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    Lenin Postponed: అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు బిగ్ షాక్‌.. అఖిల్ లెనిన్ మ‌ళ్లీ వాయిదా.. స‌మంత మూవీకి బాక్సాఫీస్ రూట్ క్లియ‌ర్‌!

    Lenin Postponed: అక్కినేని అఖిల్ నటిస్తున్న 'లెనిన్' చిత్రం మరోసారి వాయిదా పడిందనే వార్తలు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అదే నిజమైతే.. సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద లైన్ క్లియర్ అయినట్లే! మరో వారం రోజులు పోటీ లేకుండా ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉంది.

    Jun 13, 2026, 15:21:05 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Lenin Postponed: అక్కినేని ఫ్యాన్స్ కు బిగ్ షాక్. అక్కినేని యంగ్ హీరో అఖిల్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ విలేజ్ డ్రామా 'లెనిన్' (Lenin) విడుదల మరోసారి వాయిదా పడ్డట్లు తెలిసింది. జూన్ 26న రావాల్సిన ఈ చిత్రం జూలై మొదటి వారానికి షిఫ్ట్ అయినట్లు ఫిల్మ్ నగర్ ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

    అఖిల్ లెనిన్ మ‌ళ్లీ వాయిదా.. స‌మంత మూవీ బాక్సాఫీస్ రూట్ క్లియ‌ర్‌! (x)
    అఖిల్ లెనిన్ మ‌ళ్లీ వాయిదా.. స‌మంత మూవీ బాక్సాఫీస్ రూట్ క్లియ‌ర్‌! (x)

    లెనిన్ వాయిదా

    అఖిల్ తో పాటు నాగార్జున కూడా భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న మూవీ లెనిన్. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఓ సారి వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు మరోసారి పోస్ట్ పోన్ అవుతుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. జూన్ 26న రావాల్సిన ఈ మూవీ జులై ఫస్ట్ వీక్ లో రిలీజ్ అవుతుందని అంటున్నారు.

    మా ఇంటి బంగారం

    లెనిన్ వాయిదాతో సరిగ్గా వారం రోజుల ముందు (జూన్ 19న) రాబోతున్న సమంత లీడ్ రోల్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaram) చిత్రానికి బాక్సాఫీస్ వద్ద సోలో రన్ దొరికినట్లయింది. టాలీవుడ్‌లో ఈ సడన్ షిఫ్ట్ వెనుక ఉన్న థియేట్రికల్ ఎకనామిక్స్, రెండు సినిమాల ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ సమీకరణాలపై చర్చ జోరందుకుంది.

    వారం గ్యాప్ అంటే

    టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒకే నెలకు పైగా గ్యాప్‌లో అక్కినేని హీరో సినిమా, సమంత సినిమా వస్తేనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన బజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అలాంటిది జూన్ 19న సమంత 'మా ఇంటి బంగారం', జూన్ 26న అఖిల్ 'లెనిన్'.. ఇలా వారం రోజుల వ్యవధిలో థియేటర్లలోకి వస్తే స్క్రీన్ల అలోకేషన్ విషయంలో పెద్ద యుద్ధమే జరిగి ఉండేదనే టాక్ వినిపించింది. కానీ ఇప్పుడు ‘లెనిన్’ వాయిదా వార్తలతో బాక్సాఫీస్ సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోయే ఛాన్స్ ఉంది.

    సమంతకు ‘గోల్డెన్’ ఛాన్స్!

    సమంత లాంటి స్టార్ హీరోయిన్ నటించే లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు మౌత్ టాక్ పాజిటివ్‌గా వస్తే, లాంగ్ రన్‌లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు క్యూ కడతారు. వారం రోజులకే అఖిల్ మాస్ సినిమా వస్తే బి అండ్ సి సెంటర్లలో సమంత సినిమా స్క్రీన్లు తగ్గిపోయేవి. ఇప్పుడు 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రానికి కనీసం రెండు వారాల పాటు ఎలాంటి పోటీ లేకపోవడం ట్రేడ్ పరంగా పెద్ద అడ్వాంటేజ్.

    నైజాం, ఆంధ్రా బయ్యర్లకు ఇప్పుడు సమంత సినిమాపై పెట్టిన పెట్టుబడిని మొదటి వారంలోనే రికవరీ చేసుకునే అవకాశం దక్కింది.

    ‘లెనిన్’ వాయిదా కారణాలు ఇవేనా?

    'ఏజెంట్' వంటి పరాజయం తర్వాత అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్‌కు ఈ లెనిన్ సినిమా అత్యంత కీలకం. ‘వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ’ చిత్రంతో సక్సెస్ అందుకున్న మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు తెరకెక్కిస్తున్న ఈ గ్రామీణ ఎమోషనల్ డ్రామాపై ఇండస్ట్రీలో గట్టి నమ్మకం ఉంది. అయితే మూవీ మళ్లీ వాయిదా వేసేందుకు రెండు ప్రధాన కారణాలున్నట్లు సమాచారం.

    పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ అండ్ సాంకేతిక పనులు: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ (నాగవంశీ), మనం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ (నాగార్జున) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో విజువల్స్ అండ్ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ పర్ఫెక్ట్‌గా రావడం కోసం మేకర్స్ ఎక్కడా రాజీ పడటం లేదు. సాంకేతిక పనుల వల్లే ఈ కొద్దిపాటి ఆలస్యం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

    జూలై సోలో రిలీజ్ స్ట్రాటజీ: జూన్ చివరి వారంలో ఇతర భాషల చిత్రాల పోటీ ఉండే అవకాశం ఉండటంతో, జూలై మొదటి వారంలో క్లీన్ విండో చూసుకుని సోలోగా రావడం ద్వారా అఖిల్ మార్కెట్‌కు గరిష్ట వసూళ్లు రాబట్టవచ్చని నిర్మాతలు ప్లాన్ చేశారు. అయితే వరుస వాయిదాల వల్ల అక్కినేని ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఒకింత నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1. సమంత మా ఇంటి బంగారం రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    జవాబు: స్టార్ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన వైవిధ్యభరితమైన చిత్రం 'మా ఇంటి బంగారం' జూన్ 19, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

    2. లెనిన్ మరోసారి వాయిదా పడిందా?

    జవాబు: లెనిన్ మూవీ మళ్లీ వాయిదా పడుతుందనే టాక్ వైరల్ గా మారింది. కానీ దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

    3. లెనిన్ మూవీలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    జవాబు: 'లెనిన్' చిత్రంలో అఖిల్ అక్కినేని సరసన టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రష్, 'మిస్టర్ బచ్చన్' ఫేమ్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Lenin Postponed: అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు బిగ్ షాక్‌.. అఖిల్ లెనిన్ మ‌ళ్లీ వాయిదా.. స‌మంత మూవీకి బాక్సాఫీస్ రూట్ క్లియ‌ర్‌!
    Home/Entertainment/Lenin Postponed: అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు బిగ్ షాక్‌.. అఖిల్ లెనిన్ మ‌ళ్లీ వాయిదా.. స‌మంత మూవీకి బాక్సాఫీస్ రూట్ క్లియ‌ర్‌!
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