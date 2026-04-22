Bellamkonda Srinivas: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటికి బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. పెళ్లికి ఆహ్వానించిన నటుడు
Bellamkonda Srinivas: బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారు. ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మెగాస్టార్ చిరంజీవిని స్వయంగా కలిసి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు.
Bellamkonda Srinivas: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ త్వరలోనే ఒక ఇంటివాడు కాబోతున్నారు. ఈ మధ్యే అతడు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా తన పెళ్లి పనులను శ్రీనివాస్ అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలోనే చిత్ర పరిశ్రమలోని పెద్దలను, ప్రముఖులను కలిసి వివాహానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసి వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
మెగాస్టార్ను కలిసిన బెల్లంకొండ కుటుంబం..
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ తన తండ్రి, ప్రముఖ నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ చిరంజీవికి సాదరంగా వివాహ శుభలేఖను అందజేసి, పెళ్లికి రావాల్సిందిగా వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించారు. ఈ నెల 29న శ్రీనివాస్, కావ్య పెళ్లి జరగనుంది.
ఈ సందర్భంగా మెగాస్టార్ సాయి శ్రీనివాస్ను ఆశీర్వదించి, ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. చిరంజీవితో గడిపిన ఈ ఆత్మీయ క్షణాలకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి వేడుక..
తొలి సినిమా 'అల్లుడు శీను'తోనే మాస్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకున్న సాయి శ్రీనివాస్.. ఆ తర్వాత వరుస సినిమాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన నటించిన 'రాక్షసుడు' భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు తన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్న తరుణంలో.. ఇండస్ట్రీలోని సన్నిహితులందరినీ ఈ వేడుకకు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ వివాహ వేడుక అత్యంత వైభవంగా, సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో జరగనుందని తెలుస్తోంది.
తమ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన చిరంజీవిని మొదటి ఆహ్వానితుల్లో ఒకరిగా కలవడం పట్ల బెల్లంకొండ సురేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం సాయి శ్రీనివాస్ చేతిలో వరుస ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వివాహం అనంతరం ఆయన మళ్ళీ షూటింగ్స్లో బిజీ కానున్నారు.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ఎంగేజ్మెంట్
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ గతంలోనే తన నిశ్చితార్థ వేడుక ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక ఎమోషనల్ నోట్ రాశాడు. "ఈ క్షణం నుండి ప్రతిదీ మారిపోయింది.. నిండు మనసులతో, ఒకరి కళ్లలో ఒకరం చూసుకుంటూ మేము ఎప్పుడూ నమ్మే ఒక శాశ్వతమైన బంధంలోకి అడుగుపెట్టాం. ఎటువంటి హడావుడి, ఆర్బాటం లేకుండా.. కేవలం మా మధ్య ఉన్న ప్రేమతో ఈ వేడుక ఎంతో అందంగా జరిగింది. ఇది కేవలం నిశ్చితార్థం మాత్రమే కాదు.. ఒక అద్భుతమైన ప్రయాణానికి ఆరంభం" అని అతడు అన్నాడు.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కాబోయే భార్య
బెల్లకొండ శ్రీనివాస్ తన కాబోయే భార్య కావ్యను గతంలోనే పరిచయం చేశాడు. వాళ్లకు ఎంగేజ్మెంట్ ఎప్పుడో జరిగిపోయిందని వార్తలు వచ్చినా.. ఇది కేవలం తన కాబోయే భార్య పరిచయమే అని అప్పట్లో అతడు చెప్పాడు. కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ కావ్య రెడ్డిని కావ్యమ్మా అని పిలుస్తూ అందమైన నోట్ రాసుకొచ్చాడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.
మొత్తానికి ఆ కావ్యమ్మ మెడలోనే బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు మూడు ముళ్లు వేయబోతున్నాడు. ఈ నెల 29న ఈ ఇద్దరి వివాహం జరగనుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.