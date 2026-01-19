Edit Profile
    ఏపీ : అడ్వాన్స్‌డ్ క్వాంటమ్ స్కిల్లింగ్ కోర్సులో 50,000 మందికి పైగా నమోదు

    అడ్వాన్స్‌డ్ క్వాంటమ్ స్కిల్లింగ్ కోర్సులో 50 వేల మందికిపైగా నమోదు చేసుకున్నారు. దీనిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

    Updated on: Jan 19, 2026 12:44 PM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    ఎన్పీటీఈఎల్ ప్లాట్‌ఫామ్ కింద ఐఐటీ-మద్రాస్, ఐబీఎం రీసెర్చ్ సంయుక్తంగా అందిస్తున్న అడ్వాన్స్‌డ్ క్వాంటమ్ స్కిల్లింగ్ కోర్సులో రాష్ట్రం నుండి 50,000 మందికి పైగా చేరడం పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశంసలు కురిపించారు. నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ టెక్నాలజీ ఎన్‌హాన్స్‌డ్ లెర్నింగ్(NPTEL) అనేది విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, భారత ప్రభుత్వం నిధులతో ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ జాయింట్ వెంచర్. ఇది 600 కంటే ఎక్కువ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులను అందిస్తుంది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    'ఐఐటీ మద్రాస్, ఐబీఎం రీసెర్చ్.. ఎన్పీటీఈఎల్ కింద అందిస్తున్న అడ్వాన్స్డ్ క్వాంటమ్ స్కిల్లింగ్ కోర్సుకు అద్భుతమైన స్పందన రావడం సంతోషంగా ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఇప్పటికే 50,000 మందికి పైగా అభ్యాసకులు నమోదు చేసుకున్నారు. లక్ష మంది క్వాంటమ్ నిపుణుల తయారీ లక్ష్యం.' అని చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది ప్రపంచ ప్రమాణాలకు శిక్షణ పొందిన లక్ష మంది అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన క్వాంటమ్ నిపుణులను సృష్టించాలనే లక్ష్యాంగా ఉందన్నారు. ఇది మా సంకల్పాన్ని బలోపేతం చేస్తుందన్నారు.

    క్వాంటమ్ పరిశోధన, ఆవిష్కరణలు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ప్రముఖ గమ్యస్థానంగా స్థిరంగా ఉంచుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ చొరవ భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న నైపుణ్యం, సాంకేతికతతో నడిచే ఆర్థిక వృద్ధి రాష్ట్ర విస్తృత వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఒక కీలక అడుగు అని సీఎం చెప్పారు. అడ్వాన్స్‌డ్ క్వాంటమ్ స్కిల్లింగ్ కోర్సులో బంగారు, రజత పతక విజేతలను వ్యక్తిగతంగా సత్కరించాలని తాను ఎదురుచూస్తున్నానని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు.

    అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో బలమైన టాలెంట్ వ్యవస్థను నిర్మించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉండేలా చూడటానికి ప్రీమియర్ గ్లోబల్, జాతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చంద్రబాబు చెప్పారు.

    'క్వాంటమ్ రంగంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనలకు రాష్ట్రాన్ని గమ్యస్థానంగా ఇది మారుస్తుంది. స్కిల్లింగ్ కోర్సుల్లో బంగారు, వెండిపతాకాలు సాధించే నిపుణులను సత్కరించడానికి ఎదురుచూస్తుంటాను. క్వాంటమ్ రంగంలో భవిష్యత్తులో వారే గ్లోబల్ లీడర్స్‌గా ఎదిగేందుకు ఆస్కారం ఉంది.' అని చంద్రబాబు అన్నారు.

