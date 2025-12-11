Edit Profile
    ధనుష్, కృతి సనన్ 'తేరే ఇష్క్ మే' బాక్సాఫీస్ రచ్చ.. 150 కోట్ల కలెక్షన్స్ దాటి అదరహో!

    ఆనంద్ ఎల్. రాయ్ దర్శకత్వంలో ధనుష్, కృతి సనన్ నటించిన 'తేరే ఇష్క్ మే' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన వసూళ్లు సాధిస్తోంది. విడుదలైన 13 రోజుల్లోనే ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా రూ. 152.01 కోట్ల మార్క్‌ను దాటేసింది. మరి తేరే ఇష్క్ మే ఇండియా కలెక్షన్స్ ఎంతో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 11, 2025 3:02 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్‌లో రొమాంటిక్ చిత్రాలతో మంచి ఫామ్‌లో ఉన్న దర్శకుడు ఆనంద్ ఎల్. రాయ్. ఆయన తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం 'తేరే ఇష్క్ మే'. ఇందులో నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ధనుష్, బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ జంటగా నటించారు. నవంబర్ 28న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద అంచనాలకు మించిన వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.

    ధురంధర్ పోటీ తట్టుకుని

    తెరే ఇష్క్ మే సినిమా రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టినప్పటికీ రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్' వంటి భారీ పోటీని సైతం తట్టుకుని తన వసూళ్ల ప్రభావాన్ని కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా, ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఈ తేరే ఇష్క్ మే బాక్సాఫీస్ లెక్కలను అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    150 కోట్లు దాటిన తేరే ఇష్క్ మే

    ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా నటించిన ఈ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ డ్రామా తేరే ఇష్క్ మే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 150 కోట్ల మార్క్‌ను దాటిందని చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. వరల్డ్ వైడ్‌గా 13 రోజుల్లో తేరే ఇష్క్ మే రూ. 152.01 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టినట్లు సినిమా నిర్మాణ సంస్థ కలర్ యెల్లో మూవీస్ (Colour Yellow Movies) తెలిపింది.

    ట్విటర్‌లో పోస్ట్

    తమ అధికారిక ఎక్స్ (ట్విటర్) ఖాతా ద్వారా గురువారం (డిసెంబర్ 11) నాడు తేరే ఇష్క్ మే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన బాక్సాఫీస్ వసూళ్లను పంచుకుంది కలర్ యెల్లో మూవీస్. ఇక సక్నిల్క్ (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం తేరే ఇష్క్ మే సినిమాకు ఇండియాలో ఎప్పుడో రూ. 100 కోట్ల మార్క్‌ను దాటింది.

    27.27 శాతం తగ్గిన కలెక్షన్స్

    13వ రోజున భారతదేశంలో తేరే ఇష్క్ మే సినిమాకు రూ. 2 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. వాటిలో హిందీలో రూ. 1.85 కోట్లు, తమిళం నుంచి 15 లక్షలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అయితే, 12వ రోజుతో పోలిస్తే 13వ రోజున ఈ సినిమా వసూల్లు 27.27 శాతం తగ్గాయి.

    హిందీ నుంచే ఎక్కువ

    కానీ, 13 రోజుల్లో భారతదేశవ్యాప్తంగా తేరే ఇష్క్ మే సినిమాకు రూ. 107.15 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఈ వసూళ్లలో హిందీ నుంచి 101.6 కోట్లు ఉంటే తమిళం ద్వారా 5.55 కోట్లు వచ్చినట్లుగా సక్నిల్క్ పేర్కొంది.

    ఎక్కువగా 19 కోట్లు

    ఈ క్రమంలోనే తేరే ఇష్క్ మే సినిమా విడుదలైన 14వ రోజు అంటే ఇవాళ (డిసెంబర్ 12) మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయానికి రూ. 35 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. కాగా, ఈ సినిమా అత్యధిక సింగిల్-డే కలెక్షన్ మాత్రం ఇప్పటికీ రూ. 19 కోట్లుగా ఉంది. ఇది సినిమా విడుదలైన మొదటి ఆదివారం ఈ కలెక్షన్స్ నమోదయ్యాయి.

