    రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు : ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్‌ నాయక్‌ అరెస్ట్

    రఘురామకృష్ణరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీహర్ క్యాడర్ కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ ను ఏపీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో పలువురు అధికారులపై ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

    Published on: Feb 23, 2026 11:42 AM IST
    PTI | By Maheshwaram Mahendra Chary
    రఘురామ కృష్ణంరాజు(ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్) కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్‌ను ఏపీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. బీహార్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

    కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు
    కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు

    వైసీపీ హయాంలో సీఐడీ డీఐజీగా సునీల్ నాయక్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2021లో రఘురామ కృష్ణంరాజు అరెస్ట్… ఆ తర్వాతి పరిణామాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. బీహార్ క్యాడర్ కు చెందిన ఆయనకు పలుమార్లు నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి. తాజాగా ఆయన్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ అరెస్టును గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ధ్రువీకరించారు.

    2021లో కోవిడ్ -19 ఉధృతంగా ఉన్న సమయంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై రఘురామ కృష్ణంరాజును అరెస్టు చేశారు. అరెస్ట్ తర్వాత పోలీసు కస్టడీలో తనను చిత్రహింసలకు గురిచేశారని రాజు ఆరోపించారు. ప్రధానంగా సునీల్ కుమార్ తో పాటు మరికొందరు అధికారులపై ఆరోణపలు చేశారు.

    2024లో టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ కేసు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. రఘురామ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. కస్టోడియర్ టార్చర్ కేసులో భాగంగా అప్పట్లో పని చేసిన కొందరు అధికారులతో పాటు మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేరును కూడా ఎఫ్ఐఆర్ లో ప్రస్తావించారు. సీఐడీ చీఫ్ పీవీ సునీల్ కుమార్‌తో పాటు సునీల్ నాయక్ కూడా ఈ కేసులో ప్రధాన పాత్ర పోషించారని ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో తెలిపారు.

    ఈ కేసులో భాగంగా అప్పటి సీఐడీ విభాగంలో పని చేసిన సునీల్ నాయక్ ఏపీలో తన డిప్యూటేషన్ ముగియడంతో తిరిగి తన సొంత క్యాడర్ అయిన బీహార్‌కు వెళ్ళిపోయారు. ఈ కేసులో విచారణకు హాజరుకావాలని పోలీసులు గతంలోనే నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ… ఆయన్నుంచి స్పందన లేదనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇప్పటికే ఈ కేసులో అప్పటి సీఐడీ అదనపు ఎస్పీ విజయ్ పాల్‌ను కూడా ఏపీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

    సునీల్‌ కుమార్‌ సస్పెన్షన్‌ పొడిగింపు:

    ఐపీఎస్‌ అధికారి పీవీ సునీల్‌ కుమార్‌ సస్పెన్షన్‌ను పొడిగిస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. క్రిమినల్‌ కేసు పూర్తి లేదా పదవీ విరమణలో ఏది ముందైతే అప్పటి వరకు సస్పెన్షన్‌ కొనసాగనుంది.

    సునీల్‌ కుమార్‌పై ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లడాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించింది. అంతేకాకుండా రఘురామకృష్ణరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సునీల్‌కుమార్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఆయన్ను సస్పెండ్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పలుమార్లు సస్పెన్షన్ గడువుగా కూడా పొడిగించింది.

    సునీల్ కుమార్ గతంలో సీఐడీ అడిషనల్ డీజీగా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అయితే ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత ఆయనపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, ముఖ్యంగా కస్టోడియల్ హింసకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఆయన సర్వీసులో పెద్ద మలుపుగా మారాయి. మరోవైపు పీవీ సునీల్ కూడా తనపై నమోదైన అభియోగాలపై న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు.

