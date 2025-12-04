Edit Profile
    రెండోసారి పడిపోయిన తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్- ధనుష్, కృతి సనన్ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ 6 రోజుల వసూల్లు ఎంతంటే?

    తేరే ఇష్క్ మే బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ డే 6: ధనుష్, కృతి సనన్ నటించిన రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ మూవీ తేరే ఇష్క్ మే బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు చూపిస్తోంది. అయితే, విడుదలైన ఆరు రోజుల్లో రెండోసారి తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్ పడిపోయాయి. తేరే ఇష్క్ మే 6 రోజుల బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఎంతో లుక్కేద్దాం.

    Published on: Dec 04, 2025 6:21 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్, బాలీవుడ్ బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ మొదటిసారి జంటగా నటించిన రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ మూవీ తేరే ఇష్క్ మే. నవంబర్ 28న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా రోజు రోజు వసూల్లు పెంచుకుంటూ పోయింది. మూడో రోజున తొలిసారిగా వసూల్లు పడిపోయాయి.

    తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్

    ఇప్పుడు తాజాగా రెండోసారి కూడా తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్ పడిపోయాయి. విడుదలైన తొలి ఐదు రోజుల్లో భారతదేశంలో తేరే ఇష్క్ మే రూ. 71 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఆరో రోజు మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద కొద్దిగా పడిపోయింది. ఆరవ రోజున, ఈ బహుభాషా చిత్రం తేరే ఇష్క్ మే సినిమాకు ఇండియాలో రూ. 6.75 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి.

    డే బై డే కలెక్షన్స్

    అయితే, అంతకుముందు ఐదో రోజున తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్ ఇండియాలో రూ. 10.25 కోట్లుగా ఉన్నాయి. తేరే ఇష్క్ మే శుక్రవారం (నవంబర్ 28) రూ. 16 కోట్ల ఓపెనింగ్ కలెక్షన్స్‌తో ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత శనివారం రూ. 17 కోట్లు (+6.25% పెరుగుదల), ఆదివారం రూ. 19 కోట్లు (+11.76% పెరుగుదల) కలెక్షన్స్ వచ్చాయి.

    తొలిసారిగా పడిపోయింది

    అనంతరం వీక్ డే కారణంగా సోమవారం రూ .8.75 కోట్లు (-53.95% తగ్గుదల) మాత్రమే రాబట్టింది తేరే ఇష్క్ మే సినిమా. ఆ తర్వాత మళ్లీ కలెక్షన్స్ ఊపందుకున్నాయి. అలా మంగళవారం రూ.10.25 కోట్లు (+17.14% పెరుగుదల) కలెక్షన్స్‌తో తేరే ఇష్క్ మే వసూల్లు పెరిగాయి.

    తేరే ఇష్క్ మే 6 డేస్ కలెక్షన్స్

    ఇప్పుడు మరోసారి ఆరో రోజున తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్స్ పడిపోయాయి. ఇకపోతే ఇలా ఆరు రోజుల్లో మొత్తంగా ఇండియాలో తేరే ఇష్క్ మే సినిమాకు రూ. 76.75 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. ఇకపోతే తేరే ఇష్క్ మే సినిమా థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ కీలక భారతీయ నగరాలలో ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ వస్తోంది.

    థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ

    హిందీలో ఆరో రోజు అయిన డిసెంబర్ 3న 12.84 శాతంగా తేరే ఇష్క్ మే థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అయింది. ఈ ఆక్యుపెన్సీ‌లో చెన్నై, జైపూర్ 16 శాతంతో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయి. ఆ తరువాత లక్నో 15.33% వద్ద ఉంది.

    ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వం

    ముంబై, పూణే, ఎన్సీఆర్ 12 శాతం నుంచి 13 శాతం మధ్య స్థిరమైన ఆక్యుపెన్సీ రేటును నమోదు చేయగా, హైదరాబాద్, కోల్ కతా, అహ్మదాబాద్, చండీగఢ్, సూరత్, భోపాల్ 5.33 శాతం నుంచి 11.67 శాతం వరకు తగ్గాయి. కాగా ఈ సినిమాకు ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించారు.

