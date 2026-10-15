జాతీయ సరస్ మేళా-2026 ప్రారంభం.. చీర కొని డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసిన రాష్ట్రపతి
SARAS Mela 2026 : విజయవాడలో జాతీయ సరస్ మేళా 2026ను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు పాల్గొన్నారు.
దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన జాతీయ సరస్ మేళా–2026 వేడుకలు విజయవాడ నగరం వేదికగా వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ పున్నమి ఘాట్ ప్రాంగణంలో కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ, ఏపీ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా ఈ భారీ ప్రదర్శనను నిర్వహిస్తున్నాయి. గురువారం ఉదయం ఈ జాతీయ మేళాను భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఘనంగా ప్రారంభించారు.
ఈ నెల 15 నుండి అక్టోబర్ 31 వరకు దాదాపు 14 రోజుల పాటు ఈ మేళా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండనుంది. మేళా ప్రారంభం అనంతరం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వివిధ రాష్ట్రాల స్వయం సహాయక సంఘాలు(SHG) ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శన స్టాళ్లను సందర్శించారు. గ్రామీణ చేతివృత్తులు, చేనేత వస్త్రాలు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, ఆర్గానిక్ ఆహార ఉత్పత్తులు, ఇతర కళారూపాలను ఆమె ప్రత్యేకంగా పరిశీలించారు.
ఉత్పత్తుల తయారీ విధానంపై డ్వాక్రా మహిళలతో ముచ్చటించారు రాష్ట్రపతి. ఈ సందర్భంగా ఒక స్టాల్లో చీరను కొనుగోలు చేసిన రాష్ట్రపతి, స్వయంగా డిజిటల్ విధానంలో చెల్లింపు చేశారు. మహిళల ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు, వారి వ్యాపార దృక్పథాన్ని రాష్ట్రపతి అభినందించారు. అనంతరం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో కలిసి ఆమె భోజనం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని డ్వాక్రా మహిళలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు కల్పించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం స్వయం ఏపీ బ్రాండ్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. నాణ్యమైన ప్యాకింగ్, ఆన్లైన్ ఇ-కామర్స్ అనుసంధానం, విశాఖపట్నం, విజయవాడలలో ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ల ద్వారా డ్వాక్రా ఉత్పత్తులను గ్లోబల్ బ్రాండ్గా మార్చడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, అరకు కాఫీ, మాడుగుల హల్వా, చేనేత చీరలు, ప్రకృతి సిద్ధమైన మసాలాలు, మిల్లెట్స్, సబ్బులు వంటి పలు జిల్లాల ప్రసిద్ధ ఉత్పత్తులను ఈ మేళాలో ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు.
మహిళల అభ్యున్నతిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు. ఉపాధి కల్పనను దాటి, లాభదాయకమైన, స్థిరమైన, విస్తరించదగిన మహిళా పారిశ్రామిక సంస్థలను నిర్మించడం మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు తగిన ఆర్థిక వసతులు, ఆధునిక సాంకేతికత, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు, బ్రాండింగ్, ప్యాకేజింగ్, నాణ్యతా ప్రమాణాలు పెంచుకోవాలన్నారు. నమ్మకమైన మార్కెట్ అనుసంధానాలు కల్పించడం ద్వారా వారి వ్యాపారాలను విస్తరించుకోవడానికి విస్తృత మార్కెట్లలో పోటీ పడేలా మద్దతునివ్వాలని గవర్నర్ తెలిపారు.
సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ... విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో, కృష్ణమ్మ చెంతన ఈ జాతీయ సరస్ మేళాను ప్రారంభించేందుకు విచ్చేసిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 'సాధారణ పేద కుటుంబంలో జన్మించి, ఉపాధ్యాయురాలిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించి అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ నేడు దేశ అత్యున్నత రాష్ట్రపతి పదవిని అధిష్టించిన ద్రౌపది ముర్ము జీవితం సమాజానికి గొప్ప ఆదర్శం. మహిళ తలుచుకుంటే ఏ ఉన్నత శిఖరాలనైనా అధిరోహించగలదని ఆమె నిరూపించారు.' చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
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