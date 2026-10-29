OTT Web Series: తల్లిని వెతుక్కుంటూ మిస్టరీ ఐలాండ్లోకి.. ఇవాళ నెట్ఫ్లిక్స్లోకి నిద్రలేకుండా చేసే హారర్ థ్రిల్లర్
OTT Web Series: తప్పిపోయిన తన తల్లిని వెతుక్కుంటూ ఎవరూ అడుగుపెట్టని ఒక భయానక ద్వీపానికి వెళ్లిన యువతి కథే 'బలరావ్: బ్లడ్ ఐలాండ్'. ఈ అద్భుతమైన సర్వైవల్ హారర్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. కళ్లు చెదిరే ట్విస్టులతో, రక్తం గడ్డకట్టించే సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది.
OTT Web Series: ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు థ్రిల్లర్, హారర్ జానర్లపై ఉండే ఆసక్తి అంతా ఇంతా కాదు. ఇలాంటి ప్రేక్షకులకు నిద్ర లేకుండా చేయడానికి నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) మరో సరికొత్త సిరీస్ తో వచ్చేసింది. అదే 'బలరావ్: బ్లడ్ ఐలాండ్' (Balaraw: Blood Island). జానపద కథల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ నేటి నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కు అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
బలరావ్: బ్లడ్ ఐలాండ్ సిరీస్
కొత్త సినిమాలు, సరికొత్త సిరీస్ లతో అదరగొడుతున్న నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవాళ (అక్టోబర్ 29) బలవార్ సిరీస్ ను తీసుకొచ్చింది. ఫిలిప్పీన్ భాషతో పాటు ఇంగ్లీషులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్.. సస్పెన్స్, సెర్చింగ్, సర్వైవల్ కోసం పోరాటం నేపథ్యంలో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. హారర్ సినిమాలు, సిరీస్ లను ఇష్టపడే వారికి ఇదొక పర్ఫెక్ట్ విజువల్ ట్రీట్.
అసలు కథ ఏంటంటే?
ఈ బలరావ్: బ్లడ్ ఐలాండ్ సిరీస్ కథ సబీనా అనే యువతి చుట్టూ తిరుగుతుంది. హఠాత్తుగా అదృశ్యమైన తన తల్లిని వెతుక్కుంటూ సబీనా ఒంటరిగా బయలుదేరుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఎవరూ అడుగుపెట్టడానికి సాహసించని, బయటి ప్రపంచానికి తెలియని 'బలరావ్' అనే ఒక మారుమూల ద్వీపానికి చేరుకుంటుంది.
ఆ భయానక ద్వీపంలో క్రూరుడైన ఒక షిప్ కెప్టెన్ తో పాటు, ఎవరికీ అంతుచిక్కని ఎన్నో చీకటి రహస్యాలు ఆమెకు ఎదురవుతాయి. తన తల్లి కోసం అన్వేషించే క్రమంలో సబీనాకు ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? ఆ ప్రమాదకరమైన ద్వీపం నుంచి ఆమె ప్రాణాలతో ఎలా బయటపడింది? అనేది ఈ సిరీస్ లో ప్రధాన కథాంశం.
రోమాలు నిక్కబొడుచుకునే ట్విస్టులు
ఈ హారర్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ కు ప్రధాన బలం అందులోని మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్టులే. బలరావ్ ద్వీపంలో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం ఎంతో టెన్షన్ గా సాగుతుంది. ద్వీపంలో నివసించే స్థానికుల ప్రవర్తన, అక్కడ దాగున్న వెయ్యేళ్ల నాటి జానపద రహస్యాలు, అతీంద్రియ శక్తులు (supernatural elements) ప్రేక్షకులకు వెన్ను జలదరించేలా చేస్తాయి.
కథ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ సబీనాకు తన సొంత గుర్తింపు గురించి తెలిసే నిజాలు, తన కుటుంబానికి ఆ ద్వీపానికి ఉన్న సంబంధం గురించి బయటపడే ట్విస్ట్ లు అందరినీ షాక్ కు గురిచేస్తాయి.
అద్భుతమైన నటన
ఈ సర్వైవల్ సిరీస్ లో ప్రధాన పాత్ర సబీనాగా జానీన్ గుటియెరెజ్ (Janine Gutierrez) అద్భుతంగా నటించింది. భయం, ఆవేదన, తల్లి కోసం ఏదైనా చేయాలనే తెగువ వంటి భావోద్వేగాలను ఆమె అద్భుతంగా పలికించింది. ఇక బులక్ బెర్నాబే పాత్రలో నటించిన చార్లీ డిజోన్ (Charlie Dizon), మిగిలిన కీలక పాత్రల్లో నటించిన అగోట్ ఇసిడ్రో, రోనీ లాజారో తమ సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
ఓటీటీలో ఎందుకు మిస్ అవ్వకూడదు?
ఫిలిప్పీన్ జానపద పురాణాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ ఒక రొటీన్ హారర్ డ్రామాలా కాకుండా సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. చీకటి, భయంకరమైన వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించిన సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రతీ సీన్ ను ఎలివేట్ చేసే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సిరీస్ ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.
రక్తం గడ్డకట్టించే విజువల్స్, నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని రేకెత్తించే స్క్రీన్ ప్లే దీన్ని సిట్టింగ్ లోనే బింజ్ వాచ్ చేసేలా చేస్తాయి. ఈ వీకెండ్ లో ఒక సాలిడ్ సర్వైవల్ హారర్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి నెట్ఫ్లిక్స్ లోని 'బలరావ్: బ్లడ్ ఐలాండ్' ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More