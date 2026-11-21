చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.
Crime Thrillers OTT: జియోహాట్స్టార్లో అసలు మిస్ కాకూడని 7 బెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు.. ఒక్కో ట్విస్ట్ అదుర్స్!
Jiohotstar Crime Thrillers OTT: మీకు క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఇష్టమా? అయితే.. జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలోని ఈ అద్భుతమైన కంటెంట్ మీ కోసమే. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రియుల కోసం ‘ది గాడ్ఫాదర్’, ‘దృశ్యం’, ‘ది డార్క్ నైట్’, ‘విక్రమ్ వేద’ సహా 7 బెస్ట్ సినిమాలు వివరాలు ఇక్కడున్నాయి. వెంటనే ఓ లుక్కేయండి.
Jiohotstar Crime Thrillers OTT: ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ మధ్య పోటీ తీవ్రంగా పెరిగిన ఈ రోజుల్లో.. ప్రేక్షకులను తమవైపు తిప్పుకోవడం ప్రతి ఓటీటీ సంస్థకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ రేసులో జియోహాట్స్టార్ తనదైన ముద్ర వేస్తూ బలమైన పోటీదారుగా ఎదిగింది. ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్స్ నుంచి లేటెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్స్ వరకు 7 టాప్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు ఇక్కడున్నాయి.
ది డార్క్ నైట్ (The Dark Knight)
పాపులర్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన బ్యాట్మ్యాన్ ట్రయాలజీలో రెండో భాగంగా వచ్చిన ‘ది డార్క్ నైట్’ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. గోథమ్ నగరంలో నేరాలను అరికట్టేందుకు బ్రూస్ వేన్ అలియాస్ బ్యాట్మ్యాన్ (క్రిస్టియన్ బేల్), డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీ హార్వే డెంట్ (ఆరోన్ ఎక్హార్ట్), లెఫ్టినెంట్ జేమ్స్ గోర్డాన్ (గ్యారీ ఓల్డ్మ్యాన్) కలిసి పనిచేస్తుంటారు. మైండ్ గేమ్లో బ్యాట్మ్యాన్ ఎలా నిలబడ్డాడనేది సినిమాను ఎంతో ఆసక్తికరంగా మారుస్తుంది.
దృశ్యం (Drishyam - 2015)
2013లో వచ్చిన మలయాళ సూపర్ హిట్ చిత్రానికి హిందీ రీమేక్గా తెరకెక్కిన ‘దృశ్యం’ బాలీవుడ్లో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. కేబుల్ ఆపరేటర్గా సాదాసీదా జీవితం గడిపే విజయ్ సల్గావ్కర్ (అజయ్ దేవ్గణ్) కుటుంబం అనుకోకుండా ఒక పోలీస్ అధికారి కొడుకు మరణం కేసులో చిక్కుకుంటుంది. ఇందులోని ట్విస్టులు తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతాయి.
స్కార్ఫేస్ (Scarface - 1983)
ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో అత్యంత ఐకానిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన చిత్రం ‘స్కార్ఫేస్’. 1980ల నాటి మయామి నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో టోనీ మొంటానా (అల్ పచినో) అనే క్యూబన్ శరణార్థి ఎదుగుదల, పతనాన్ని అద్భుతంగా చూపించారు.
విక్రమ్ వేద (Vikram Vedha - 2017)
భారతీయ జానపద కథ విక్రమ్ బేతాళ్ స్ఫూర్తితో రూపొందిన ఈ తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచింది. నిజాయితీపరుడైన ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ విక్రమ్ (ఆర్. మాధవన్), పేరుమోసిన గ్యాంగ్స్టర్ వేద (విజయ్ సేతుపతి) చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఓటీటీలో ఈ మూవీ ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పొచ్చు.
పల్ప్ ఫిక్షన్ (Pulp Fiction)
క్వెంటిన్ టరాంటినో దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ కల్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లాస్ ఏంజిల్స్ నేపథ్యంలో ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్న పలు కథల సమాహారంగా సాగుతుంది. ఒక రహస్యమైన బ్రీఫ్కేస్ను తిరిగి తెచ్చే పనిలో ఉన్న హిట్మెన్ విన్సెంట్ వేగా (జాన్ ట్రావోల్టా), జూల్స్ విన్ఫీల్డ్ (శామ్యూల్ ఎల్. జాక్సన్) కథ ఒకవైపు ఆకట్టుకుంటుంది.
మరోవైపు ప్రాణభయంతో పారిపోతున్న వయసు మళ్లిన బాక్సర్ బుచ్ కూలిడ్జ్ (బ్రూస్ విల్లీస్), డ్రగ్స్ ఓవర్డోస్ వల్ల ప్రాణాపాయ స్థితిలో చిక్కుకునే మాఫియా బాస్ భార్య మియా (ఉమా థర్మాన్) పాత్రలు కథలో విచిత్రమైన మలుపులు తిప్పుతాయి.
ది గాడ్ఫాదర్ (The Godfather - 1972)
ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యుత్తమ క్రైమ్ చిత్రాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచే మాస్టర్ పీస్ ‘ది గాడ్ఫాదర్’. 1940ల నాటి న్యూయార్క్ నగరంలోని శక్తివంతమైన కార్లియోన్ క్రైమ్ కుటుంబం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది.
కుటుంబ పెద్ద డాన్ విటో కార్లియోన్ (మార్లాన్ బ్రాండో) పై హత్యాయత్నం జరిగి తీవ్రంగా గాయపడటంతో, అప్పటివరకు మాఫియా వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉన్న అతని చిన్న కొడుకు మైఖేల్ (అల్ పచినో) అనివార్యంగా కుటుంబ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాల్సి వస్తుంది. ఒక సాధారణ యుద్ధ వీరుడిగా ఉన్న అతను, అత్యంత కఠినమైన మాఫియా నాయకుడిగా ఎలా మారాడనేది సినిమాకు ప్రాణం పోస్తుంది.
సిన్నర్స్ (Sinners)
విభిన్నమైన క్రైమ్, హారర్ అంశాలతో ఆకట్టుకునే తాజా చిత్రం ‘సిన్నర్స్’. స్మోక్స్టాక్ కవలలు ఎలిజా ‘స్మోక్’, ఎలియాస్ ‘స్టాక్’ మూర్ (మైఖేల్ బి. జోర్డాన్ ద్విపాత్రాభినయం) కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనే ఆశతో తమ సొంతూరికి తిరిగి వస్తారు.
స్థానిక ప్రజల కోసం ఒక పాత సామిల్ను జ్యూక్ జాయింట్గా మార్చి కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలుపెడతారు. అయితే అక్కడికి ఒక రహస్యమైన వ్యాంపైర్ రావడంతో వారి ప్రణాళికలన్నీ తలకిందులై, ఆ కొత్త ప్రయత్నం కాస్తా ప్రాణాల కోసం చేసే భయానక పోరాటంగా మారుతుంది.