AP Municipal Election Results : పురపోరులో కూటమి జైత్రయాత్ర - మెజార్టీ మున్సిపాలిటీలు కైవసం! ఈ స్థానాలన్నీ వారి ఖాతాలోకే
AP Municipal Election Results 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెదేపా-జనసేన-భాజపా కూటమి భారీ విజయాన్ని సాధించింది. మెజార్టీ చోట్ల క్లీన్స్వీప్ చేయగా… వైసీపీ కేవలం మూడు స్థానాలకే పరిమితమైంది.
AP Municipal Election Results 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి( తెదేపా-జనసేన-భాజపా) కూటమి విజయదుందుభి మోగించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 13 నగరపాలక సంస్థలు (కార్పొరేషన్లు), 77 పురపాలక సంఘాలు (మున్సిపాలిటీలు), 10 నగర పంచాయతీలు కలిపి మొత్తం 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు జరగ్గా.. తుది ఫలితాలు వెల్లడయ్యేసరికి కూటమి ప్రభంజనం సృష్టించింది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం నందికొట్కూరు, నాయుడుపేట, బేతంచెర్ల స్థానాల్లో మాత్రమే విజయం సాధించగల్గింది. అత్యంత భారీ వర్షాల కారణంగా చీరాల మున్సిపాలిటీ ఓట్ల లెక్కింపును అధికారులు తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు.
కూటమి హవా….
రాష్ట్రంలోని 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 17 చోట్ల ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థులను కూటమి ముందే ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. వీటిలో 8 స్థానాల్లో ఛైర్పర్సన్ పదవులతో పాటు అన్ని వార్డులనూ కూటమి అభ్యర్థులే ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకున్నారు.
దాచేపల్లి, పిడుగురాళ్ల, గురజాల, నగరి, దర్శి, కనిగిరి, బద్వేలు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల, మైదుకూరు, రాజంపేట, పుంగనూరు, రాయచోటి, గుత్తి, ఆళ్లగడ్డ, ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలు మరియు నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలు కూటమి ఖాతాలోనే పడ్డాయి. వీటిలో దర్శి స్థానాన్ని జనసేన దక్కించుకోగా, ఎర్రగుంట్ల స్థానంలో భాజపా అభ్యర్థి ఏకగ్రీవమయ్యారు.
మొత్తం 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లోని 3,020 వార్డులకు గాను 637 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 2,382 వార్డులకు పోలింగ్ జరగ్గా.. మెజారిటీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులే జయభేరి మోగించారు.
వైసీపీ అధినేత జగన్ సొంత జిల్లా అయిన వైఎస్సార్ కడపలో కూటమి తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఎర్రగుంట్ల, మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, బద్వేలు, రాజంపేట, కమలాపురం ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకున్న కూటమి.. ఎన్నికలు జరిగిన కడప కార్పొరేషన్ మేయర్ స్థానంతో పాటు పులివెందుల, జమ్మలమడుగు ఛైర్పర్సన్ స్థానాలనూ కైవసం చేసుకుంది. పులివెందుల ఛైర్పర్సన్ స్థానంతో పాటు 37 వార్డులను కూటమి సొంతం చేసుకుంది.
విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో కూటమి తరఫున భాజపా అభ్యర్థిగా మైపాడు ప్రసాద్ బరిలో ఉండగా, టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు లెంకా అప్పలనాయుడు రెబల్గా పోటీ చేసి గెలుపొందడం విశేషం.
ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో కూటమి హవా స్పష్టంగా కనిపించింది. మడకశిర నగర పంచాయతీలో జనసేన అభ్యర్థి గుండుమల శారద విజయం సాధించారు. పెనుకొండలో తెదేపా అభ్యర్థి త్రివేంద్రమూర్తి, హిందూపురంలో పురిడి మంజునాథ్, కదిరిలో షేక్ ఆర్షియా బాను, ధర్మవరంలో పరిశె సుధాకర్ ఛైర్పర్సన్లుగా ఎన్నికయ్యారు.
గుత్తి మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన చెందిన గోవిందరాజుల తమిళసెల్వి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికవ్వడమే కాకుండా, అక్కడి మొత్తం 32 వార్డులనూ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. గుంతకల్లులో ఆర్.యశోద గౌడ్, కల్యాణదుర్గంలో బుట్నా లక్ష్మి, రాయదుర్గంలో టెంకశాల హనుమంతు, తాడిపత్రిలో రేష్మా పర్వీన్ తెదేపా తరఫున మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లుగా గెలుపొందారు.
ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో తిరుపతి, చిత్తూరు కార్పొరేషన్లతో పాటు 9 మున్సిపాలిటీలను తెలుగుదేశం తన ఖాతాలో వేసుకుంది. అయితే తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి మాత్రం వైసీపీకి దక్కింది. పల్నాడు, గుంటూరు జిల్లాల్లోనూ కూటమి అభ్యర్థులు స్పష్టమైన విజయాన్ని అందుకున్నారు.
- మాచర్లలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థి యెనుముల సుష్మ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించగా, వినుకొండలో తెదేపాకు చెందిన షమీమ్ఖాన్ గెలుపొందారు.
- చిలకలూరిపేటలో జనసేన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి తోట రాజరాజేశ్వరి తన సమీప ప్రత్యర్థిపై ఆధిక్యంలో నిలిచారు.
- బాపట్ల జిల్లా రేపల్లె మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్గా తెదేపాకు చెందిన కుర్రా అపర్ణ ఎన్నికయ్యారు.
- తెనాలి, తుని, దర్శి, గొల్లప్రోలు, సామర్లకోట, పిఠాపురం, తిరువూరు, ముమ్ముడివరం, నిడదవోలు, అమలాపురం, పెడన, నర్సాపూర్, మడకశిర, పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీలను జనసేన కైవసం చేసుకుంది.
- ఎలమంచిలి, ఎర్రగుంట్ల, గూడూరు మున్సిపాలిటిల్లో బీజేపీ విక్టరీ కొట్టింది.
- నందికొట్కూరు మున్సిపాలిటీని వైఎస్సార్సీపీ కైవసం చేసుకుంది.వైఎస్సార్సీపీ చైర్మన్ అభ్యర్థి షేక్ ఫాతిమా 2,834 ఓట్లతో విజయం సాధించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More