గుంతకల్లు - రాయచూర్ రూట్లో ‘ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్’ పూర్తి - ఇక రైళ్ల వేగానికి రెక్కలు..!
దక్షిణ కోస్తా రైల్వే పరిధిలోని గుంతకల్-రాయచూర్ మార్గంలో ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ (ABS) పనులు పూర్తయ్యాయి. రూ. 500 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టుతో రైళ్ల ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో పాటు భద్రత పెరుగుతుంది.
Guntakal Raichur Automatic Signalling : రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ, ప్రయాణికుల భద్రత పెంపుదల, అలాగే లైన్ సామర్థ్యం విస్తరణ దిశగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే కీలక మైలురాయిని అధిగమించింది. గుంతకల్లు - రాయచూర్ ప్రధాన రైల్వే సెక్షన్ను పూర్తిస్థాయిలో ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ (ABS) వ్యవస్థలోకి మారుస్తూ రైల్వే శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రైల్వే భద్రతను పటిష్టం చేయడంతో పాటు రైళ్ల రాకపోకల సామర్థ్యాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో దాదాపు రూ. 500 కోట్ల భారీ అంచనా వ్యయంతో మంజూరు చేసిన సమగ్ర ప్రాజెక్టులో ఇది ఒక అత్యంత కీలక భాగమని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ కీలక ప్రాజెక్టు పూర్తికావడంతో, అత్యధిక రైళ్ల రద్దీ ఉండే గుంతకల్లు - రాయచూర్ కారిడార్ మొత్తం ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి ఆటోమేటెడ్ సిగ్నలింగ్ విభాగంగా రూపాంతరం చెందింది.
రైల్వే జోన్ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. గుంతకల్లు డివిజన్ పరిధిలోని ఆదోనీ, ఇసివి, కుప్పగల్, కోసిగి స్టేషన్ల మధ్య అత్యంత కీలకమైన 28.112 రూట్ కిలోమీటర్ల (56.224 ట్రాక్ కిలోమీటర్లు) డబుల్ లైన్ పరిధిలో అక్టోబర్ 16న ఈ ఆటోమేటిక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను విజయవంతంగా ప్రారంభించారు. ఈ కొత్త ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి రావడంతో…. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే తన నెట్వర్క్ పరిధి వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు మొత్తంగా 105 రూట్ కిలోమీటర్ల మేర ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ (ABS) పూర్తి చేసినట్లయింది.
నూతనంగా ప్రారంభించిన 28.112 రూట్ కిలోమీటర్ల విస్తరణలో ఆదోనీ - ఇసివి (6.64 రూట్ కిమీ), ఇసివి - కుప్పగల్ (7.79 రూట్ కిమీ), కుప్పగల్ - కోసిగి (13.68 రూట్ కిమీ) విభాగాలు ఉన్నాయి. ఈ మార్గాలన్నింటిలోనూ అత్యంత సురక్షితమైన, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన సిగ్నలింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను రైల్వే ఇంజినీర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
అత్యాధునిక సాంకేతికత – పటిష్టమైన భద్రత
ఈ మూడు ప్రధాన విభాగాల వ్యాప్తంగా 178 డిటెక్షన్ పాయింట్లతో కూడిన అత్యాధునిక 'డ్యూయల్ మల్టీ-సెక్షన్ డిజిటల్ యాక్సిల్ కౌంటర్లు' (ఫ్రాషర్ సంస్థ తయారీ డ్యూయల్ MSDAC) అమర్చినట్లు రైల్వే శాఖ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
- 38 కొత్త మెయిన్లైన్ సిగ్నళ్ల ఏర్పాటు
- 2 station సెమీ-ఆటోమేటిక్ సిగ్నళ్లు
- ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన 5 ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ (ABS) హట్స్
- లెవెల్ క్రాసింగ్ల వద్ద భద్రతను పెంచేందుకు గేట్ నంబర్ 204ను నేరుగా సిగ్నలింగ్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానించడం (ఇంటర్లాకింగ్)
- లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్లు 195, 199, 201, 204, 205ల వద్ద అత్యాధునిక అప్రోచ్ లాకింగ్ మరియు ఆడియో-విజువల్ ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థల ఏర్పాటు
అంతరాయం లేని విద్యుత్ సరఫరా కోసం 5 అత్యాధునిక సమగ్ర పవర్ సప్లై (IPS) యూనిట్లు, సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ పనితీరును, సాంకేతిక లోపాలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించేందుకు 5 అడ్వాన్స్డ్ డేటా లాగర్లు, వీటితో పాటు 16 సెట్ల యూనివర్సల్ ఫెయిల్-సేఫ్ బ్లాక్ ఇంటర్ఫేస్ (UFSBI) పరికరాలను కూడా ఈ మార్గంలో అమర్చినట్లు రైల్వే వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ కొత్త సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ వల్ల ఒకే ట్రాక్పై తక్కువ వ్యవధిలోనే మరిన్ని రైళ్లను సురక్షితంగా నడిపేందుకు వీలు కలుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More