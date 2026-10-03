Rupayanamaha Review: రూపాయనమః మూవీ రివ్యూ- కోటి రూపాయల లాటరీ మిస్, ఫోన్ కాల్తో ట్విస్ట్- సస్పెన్స్ మూవీ ఎలా ఉందంటే?
Rupayanamaha Review And Rating In Telugu: నూతన దర్శకుడు అరవింద్ రెడ్డి తెరకెక్కించిన 'రూపాయనమః' చిత్రం నిన్న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో కోటి రూపాయల లాటరీ టికెట్ చుట్టూ తిరిగే ఈ సస్పెన్స్ కామెడీ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో నేటి రూపాయనమః రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
Rupayanamaha Movie Review And Rating In Telugu:
టైటిల్: రూపాయనమః
నటీనటులు: అరవింద్ పండ్రాతే, వేణు పోల్సాని, డి. అనుదీప్, శ్రావణి మల్కాని, క్రాక్ శ్రీమణి, విషన్ శ్రీ, కావ్యశ్రీ మాదిశెట్టి తదితరులు
దర్శకత్వం: అరవింద్ రెడ్డి
సంగీతం: రిషి ఎమ్
సినిమాటోగ్రఫీ: జింకా వరుణ్ నాయుడు
ఎడిటింగ్: రవితేజ గిరిజాల
బ్యానర్: చిత్ర వేద ప్రొడక్షన్స్
నిర్మాత: పావని సాగి
విడుదల తేది: అక్టోబర్ 2, 2026
తెలుగు వెండితెరపై పల్లెటూరి నేపథ్యం, స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ హాస్యంతో వచ్చే చిన్న సినిమాలకు ఎప్పుడూ ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుంది. నేటివిటీకి తోడు కొద్దిగా సస్పెన్స్, క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ తోడైతే ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు బ్రహ్మరథం పడతారు.
రూపాయనమః రివ్యూ
న్యూ డైరెక్టర్ అరవింద్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, చిత్ర వేద ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై పావని సాగి నిర్మించిన 'రూపాయనమః' సినిమా కూడా సరిగ్గా అలాంటి ప్రయత్నంతోనే ముందుకు వచ్చింది. తప్పిపోయిన ఒక బంపర్ లాటరీ టికెట్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ స్థాయిలో అలరించిందో నేటి రూపాయనమః రివ్యూలో చూద్దాం.
కోటి రూపాయల లాటరీ.. కనిపించకుండా పోయిన అదృష్టం!
హరి నారాయణ తన తల్లి, భార్య, కూతురితో కలిసి గ్రామంలో సాధారణ జీవితం గడుపుతుంటాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న అతడి జీవితంలోకి ఊహించని అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. అతడు కొనుగోలు చేసిన లాటరీ టికెట్కు ఏకంగా కోటి రూపాయల జాక్పాట్ తగులుతుంది.
తమ కష్టాలన్నీ తీరిపోయాయని ఆ కుటుంబం పండగ చేసుకునేలోపే అసలు కథ మొదలవుతుంది. ఆ కోటి రూపాయల విలువైన లాటరీ టికెట్ ఇంట్లో కనిపించకుండా పోతుంది. కుటుంబ సభ్యులంతా ఆందోళనతో వెతుకుతున్న సమయంలో హరి ఫోన్కు ఒక అపరిచిత నంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది.
ఆ లాటరీ టికెట్ తన వద్దే ఉందని, దాన్ని తిరిగి పొందాలంటే పది లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని ఆ వ్యక్తి డిమాండ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత హరి నారాయణ ఏం చేశాడు? ఏం జరిగింది? అసలు ఆ అపరిచితుడు ఎవరు? అతడికి ఆ టికెట్ ఎలా దొరికింది? అతడు విసిరిన సవాలును తట్టుకుని హరి తన లాటరీ టికెట్ను దక్కించుకున్నాడా? లేదా? అనేదే మిగతా కథ.
పల్లెటూరి నేటివిటీ.. సహజమైన హాస్యం!
ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తం చేతికి వస్తుందనే ఆశ మానవ సహజమైన నైజం. ఈ పాయింట్ను ఎంచుకున్న దర్శకుడు అరవింద్ రెడ్డి పల్లెటూరి వాతావరణంలో కథను ఎంతో నేచురల్గా నడిపించారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంభాషణలు, ఊరి జనం ప్రవర్తన ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫీలింగ్ కలగనివ్వకుండా నవ్వులు పూయిస్తాయి.
హీరోగా నటించిన అరవింద్ పండ్రాతే కుటుంబ బాధ్యతలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే సామాన్యుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. టికెట్ పోయినప్పుడు అతడు పడే ఆవేదన, ఆందోళనను తెరపై చక్కగా పండించారు. శ్రావణి మల్కాని, వేణు పోల్సాని, డి. అనుదీప్ తమ పాత్రల్లో సహజ నటనతో మెప్పించారు.
ఆకట్టుకునే మలుపులు.. సాంకేతిక బలం
సెకండాఫ్లో కథ ఇల్లు దాటి ఊరి పరిసరాల్లోకి విస్తరించినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే వేగం పుంజుకుంటుంది. హరికి, ఆ అపరిచితుడికి మధ్య సాగే ఫోన్ సంభాషణలు కథలో ఉత్కంఠను పెంచుతాయి. క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలను దర్శకుడు డిజైన్ చేసిన తీరు ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.
సాంకేతిక విభాగంలో జింకా వరుణ్ నాయుడు కెమెరా పనితనం పల్లెటూరి అందాలను వాస్తవికంగా ఆవిష్కరించింది. రిషి ఎమ్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సన్నివేశాలలోని సస్పెన్స్ను సరిగ్గా ఎలివేట్ చేసింది. రవితేజ గిరిజాల ఎడిటింగ్ కథను ఎక్కడా దారి తప్పకుండా సూటిగా నడిపించడంలో తోడ్పడింది.
ఫైనల్గా చెప్పాలంటే?
తొలి భాగంలో లాటరీ టికెట్ వెతికే సన్నివేశాల నిడివిని కాస్త తగ్గించి ఉంటే కథనంలో మరింత వేగం ఉండేది. బడ్జెట్ పరిమితులు కొన్ని చోట్ల స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, నిజాయితీగల ప్రయత్నం కథలో కనిపిస్తుంది. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరి హాస్యం, ఉత్కంఠభరిత మలుపులు కోరుకునే ప్రేక్షకులకు 'రూపాయనమః' ఒక మంచి వీకెండ్ ఛాయిస్.
రేటింగ్: 2.5/5
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More