OTT Thriller: మాయా శక్తుల చిన్నారి.. తల్లిదండ్రులు మాయం.. ఓటీటీలోకి రాజమౌళి తెలుగు ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్!
OTT Thriller: మలయాళ స్టార్ ఫహాద్ ఫాసిల్ సోలో హీరోగా టాలీవుడ్ కు పరిచయమైన ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా ‘డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్’. ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి సమర్పణలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. పూర్తి వివరాలు చూసేయండి.
OTT Thriller: మలయాళంలో విలక్షణ నటుడిగా పేరుతెచ్చుకుని, టాలీవుడ్లో 'పుష్ప' సినిమాతో విలన్గా మెప్పించిన ఫహాద్ ఫాజిల్ నేరుగా తెలుగులో సోలో హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్’. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను ఎంచుకునే ఆయన, ఈసారి ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.
ఫాంటసీ థ్రిల్లర్
శశాంక్ ఏలేటి దర్శకత్వం వహించిన డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ ఓ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. సూరి అనే ఒక అనాథ అంబులెన్స్ డ్రైవర్, అనుకోకుండా ఒక మిస్టీరియస్ చిన్నారిని కలవడం, ఆ తర్వాత జరిగే మ్యాజిక్ పరిణామాలతో ఈ సినిమాను రూపొందించారు. స్నూపీ అనే కుక్క, ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ ఈ కథలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
థియేటర్లలో ఫ్లాప్
డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ సినిమాపై ముందు నుంచి భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం దర్శకుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించడమే. పైగా అక్టోబర్ 2వ తేదీన థియేట్రికల్ రిలీజ్కు ముందు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అలాగే రాజమౌళి కుటుంబం ఈ సినిమాపై బజ్ పెంచేశారు.
ఆడియన్స్ అటెన్షన్ ను గ్రాబ్ చేయడంలో మేకర్స్ సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ, ఇంత భారీ ప్రమోషన్స్ చేసినప్పటికీ, వెండితెరపై ఈ డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆశించిన స్థాయిలో ఎంటర్టైన్ చేయలేకపోయింది. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్న కామెడీ, ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్ సెకండాఫ్ లో మిస్ అవ్వడం, కథనంలో కాస్త వేగం తగ్గడం సినిమాకి మైనస్ గా మారింది.
డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్
థియేటర్లలో ఆశించిన కమర్షియల్ సక్సెస్ ను అందుకోలేకపోయిన డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ పై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 30, 2026 నుంచి ఈ చిత్రం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
తెలుగుతో పాటు ఇతర పలు భాషల్లోనూ ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. సాధారణంగా ఫాంటసీ, కామెడీ అంశాలు ఉండే సినిమాలు థియేటర్ల కంటే ఓటీటీలో ఎక్కువ ఆదరణ పొందుతాయి. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, పిల్లలు ఇంట్లో కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసేందుకు ఈ సినిమా మంచి ఛాయిస్ గా నిలుస్తుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. మరి ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More