    TTD : ప్రత్యేక కార్గో లేన్.. అలిపిరి టోల్ గేట్ పునరుద్ధరణ.. టీటీడీ ఆమోదం

    TTD : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) అలిపిరి టోల్ గేట్‌ను పునరుద్ధరణ చేయనుంది. ఇందులో భాగంగా కార్గో లేన్‌లను అభివృద్ధి చేయనుంది.

    Published on: Apr 13, 2026 2:41 PM IST
    By Anand Sai
    తిరుమలకు సరకు రవాణాను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ప్రత్యేక కార్గో లేన్‌ను నిర్మించే ప్రణాళిక ఉంది. ఈ మేరకు అలిపిరి టోల్ గేట్ భారీ ఆధునీకరణ కార్యక్రమానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ఆమోదం తెలిపింది. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఈ కార్యక్రమం.. కొండపై ఉన్న పుణ్యక్షేత్రానికి అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రవేశ మార్గాలలో ఒకదాని వద్ద రద్దీని తగ్గించడం, భద్రతను పటిష్టం చేయడం లక్ష్యంగా చేపట్టిన చర్యలో ఒక భాగంగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

    అలిపిరి

    పునఃరూపకల్పన చేసే అలిపిరి చెక్ పోస్ట్‌లో 11 లేన్‌లు ఉంటాయని, వాటిలో మొదటి రెండు లేన్‌లు ప్రత్యేకంగా సరుకు రవాణా వాహనాల కోసం కేటాయించబడతాయని అధికారులు ధృవీకరించారు. మిగిలిన లేన్‌లు సాధారణ వాహనాల రాకపోకలకు ఉపయోగపడతాయి. తద్వారా యాత్రికులకు సులభమైన ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది. ప్రస్తుతం రోజుకు సగటున 10,000 వాహనాలను నిర్వహిస్తున్న అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఈ ఆధునీకరణ వలన రద్దీ గణనీయంగా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.

    ఇటీవల జరిగిన రథ సప్తమి ఉత్సవం వంటి రద్దీ సమయాల్లో ఈ చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఒక్క రోజులోనే గరిష్టంగా 14,830 వాహనాలు నమోదయ్యాయి. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన 1 కిలోమీటరు కార్గో లేన్ ఆలస్యాన్ని తగ్గిస్తుందని, వాహనాలు ఒక దగ్గర ఆగిపోవడం వల్ల కలిగే గందరగోళాన్ని నివారిస్తుందని, అలాగే సరుకులు, ప్రయాణికుల తనిఖీని మరింత సమర్థవంతంగా చేస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    ఇప్పటికే ఆమోదం పొందిన డిజైన్లు భవిష్యత్తులో మరో రెండు లేన్‌లను జోడించేందుకు కూడా వీలు కల్పిస్తున్నాయి. ఇది ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై పరిపాలన దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భూదేవి కాంప్లెక్స్ సమీపంలో ఉన్న ప్రస్తుత కార్గో స్కానర్‌లను ఇప్పుడు అలిపిరికి తరలించి, కొత్త వ్యవస్థలో సరకు రవాణా తనిఖీలను ఏకీకృతం చేయనున్నారు.

    ప్రతిపాదిత కార్గో లేన్ ప్రస్తుత చెక్ పోస్ట్‌కు సుమారు 650 మీటర్ల ముందు ఉన్న వినాయక ఆలయం వరకు విస్తరిస్తుంది. కార్గో లేన్ పూర్తయిన తర్వాత చెక్ పోస్ట్ పూర్తి ఆధునీకరణ చేపట్టనున్నట్టుగా అధికారులు చెప్పారు. అప్‌గ్రేడ్‌లో భాగంగా అధునాతన స్క్రీనింగ్ పరికరాలను సేకరిస్తున్నారు. వీటిలో డోర్-ఫ్రేమ్డ్ మెటల్ డిటెక్టర్లు, వాహన స్కానర్లు, మానవ స్కానర్లు, లగేజీ స్కానర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మూడు ప్రయోగాత్మకంగా అమర్చారు. ఏప్రిల్ నెలాఖరు నాటికి మరో మూడు DFMDలు, రెండు అదనపు మెటల్ డిటెక్టర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు.

    మే నెల నాటికి లగేజీ స్కానర్లను సేకరించనున్నారు. వాహనాల్లో కూర్చున్న యాత్రికులను తనిఖీ చేయడానికి వాహన స్కానర్లు, “గ్రీన్ స్కానర్ల” సరఫరా కోసం టీటీడీ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో టెండర్లను ఆహ్వానించి, ఆసక్తి వ్యక్తీకరణలను కూడా కోరింది.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/TTD : ప్రత్యేక కార్గో లేన్.. అలిపిరి టోల్ గేట్ పునరుద్ధరణ.. టీటీడీ ఆమోదం
