్సవంతో బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభం
  • సెప్టెంబర్ 15-మంగళవారం-ఉదయం ధ్వజారోహణం, రాత్రి హంస వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 16-బుధవారం-రాత్రి బంగారు నెమలి వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 17-గురువారం-మూషిక వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 18-శుక్రవారం-ఉదయం బంగారు చిన్న శేష వాహన సేవ, రాత్రి బంగారు పెద్ద శేష వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 19-శనివారం-ఉదయం చిలుక వాహన సేవ, రాత్రి వృషభ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 20-ఆదివారం-గజ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 21-సోమవారం-మహా రథోత్సవం (బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రధాన ఘట్టం)
  • సెప్టెంబర్ 22-మంగళవారం-పగలు శివపార్వతుల భిక్షాండి ఉత్సవం, సాయంత్రం తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం, రాత్రి అశ్వ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 23-బుధవారం-ధ్వజావరోహణం, సాయంత్రం వడాయత్తు ఉత్సవం, రాత్రి ఏకాంత సేవ
  • సెప్టెంబర్ 24-గురువారం-అధికార నంది వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 25-శుక్రవారం-రావణబ్రహ్మ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 26-శనివారం-విమానోత్సవ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 27-ఆదివారం-సూర్యప్రభ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 28-సోమవారం-చంద్రప్రభ వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 29-మంగళవారం-యాళి వాహన సేవ
  • సెప్టెంబర్ 30-బుధవారం-కల్పవృక్ష వాహన సేవ
  • అక్టోబర్ 01-గురువారం-పూలంగి సేవ
  • అక్టోబర్ 02-శుక్రవారం-కామధేను వాహన సేవ
  • అక్టోబర్ 03-శనివారం-పుష్పపల్లకి సేవ
  • అక్టోబర్ 04-ఆదివారం-తెప్పోత్సవం (బ్రహ్మోత్సవాల ముగింపు)

సెప్టెంబర్ 23న ఏకాంత సేవతో తొలి ఘట్టం ముగియగా, మరుసటి రోజు నుంచి రెండో ఘట్టం ప్రారంభమవుతుంది. అక్టోబర్ 4 ఆదివారం నాడు కన్నులపండువగా జరిగే వైభవ తెప్పోత్సవంతో 2026 కాణిపాక శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ వేడుకలు పరిసమాప్తమవుతాయి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/21 రోజులు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు.. వాహన సేవలు, పూర్తి షెడ్యూల్!
Home/Andhra Pradesh/21 రోజులు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు.. వాహన సేవలు, పూర్తి షెడ్యూల్!
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