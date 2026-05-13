    Ali Ghar Soap Ad: దిగి వచ్చిన కమెడియన్ అలీ.. ఘర్ సబ్బు యాడ్‌పై క్షమాపణ అడుగుతూ వీడియో..

    Ali Ghar Soap Ad: ఒక సబ్బు ప్రకటనలో లక్ష్మీ పూజ చేస్తూ కనిపించిన నటుడు అలీ తీవ్ర వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం, బాయ్‌కాట్ డిమాండ్లతో అలీ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఆ వివరాలు మీకోసం.

    May 13, 2026, 13:51:59 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Ali Ghar Soap Ad: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు, కమెడియన్ అలీ ఒక వాణిజ్య ప్రకటన (Ad) విషయంలో అనూహ్యమైన చిక్కుల్లో పడ్డారు. సాధారణంగా తన కామెడీతో ప్రేక్షకులను నవ్వించే అలీ.. ఈసారి ఘర్ సబ్బు ప్రకటనలో నటించి హిందూ సంఘాల ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. ఒక సబ్బుకు లక్ష్మీ పూజ చేస్తున్నట్లుగా ఆ ప్రకటనలో చూపించడం, అది కూడా పవిత్రమైన మంత్రాల నేపథ్యంతో సాగడం ఇప్పుడు పెను వివాదానికి దారితీసింది.

    అసలు వివాదం ఏమిటి?

    ఇటీవల అలీ నటించిన ఘర్ అనే సబ్బు యాడ్ సోషల్ మీడియాలో, టీవీల్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ యాడ్‌లో అలీ ఒక సబ్బును పీటపై ఉంచి, దానికి పసుపు, కుంకుమలు పెట్టి లక్ష్మీ పూజ చేస్తున్నట్లుగా కనిపించారు. ఈ సీన్ వెనుక లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరాలు లేదా మంత్రాలు వినిపిస్తుంటాయి.

    సబ్బును లక్ష్మీదేవిగా భావించి పూజ చేయడం, దైవ సమానమైన మంత్రాలను ఒక వ్యాపార ప్రకటన కోసం వాడటం హిందూ ధర్మాన్ని కించపరచడమేనని పలు హిందూ సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి.

    భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు

    ఈ ప్రకటన బయటకు వచ్చిన వెంటనే సామాజిక మాధ్యమాల్లో అలీపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. "దేవతలను, మంత్రాలను ఇలా సబ్బుల కోసం వాడుతారా?" అంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. పలు హిందూ ధార్మిక సంస్థలు అలీ తీరును తప్పుబడుతూ.. ఆయనను, ఆయన నటించిన సినిమాలను బాయ్‌కాట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి.

    ఈ వివాదం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారడంతో పాటు, అలీ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేసే వరకు వెళ్లింది. సనాతన ధర్మం పట్ల కనీస గౌరవం లేకుండా ఇలాంటి ప్రకటనల్లో ఎలా నటిస్తారని ఆయనను నిలదీస్తున్నారు.

    అలీ వివరణ, క్షమాపణలు

    వివాదం ముదురుతుండటం, తనపై వస్తున్న వ్యతిరేకతను గమనించిన నటుడు అలీ వెంటనే స్పందించారు. తన ప్రవర్తన ఎవరినైనా నొప్పించి ఉంటే క్షమాపణలు చెబుతున్నానని ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    "నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏ మతాన్ని లేదా ఎవరి నమ్మకాలను కించపరచాలని అనుకోలేదు. గతంలో నేను చేసిన ఒక సినిమాలోని కామెడీ సన్నివేశం ఆధారంగా ఈ యాడ్‌ను రూపొందించారు. ఆ సినిమాలో ఆ సీన్ అందరినీ నవ్వించింది కదా అనే ఉద్దేశంతోనే ఇందులో నటించాను. మంత్రాల విషయంలో టెక్నీషియన్లు చేసిన పొరపాటు వల్ల ఈ ఇబ్బంది తలెత్తింది. ఆ వీడియోను తొలగించాం" అని అలీ వివరించారు.

    సినిమా నేపథ్యం వల్ల వచ్చిన తిప్పలు

    అలీ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. గతంలో ఆయన ఒక సూపర్ హిట్ సినిమాలో సబ్బులకు పూజ చేసే వింత వ్యక్తిగా నటించారు. ఆ పాత్ర అప్పట్లో బాగా పాపులర్ కావడంతో, సదరు సబ్బు కంపెనీ అదే థీమ్‌ను ప్రకటన కోసం వాడుకుంది. అయితే వెండితెరపై వచ్చే కామెడీకి, బయట ప్రపంచంలో ఉండే ధార్మిక భావాలకు చాలా తేడా ఉంటుందని అలీ ఆలస్యంగా గుర్తించారు.

    క్షమాపణలు చెప్పినప్పటికీ, సదరు ప్రకటనను వెంటనే నిలిపివేయాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవాలని హిందూ సంఘాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఈ ఘటన ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    నటుడు అలీపై ఎందుకు వివాదం నడుస్తోంది?

    ఒక సబ్బు ప్రకటనలో లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు చదువుతూ సబ్బుకు పూజ చేస్తున్నట్లు నటించినందుకు అలీపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

    ఈ వివాదంపై అలీ ఎలా స్పందించారు?

    తన వల్ల ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతింటే క్షమించాలని కోరుతూ అలీ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు.

    ఆ ప్రకటన వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం ఏమిటని అలీ చెప్పారు?

    గతంలో తాను చేసిన ఒక సినిమాలోని పాపులర్ కామెడీ సీన్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ యాడ్ చేశారని అలీ వివరించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

