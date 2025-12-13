బాలయ్య గర్జన- అదిరిపోయిన అఖండ 2 ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్- అఖండకు మించి వసూల్లు- ఏ ఏరియాలో ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయంటే?
బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2: తాండవం' చిత్రం వారం రోజుల ఆలస్యం తర్వాత విడుదలైంది. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ ఎపిక్ తొలి రోజునే రూ. 30 కోట్ల భారీ వసూళ్లు సాధించింది. పార్ట్ 1తో పోలిస్తే ఈ కలెక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ. మరి తొలిరోజున అఖండ 2 కలెక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నాయో లుక్కేద్దాం.
నందమూరి బాలకృష్ణకు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆలస్యంగానైనా ఘన స్వాగతం లభించింది. వారం రోజులు వాయిదా పడిన ఆయన డివోషనల్ యాక్షన్ ఎపిక్ 'అఖండ 2: తాండవం' చిత్రం ఎట్టకేలకు శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) థియేటర్లలో విడుదలైంది.
ఆశ్చర్యపరిచే కలెక్షన్స్
అఖండ 2 తాండవం సినిమా తొలి రోజునే (గురువారం ప్రివ్యూలతో కలిపి) అసాధారణ రీతిలో కలెక్షన్స్ రాబట్టి సినీ పండితులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ట్రేడ్ సంస్థ సక్నిల్క్ వెబ్సైట్ ప్రకారం 'అఖండ 2' చిత్రానికి గురువారం (డిసెంబర్ 11) ప్రివ్యూల ద్వారానే రూ. 8 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వసూలు అయ్యాయి.
అఖండ 2 ఇండియా కలెక్షన్స్
ఇది కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నమోదైలన వసూల్లు మాత్రమే. ఇక విడుదలైన శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) అఖండ 2 తాండవం సినిమాకు ఇండియాలో రూ. 22.53 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఈ కలెక్షన్స్లలో తెలుగు నుంచి రూ. 21.95 కోట్లు ఉండగా హిందీ బెల్ట్ ద్వారా రూ. 11 లక్షలు వచ్చాయి.
ఏరియాల వారీగా
అలాగే, కన్నడ నుంచి 3 లక్షలు, తమిళనాడులో 43 లక్షలు, మలయాళంలో 1 లక్ష కలెక్షన్స్ అఖండ 2 తాండవం సినిమాకు వసూలు అయ్యాయి. ఇక ప్రీవ్యూలు, ఓపెనింగ్ డే కలుపుకును అఖండ 2 సినిమా భారతదేశవ్యాప్తంగా రూ. 30.53 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.
అఖండ పార్ట్ 1కి మించిన కలెక్షన్స్
వీటిలో తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి రూ. 29.95 కోట్ల కలెక్షన్స్ వస్తే హిందీ నుంచి 11 లక్షలు, కన్నడ నాట 3 లక్షలు, తమిళంలో 43 లక్షలు, మలయాళంలో 1 లక్షగా ఉన్నాయి. అంటే, ఒక్క తెలుగులో స్టేట్స్లోనే ప్రీమియర్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే పార్ట్ 1 అఖండ కలెక్షన్స్కు మించి అఖండ 2 ఓపెనింగ్ వసూల్లు ఉండటం విశేషంగా మారింది.
అధిక సంఖ్యలో
అఖండ పార్ట్ 1 సినిమాకు తొలి రోజున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 20.8 కోట్లు వస్తే వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 29.60 కోట్లు వచ్చాయి. వీటికి అధిక సంఖ్యలో ఎక్కువగా అఖండ 2 సినిమాకు కేవలం ఇండియాలోనే రూ. 30.53 కోట్లు వచ్చాయి. కాగా, మొత్తం ఐదు వారాల్లో అఖండ పార్ట్ 1 సినిమాకు రూ. 89 కోట్లు వచ్చినట్లు సమాచారం.
అఖండ 2 సినిమా అంశాలు
ఇదిలా ఉంటే, అఖండ 2 సినిమాకు మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన విషయం తెలిసిందే. బోయపాటి-బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో వచ్చిన నాలుగో సినిమా ఇది. చైనా బయోవార్, హైందవ ధర్మం రక్షణ వంటి కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో విలన్గా ఆది పినిశెట్టి చేశాడు. హీరోయిన్గా బ్యూటిఫుల్ సంయుక్త మీనన్ నటించింది.
