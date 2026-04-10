OTT Horror Thriller: ఎట్టకేలకు తెలుగులో వచ్చిన ఆది పినిశెట్టి హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఇక్కడ చూడండి
OTT Horror Thriller: ఓటీటీలోకి ఎట్టకేలకు ఆది పినిశెట్టి హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఇప్పటికే తమిళం, హిందీ వెర్షన్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా.. తాజాగా జీ5 ఓటీటీ తెలుగు వెర్షన్ ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
OTT Horror Thriller: ఆది పినిశెట్టి కథానాయకుడిగా నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ ‘శబ్దం’ (Sabdham) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేస్తోంది. థియేటర్లలో విడుదలైన ఏడాది తర్వాత ఈ మూవీ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5)లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్ విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు కొంత నిరాశకు గురైనప్పటికీ మొత్తానికి అది కూడా ఇప్పుడు పరిష్కారమైంది.
తెలుగు ప్రేక్షకుల నిరీక్షణకు తెర
నిజానికి ‘శబ్దం’ సినిమా జీ5లో విడుదలైనప్పుడు కేవలం తమిళం, హిందీ భాషల్లోనే అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఆది పినిశెట్టికి మంచి మార్కెట్ ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ప్రేక్షకుల ఫీడ్బ్యాక్ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఓటీటీ యాజమాన్యం.. తాజాగా తెలుగు వెర్షన్ను కూడా స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు హారర్ ప్రియులు తమ సొంత భాషలో ఈ మిస్టరీని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
హారర్ థ్రిల్లర్ ‘శబ్దం’ విశేషాలు
దర్శకుడు అరివళగన్ తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ ప్యూర్ హారర్-థ్రిల్లర్ జోనర్లో రూపొందింది. థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించింది. కథనం బాగున్నప్పటికీ.. పేసింగ్ విషయంలో కొంత నెమ్మదిగా ఉందనే విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఆది పినిశెట్టి నటన, సాంకేతిక విలువలు సినిమాను ఒకసారి చూడదగ్గదిగా మార్చాయి.
శబ్దం మూవీ హైలైట్స్
ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ ఎస్.ఎస్. తమన్ సంగీతం అందించాడు. ఒక సూపర్ నేచురల్ మిస్టరీకి కావాల్సిన గ్రిప్పింగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. భయం కలిగించే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, ఉత్కంఠను పెంచే సంగీతం థ్రిల్లర్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటుంది. సీనియర్ నటీమణులు సిమ్రాన్, లైలా కీలక పాత్రల్లో నటించడం సినిమాకు మరింత ఆకర్షణను తెచ్చింది. మీరు గనుక ఆది పినిశెట్టి సినిమాలు లేదా హారర్ జోనర్ను ఇష్టపడేవారైతే.. వీకెండ్ వాచ్గా 'శబ్దం'ను జీ5లో చూసేయండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'శబ్దం' సినిమా ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?
ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
2. శబ్దం తెలుగు వెర్షన్ ఎందుకు రాలేదు?
ప్రారంభంలో కేవలం తమిళం, హిందీ భాషలనే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అయితే ప్రేక్షకుల డిమాండ్ మేరకు ఇప్పుడు తెలుగు వెర్షన్ను కూడా జోడించారు.
3. శబ్దం సినిమా జోనర్ ఏమిటి?
ఇది ఒక సూపర్ నేచురల్ హారర్-థ్రిల్లర్.
