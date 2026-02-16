ఫిబ్రవరి 22న పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలే.. బిగ్ అప్ డేట్.. ఎప్పటికీ గుర్తుంటుందన్న డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి బిగ్ అప్ డేట్ వచ్చేసింది. ఇన్నాళ్లుగా బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్న ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ వచ్చేసింది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్ డేట్ ను మహాశివరాత్రి సందర్బంగా మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.
ఇలాంటి పాట తన కెరీర్ లో ఇంతవరకూ వినలేదంటూ ఓ వైపు డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్.. ఇంత అద్భుతమైన పాట చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ ఇంకోవైపు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్.. ఇలా ఇద్దరూ కలిసి హైప్ పెంచేసిన సాంగ్ ‘ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్’. దీంతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలోని ఈ రెండో పాట రిలీజ్ ఎప్పుడూ? అనే క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోయింది.
ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా నుంచి సెకండ్ సాంగ్ రాబోతుంది. ఎట్టకేలకు ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ సాంగ్ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ పాటను ఫిబ్రవరి 22న రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 15) రాత్రి ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ అనౌన్స్ మెంట్ తో సస్పెన్స్ కు తెరదించారు.
పవర్ ఫుల్
‘‘మనం ప్రేమించే మనిషి. మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునే మనిషి. పవర్ ఫుల్ ఆంథెమ్ లో పవర్ స్టార్ ఆరా. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలోని సెకండ్ సింగిల్ ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ఫిబ్రవరి 22న రిలీజ్ అవుతుంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది’’ అని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఎక్స్ లో పోస్టు చేసింది.
డైెరెక్టర్ రియాక్షన్
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పోస్టును షేర్ చేస్తూ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ పోస్టు పెట్టాడు. ‘‘ఈ సాంగ్ ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. దీన్ని ఎప్పటికీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు. కల్ట్ బాయ్స్ మీ వెయిటింగ్ కు ఇది వర్త్ లాంటిదే’’ అని హరీష్ శంకర్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చాడు.
పాటతో హైప్
ఇప్పటికే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి రిలీజైన ఫస్ట్ సాంగ్ ‘దేఖ్ లేంగే సాలా’ కు అదిరే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడిక ‘ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్’ అంటూ సెకండ్ సాంగ్ రాబోతుంది. డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కొన్ని రోజుల నుంచి ఈ పాటకు హైప్ ఇస్తున్నాడు. ఇలాంటి పాటను ఇంతకుముందు వినలేదని రీసెంట్ గా లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్ తో కలిసి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ను ఎత్తుకున్న పిక్ పోస్టు చేశాడు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ గురించి
గబ్బర్ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత హరీష్ శంకర్-పవన్ కల్యాణ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమాలో మరోసారి పోలీస్ గా పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీల హీరోయిన్లు. మార్చి 26, 2026న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్ కానుంది.