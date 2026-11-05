Today OTT: డైరెక్ట్గా ఓటీటీలో రిలీజైన తెలుగు ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీ.. పాఠశాల ప్రేమ నుంచి మెచ్యూర్డ్ లవ్ వరకు!
Today OTT: తెలుగు ఆడియన్స్ కు మనసులు కదిలించేలా ఓ ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజైంది. ఆ మూవీనే ‘బాలు గీత’. గురువారం ఈటీవీ విన్ లో అడుగుపెట్టిన ఈ మూవీ స్టోరీ ఏంటీ అనేది ఇక్కడ చూసేయండి.
Today OTT: ఆఫీస్ వర్క్, రోజువారీ ఉరుకులు పరుగుల జీవితంతో అలిసిపోయిన వారికి ఒక స్వచ్ఛమైన సినిమా ఎంతో రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. సరిగ్గా అలాంటి అద్భుతమైన ఫీల్ గుడ్ వైబ్స్ తోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది 'బాలు గీత'. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ప్రేమ కథలు
కొత్త దర్శకుడు ప్రతాప్ కొల్లారెడ్డి ఈ ‘బాలు గీత’ చిత్రాన్ని ఎంతో సహజంగా తెరకెక్కించాడు. సాధారణంగా ప్రేమ కథలు పెళ్లితో ఎండ్ అవుతాయి. కానీ ఇందులో మాత్రం పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి (అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్)కి ముందు ఇద్దరి మధ్య పరిచయం, ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య చిగురించే ప్రేమ, అనుబంధాలను చాలా సున్నితంగా చూపించారు.
ఇటీవల 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సందీప్ సరోజ్ ఇందులో హీరోగా నటించగా, కేయూరి షా హీరోయిన్ గా నటించింది. యూత్ కు మాత్రమే కాకుండా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు, ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలకు ఈ సినిమా కథ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సపోర్ట్
ఈ బాలు గీత సినిమాను టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మించడం విశేషం. సుప్రియ యార్లగడ్డ ఈ చిన్న సినిమాపై ఎంతో నమ్మకంతో సపోర్ట్ చేశారు. ఆనంద్ రెడ్డి కర్నాటి, హరీష్ కోహిర్కర్ కో-ప్రొడ్యూసర్లుగా వ్యవహరించారు.
ఇటీవల జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో సుప్రియ యార్లగడ్డ మాట్లాడుతూ.. "ఇది బడ్జెట్ పరంగా చిన్న సినిమా అయినా, ఇందులో చాలా బలమైన ఎమోషన్ ఉంది. కథ వినగానే ఈ సినిమా చేయాలనిపించింది. కొత్త టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది" అని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే గెస్ట్ గా వచ్చిన మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల సైతం ఈ మూవీ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల స్టైల్ లో చాలా బ్రీజీగా ఉందని కామెంట్ చేశారు.
ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
ఇదొక 'విన్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్' (A Win Original Film). థియేటర్ల కోసం కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఓటీటీ ఆడియన్స్ కోసమే దీనిని రూపొందించారు. ఈ ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఈ రోజు (నవంబర్ 5) నుంచే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఎలాంటి వల్గారిటీ లేకుండా స్వచ్ఛమైన రొమాన్స్, కామెడీతో సాగే ఈ సినిమాను మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే ఈటీవీ విన్ లో బాలు గీత సినిమాను వీక్షించండి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More