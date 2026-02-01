Edit Profile
    మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు.. ఇబ్రహీంపట్నంలో టెన్షన్.. టెన్షన్

    ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటికి టీడీపీ కార్యకర్తలు నిప్పుపెట్టారు.

    Published on: Feb 01, 2026 6:20 PM IST
    By Anand Sai, Vijayawada
    విజయవాడ సమీపంలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో టీడీపీ మద్దతుదారులు వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్ నివాసంపై దాడి చేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఇక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్‌లపై జోగి రమేష్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

    జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు
    జోగి రమేష్ ఇంటికి నిప్పు

    టీడీపీ కార్యకర్తలు జోగి రమేష్ ఇంటికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని రాళ్లు రువ్వడం ప్రారంభించారు. కొంతమంది ఇంటి కొన్ని భాగాలకు నిప్పంటించడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. దీంతో పరిసరాల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దాడి జరిగిన సమయంలో జోగి రమేష్ తన నివాసంలో లేరని తెలిసింది.

    శనివారంనాడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేష్‌లపై జోగి రమేష్ ఘోరమైన కామెంట్స్ చేశారు. అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యల తర్వాత ఇప్పుడు టీడీపీ కార్యకర్తలు భగ్గుమన్నారు. టీడీపీ మద్దతుదారులు తీవ్రంగా స్పందించారు. జోగి రమేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆమోదయోగ్యం కాదని, రెచ్చగొట్టేవిగా పేర్కొన్నారు.

    జోగి రమేష్ ఇంటిపై దాడి వార్త తెలియగానే.. ఇబ్రహీంపట్నంలో టీడీపీ, వైసీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ సంఘటన మరింత ఘర్షణలకు దారితీస్తుందనే భయాన్ని కలిగించింది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని జనసమూహాన్ని చెదరగొట్టడానికి, శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నించారు. సీనియర్ అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించారు. ఉద్రిక్తతలను నివారించడానికి అదనపు బలగాలను అప్రమత్తంగా ఉంచారు.

    నాయకులు సంయమనం పాటించాలని పోలీసులు కోరారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ప్రత్యక్ష సాక్షులతో మాట్లాడుతున్నామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. అధికారులు ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు.

    ఇబ్రహీంపట్నం ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో శనివారం పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం జోగి రమేష్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. కల్తీ మాటలతో టీడీపీ కల్తీగా మారిందని విమర్శించారు. తిరుపతి లడ్డూలో కల్తీ అంటూ చేసిన ప్రచారాన్ని సిట్ నిగ్గు తేల్చిందన్నారు. టీడీపీ నేతలకు మంచి బుద్ధి ప్రసాదించాలని పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించానని తెలిపారు. తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అన్నారని, పరకామణి కేసు అన్నారని, కల్తీ మద్యం అని కేసు పెట్టారని జోగి రమేష్ విమర్శించారు. సొంత సిట్ వేసుకొని తనను జైల్లో పెట్టి రాక్షసానందం పొందారన్నారు. అయితే ఈ సందర్భంగా జోగి రమేష్ ఘోరమైన పదాలు వాడారు.

