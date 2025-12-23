నువ్వు ఎప్పుడూ స్టార్వే.. అహాన్ పాండే పుట్టినరోజున సయ్యారా కో-స్టార్ అనీత్
'సయ్యారా' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన యంగ్ హీరో అహాన్ పాండే పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా సినిమా సక్సెస్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఆయన సహనటి అనీత్ పడ్డా, అహాన్ లోని అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
బాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్, 'సయ్యారా' హీరో అహాన్ పాండే నేడు తన 28వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. తొలి సినిమాతోనే 'సూపర్ హిట్'ను తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఈ కుర్ర హీరోపై ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది. అయితే, అహాన్ కి ఈ విజయం అకస్మాత్తుగా రాలేదని, ఆయన ఎప్పుడూ ఒక స్టార్ లానే ఉండేవాడని చెబుతున్నారు ఆయన కో-స్టార్ అనీత్ పద్దా.
"ప్రపంచానికి తెలియకముందే నేను చూశాను"
అహాన్ వ్యక్తిత్వాన్ని వివరిస్తూ అనీత్ రాసిన లేఖ ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తోంది. "స్క్రీన్పై ప్రపంచం నిన్ను 'సయ్యారా'గా చూడటానికి ముందే.. నీలోని స్టార్ని నేను చూశాను. నువ్వు గట్టిగా నవ్వినప్పుడు చుట్టుపక్కల అపరిచితులు కూడా తెలియకుండానే నవ్వుతారు. నీ నోట్పాడ్లోని అద్భుతమైన ఆలోచనలు, సామాన్య విషయాల్లో కూడా అందాన్ని వెతికే నీ తపన.. నిన్ను ఒక అరుదైన వ్యక్తిగా నిలబెట్టాయి" అని అనీత్ పేర్కొన్నారు.
కేవలం నటుడే కాదు.. ఒక మంచి మనిషి
సినిమా హిట్టయి, స్టార్డమ్ వచ్చినప్పటికీ అహాన్ తన పాత అలవాట్లను మార్చుకోలేదని అనీత్ గుర్తుచేశారు. తన కోసం సెక్యూరిటీ గార్డ్ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తాడని, అపరిచితులతో కూడా అహాన్ ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడతారని ఆమె తెలిపారు.
అనీత్ తల్లిదండ్రులు కూడా అహాన్ను తమ సొంత కొడుకులా భావిస్తారని, అహాన్ తల్లి డీన్ పాండే తన కొడుకు సాధించిన విజయానికి, అతని మంచితనానికి గర్వపడుతున్నారని ఆమె వివరించారు.
'సయ్యారా' సినిమా అద్భుత విజయం సాధించిన తరుణంలో, అనీత్ చేసిన ఈ పోస్ట్ అహాన్ అభిమానులకు డబుల్ ట్రీట్ లా అనిపిస్తోంది. "నీలాంటి వ్యక్తిని ప్రపంచానికి బహుమతిగా ఇచ్చినందుకు థన్యవాదాలు" అంటూ ఆమె తన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.