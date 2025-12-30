2025లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్-ధురంధర్, ఛావా కాదు-50 లక్షల బడ్జెట్-120 కోట్ల కలెక్షన్లు-ఏ సినిమానో తెలుసా?
2025 ఎండింగ్ కు వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది ధురంధర్, ఛావా, కాంతార చాప్టర్ 1 లాంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేశాయి. కానీ ఇవేమీ కాకుండా ఓ చిన్న సినిమా 2025లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. రూ.50 లక్షల బడ్జెట్ తో తీస్తే రూ.120 కోట్లు రాబట్టింది.
2025 భారతీయ సినిమాకు ఒక గొప్ప సంవత్సరంగా నిలిచింది. వివిధ భాషల్లో అనేక చిత్రాలు భారీ వసూళ్లను సాధించి విజయవంతమయ్యాయి. బాలీవుడ్లో 'సైయారా', 'ఏక్ దీవానే కి దీవానియత్', 'తేరే ఇష్క్ మే' వంటి మూడు విభిన్న చిత్రాలు తీవ్రమైన ప్రేమకథలతో బాక్సాఫీస్ను దున్నాయి. 'ధురంధర్', 'ఛావా' లాంటి యాక్షన్ చిత్రాలు తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాయి. దక్షిణాది నుంచి 'కాంతార చాప్టర్ వన్' ఒక సంచలన విజయం సాధించింది.
చిన్న సినిమా
ధురంధర్, ఛావా, సైయారా, కాంతార లాంటి సినిమాలు భారీ కలెక్షన్లు సాధించినప్పటికీ, 2025లో అతిపెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ మాత్రం వీటిలో ఏదీ కాదు. ఆ ఘనత కేవలం రూ.50 లక్షల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఒక చిన్న గుజరాతీ చిత్రానికే దక్కింది. అందులో పెద్ద స్టార్లూ లేరు, పాటలు, డ్యాన్సులు, యాక్షన్ కూడా లేవు. అయినప్పటికీ, ఇది అనేక బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల కంటే పెద్ద హిట్గా నిలిచింది.
లాలో మూవీ
2025లో అతిపెద్ద బాక్సాఫీస్ హిట్ మూవీ ‘లాలో కృష్ణ సదా సహాయతే’. ఇది ఒక గుజరాతీ భక్తి నాటకం. ఈ సంవత్సరం భారతీయ సినిమాలో అతిపెద్ద 'స్లీపర్ హిట్' (ఊహించని విజయం)గా అవతరించింది. కేవలం రూ.50 లక్షల బడ్జెట్తో, పెద్ద పేర్లు లేని నటీనటులతో రూపొందించిన ఈ చిత్రం, చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన గుజరాతీ చిత్రంగా నిలిచింది. రూ.100 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి గుజరాతీ చిత్రంగా నిలిచింది. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద 120 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి తన విజయగాథను ముగించింది.
అదిరే లాభాలు
లాలో సినిమా సుమారు 24000% స్థూల లాభంతో భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత లాభదాయకమైన చిత్రంగా అవతరించింది. 'సీక్రెట్ సూపర్స్టార్' (రూ.15 కోట్ల బడ్జెట్తో రూ.900 కోట్లు వసూలు), 'జై సంతోషి మా' (1975లో రూ.10 లక్షల బడ్జెట్తో 'షోలే'కి గట్టి పోటీ ఇచ్చింది) వంటి చిత్రాలు నెలకొల్పిన 6000% లాభాల రికార్డును లాలో చిత్రం బద్దలు కొట్టింది.
ఈ చిత్రాలు
లాలో సాధించిన అద్భుతమైన 24000% లాభం బాక్సాఫీస్ విజయం కోసం ఒక ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. దీంతో పోల్చి చూస్తే,'కాంతార చాప్టర్ వన్' రూ.125 కోట్ల బడ్జెట్తో రూ.850 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది కేవలం 680% లాభం. 'ధురంధర్' కొంచెం మెరుగ్గా 760% లాభంతో నిలిచింది. రూ.40 కోట్ల బడ్జెట్తో వచ్చిన 'సైయారా' మాత్రమే దాని బడ్జెట్కు 10 రెట్లకు పైగా వసూలు చేసిన ప్రధాన చిత్రంగా, 1350% లాభాన్ని అందించింది.
లాలో అంతటి విజయాన్ని అందుకోవాలంటే ధురంధర్ మూవీ.. 'అవతార్', 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' వంటి సినిమాల మొత్తం వసూళ్ల కంటే ఎక్కువ, అంటే 30,000 కోట్లు ($3.3 బిలియన్లు) సంపాదించాల్సి ఉంటుంది.
లాలో గురించి
అంకిత్ సఖియా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని కృష్ణాంశ్ వజా, విక్కీ పూర్ణిమ, అంకిత్ సఖియా రచించారు. 'లాలో కృష్ణ సదా సహాయతే' ఒక రిక్షా డ్రైవర్ కథ. అతను ఒక ఫార్మ్హౌస్లో చిక్కుకొని, తన గతం నుండి వచ్చిన దెయ్యాలను ఎదుర్కొంటూ, శ్రీకృష్ణుడి దర్శనాలను అనుభవిస్తాడు. ఈ చిత్రంలో రీవా రచ్, శ్రుహాద్ గోస్వామి, కరణ్ జోషి, మిష్టీ కడేచా నటించారు. మన్సీ పరేఖ్, పార్థివ్ గోహిల్, మ్యానిఫెస్ట్ ఫిల్మ్స్, జయ్ వ్యాస్ ప్రొడక్షన్స్, అజయ్ బల్వంత్ పడారియా నిర్మించిన ఈ చిత్రం మిశ్రమ స్పందనలతో విడుదలైనప్పటికీ, మౌత్ టాక్ తో విజయపథంలో దూసుకెళ్లింది.