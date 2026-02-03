Edit Profile
    TTD Board Meeting : ఈవో ఆకస్మిక బదిలీ తర్వాత టీటీడీ ట్రస్ట్ బోర్డు సమావేశం వాయిదా

    మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 3) తిరుమలలో జరగాల్సిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ట్రస్ట్ బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. ఈవో బదిలీతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.

    Published on: Feb 03, 2026 12:07 PM IST
    By Anand Sai, Tirumala
    కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

    శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఫిబ్రవరి 8 నుండి 16వ తేది వరకు జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి ప్రోగ్రాం బుక్ లెట్‌లను తిరుమలలోని టీటీడీ ఛైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, అదనపు ఈవో సి.హెచ్.వెంకయ్య చౌదరితో కలిసి ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ ఈవో శ్రీమతి వర లక్ష్మీ పాల్గొన్నారు.

    08-02-2026 :

    ఉదయం – ధ్వజారోహణం ( కుంభ ల‌గ్నం- ఉ. 8.15 నుండి 8.35 గంటల వరకు)

    రాత్రి – పెద్దశేష వాహనం

    09-02-2026 :

    ఉదయం – చిన్నశేష వాహనం

    రాత్రి – హంస వాహనం

    10-02-2026 :

    ఉదయం – సింహ వాహనం

    రాత్రి – ముత్యపుపందిరి వాహనం

    11-02-2026 :

    ఉదయం – కల్పవృక్ష వాహనం

    రాత్రి – సర్వభూపాల వాహనం

    12-02-2026 :

    ఉదయం – పల్లకీ ఉత్సవం(మోహినీ అవతారం)

    రాత్రి – గరుడ వాహనం

    13-02-2026 :

    ఉదయం – హనుమంత వాహనం

    మధ్యాహ్నం- వసంతోత్సవం (మ. 2 నుండి 3 గంటల వరకు)

    సాయంత్రం – స్వర్ణరథం(సా. 4 నుండి 5 గంటల వరకు)

    రాత్రి – గజ వాహనం

    14-02-2026 :

    ఉదయం – సూర్యప్రభ వాహనం

    రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం

    15-02-2026 :

    ఉదయం – రథోత్సవం

    రాత్రి – అశ్వవాహనం

    16-02-2026 :

    ఉదయం – చక్రస్నానం(ఉ. 9.55 నుండి 10.15 గంటల వరకు)

    రాత్రి – ధ్వజావరోహణం( సా. 6 నుండి రాత్రి 7 గంటల వరకు)

    టీటీడీకి రూ.10.51 లక్షలు విరాళం

    హైదరాబాద్‌కు చెందిన సాయి సిద్ధార్థ్ ఎంటర్‌ప్రైజర్స్ సంస్థ టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్టుకు రూ.10.51 లక్షలు విరాళంగా అందించింది. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు తిరుమలలోని టీటీడీ ఛైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో ఛైర్మన్ బీ.ఆర్.నాయుడుకు విరాళం డీడీని అందజేశారు.

