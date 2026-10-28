OTT Release: లాటరీ టికెట్ తెచ్చే తలనొప్పి.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి హాయిగా నవ్వించే క్లీన్ వెబ్ సిరీస్.. 9 పాత్రల్లో ఒకే నటుడు!
OTT Release: ప్రముఖ డిజిటల్ క్రియేటర్, యూట్యూబర్ భువన్ బామ్ నటించిన సూపర్ హిట్ ఫ్యామిలీ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ ‘డిండోరా’ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సిరీస్ కథ, నటీనటులు, ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి అనే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
OTT Release: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్స్ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని పంచడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటున్నాయి. కొత్త సినిమాలతో పాటు సూపర్ హిట్ సిరీస్ లను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇండియన్ టాప్ క్రియేటర్ భువన్ బామ్ (Bhuvan Bam) సృష్టించిన సంచలన వెబ్ సిరీస్ 'డిండోరా' (Dhindora) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
డిండోరా ఓటీటీ
కామెడీ వెబ్ సిరీస్ డిండోరా ఇవాళ (అక్టోబర్ 28) నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. వాస్తవానికి 2021లో యూట్యూబ్ లో విడుదలై మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించిన ఈ ఫస్ట్ సీజన్, ఇప్పుడు మరింత మంది ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యేందుకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
'డిండోరా' స్టోరీ ఏంటంటే?
ఇదొక అద్భుతమైన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ డ్రామా. ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం చుట్టూ ఈ సిరీస్ కథ సరదాగా సాగుతుంది. భువన్ తండ్రి బబ్లూకి అనుకోకుండా ఒక పెద్ద లాటరీ తగులుతుంది. ఆ లాటరీ టికెట్ వారి జీవితాలను ఎలా మార్చేసింది? ఒక్కసారిగా కోటీశ్వరులు కావాలనే ఆశతో ఆ కుటుంబం ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంది? లాటరీ డబ్బులు వాళ్ల చేతికి వచ్చాయా లేదా? అనేది ఈ సిరీస్ కథ.
9 పాత్రలు
ఈ డిండోరా సిరీస్ కు అతిపెద్ద బలం భువన్ బామ్. ఇందులో ఆయన ఏకంగా 9 విభిన్నమైన పాత్రలను తనదైన శైలిలో అద్భుతంగా పోషించాడు. బబ్లూ జీ, జానకి, బంచోద్ దాస్, సమీర్ ఫుద్ది, టిటూ మామా లాంటి ఐకానిక్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ భువన్ బామ్ ప్లే చేశాడు. భువన్ తో పాటు క్రైమ్ పెట్రోల్ ఫేమ్ అనూప్ సోని, గాయత్రీ భరద్వాజ్, రాజేష్ తైలాంగ్, ఇష్తియాక్ ఖాన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. హిమాంక్ గౌర్ ఈ కామెడీ డ్రామాకు అద్భుతంగా దర్శకత్వం వహించారు.
ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి?
ఈ సిరీస్ ఇప్పటికే యూట్యూబ్ లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడటం ఒక ప్రీమియం ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ఎవరైతే అప్పట్లో ఈ కామెడీ సిరీస్ ను మిస్ అయ్యారో.. వారికి నెట్ఫ్లిక్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎలాంటి అసభ్యకరమైన కంటెంట్ లేకుండా, స్వచ్ఛమైన కామెడీతో ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి కూర్చొని హాయిగా నవ్వుకునేలా ఈ సిరీస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఎపిసోడ్ సుమారు 20 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి బోర్ కొట్టకుండా బింజ్ వాచ్ చేసేయొచ్చు.
సిరీస్ స్పెషాలిటీస్
వన్ మ్యాన్ షో: ఒకే వ్యక్తి దాదాపు 9 పాత్రల్లో నటించి మెప్పించడం మామూలు విషయం కాదు. భువన్ బామ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కు ఈ సిరీస్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్.
ఐఎండీబీ రేటింగ్: ఈ సిరీస్ కు ఇంటర్నెట్ మూవీ డేటాబేస్ (IMDb) లో ఏకంగా 8.8/10 రేటింగ్ రావడం దీని క్వాలిటీకి, విజయానికి నిదర్శనం.
రిలేటబుల్ ఎమోషన్స్: లాటరీ తగిలితే మన లైఫ్ ఎలా మారుతుంది అనే సామాన్యుడి ఫాంటసీని, మధ్యతరగతి కష్టాలను కళ్లకు కట్టినట్లు, ఎమోషనల్ గా చూపించారు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే, ఈ వీకెండ్ లో మంచి టైమ్ పాస్ కోసం హిందీ కామెడీ సిరీస్ చూడాలనుకుంటే 'డిండోరా' బెస్ట్ ఛాయిస్. ఈరోజే నెట్ఫ్లిక్స్ లో ప్లే చేసి ఎంజాయ్ చేయండి!
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More