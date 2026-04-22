OTT: ఓటీటీలోకి మలయాళ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ.. ఇక నవ్వుల జాతరే.. ‘ఆడు 3’ స్ట్రీమింగ్ తేదీ ఇదే..
OTT: ఓటీటీలోకి మలయాళ బ్లాక్బస్టర్ కామెడీ మూవీ ఆడు 3 స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ.125 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ మూవీ.. వచ్చే వారమే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ వివరాలు చూడండి.
OTT: మలయాళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ‘కల్ట్ క్లాసిక్’గా నిలిచిన ‘ఆడు’ ఫ్రాంచైజీ నుండి వచ్చిన తాజా మూవీ ‘ఆడు 3’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. జయసూర్య మార్కు కామెడీతో థియేటర్లలో నవ్వులు పూయించిన ఈ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం త్వరలోనే మీ స్క్రీన్లపైకి రాబోతోంది.
ఆడు 3 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఇదే
మలయాళ సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా అక్కడి కామెడీ సినిమాలకు ఇక్కడ విపరీతమైన ఆదరణ ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత వచ్చిన ‘ఆడు 3’ మలయాళ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. జయసూర్య హీరోగా, మిథున్ మాన్యువల్ థామస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జీ5 ఓటీటీ (Zee 5 OTT) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమాను మే 1 నుండి స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. వేసవి సెలవుల సమయంలో ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకునేందుకు ఈ సినిమా ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.
షాజీ పాపన్ అండ్ గ్యాంగ్: ఈసారి ఫాంటసీ టచ్
‘ఆడు’ ఫ్రాంచైజీలో షాజీ పాపన్ పాత్రకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. మొదటి రెండు భాగాల్లో కేవలం కామెడీ, యాక్షన్తో అలరించిన దర్శకుడు మిథున్ మాన్యువల్.. ఈ మూడో భాగంలో ‘ఫాంటసీ’ ఎలిమెంట్స్ను జోడించారు. ఒక మేక చుట్టూ తిరిగే కథకు అతీంద్రియ శక్తులను జోడించి సినిమాను కొత్త పుంతలు తొక్కించారు. జయసూర్య తనదైన శైలిలో కామెడీని పండించగా, వినాయకన్, సన్నీ వేన్ ఇతర పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
సంగీత దర్శకుడు షాన్ రెహమాన్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. సినిమా నిడివి సుమారు రెండున్నర గంటలకు పైగా ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడా వేగం తగ్గకుండా కథనాన్ని నడిపించడంలో దర్శకుడు సఫలమయ్యారు.
తెలుగు వెర్షన్ వస్తుందా?
చాలా రోజులుగా మలయాళం సినిమాలు థియేటర్లలో రాకపోయినా తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ నేరుగా ఓటీటీలోకి వస్తోంది. అలాగే ఈ ఆడు 3 కూడా వస్తుందా అన్న ఆసక్తి తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో నెలకొంది. ప్రస్తుతానికి తెలుగు వెర్షన్ పై ఎలాంటి సమాచారం లేదు. అయితే ఇంగ్లిష్ సబ్ టైటిల్స్ తో ఈ సినిమాను చూసే అవకాశం ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు మే 1 నుండి జీ5 ఓటీటీలో ఈ ఫాంటసీ రైడ్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ‘ఆడు 3’ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ తేదీ ఎప్పుడు?
మలయాళ సూపర్ హిట్ ‘ఆడు 3’ మే 1, 2026 నుండి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. ఆడు 3 ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది?
ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను జీ5 ఓటీటీ దక్కించుకుంది.
3. ‘ఆడు 3’ సినిమాలో ప్రధాన నటులు ఎవరు?
జయసూర్య ప్రధాన పాత్రలో (షాజీ పాపన్) నటించగా, వినాయకన్, సన్నీ వేన్, ఇంద్రన్స్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
4. ఈ సినిమా తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉంటుందా?
ప్రస్తుతానికి మలయాళ వెర్షన్ స్ట్రీమింగ్ తేదీ ఖరారైంది. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ గురించి ఓటీటీ సంస్థ నుండి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More