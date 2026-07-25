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    OTT Crime Thrillers: మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో ఊపేసే 4 కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!

    OTT Crime Thrillers: వీకెండ్ వచ్చేసింది.. ఓటీటీ ప్రియులకు థ్రిల్ అందించేందుకు విభిన్న భాషల నుంచి మైండ్-బెండింగ్ క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లు సిద్ధమయ్యాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, ఈటీవీ విన్, సింప్లీసౌత్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో ఈ వారం స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రాలపై ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Jul 25, 2026, 16:19:20 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Crime Thrillers: ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్రపంచంలో ఏ జోనర్‌కు లేనంత ఆదరణ 'క్రైమ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ల'కు లభిస్తోంది. సాధారణ కథల కంటే ఊహించని మలుపులు, క్లైమాక్స్ సస్పెన్స్, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్‌ప్లే ఉన్న చిత్రాలను వీక్షించేందుకు ఓటీటీ ఆడియన్స్ తీవ్ర ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ వారం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదలైన వందలాది కంటెంట్‌లో నిజంగా సమయాన్ని వెచ్చించి చూడదగిన 4 బెస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల ఇన్‌సైట్స్ ఇక్కడ చూద్దాం.

    మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో ఊపేసే 4 కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!
    మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో ఊపేసే 4 కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!

    1. కాన్ సిటీ (Con City)

    జోనర్: డార్క్ క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్

    భాషలు: తమిళం (ఒరిజినల్), తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ

    నటీనటులు: అర్జున్ దాస్, అన్నా బెన్, యోగి బాబు, వడివుక్కరసి

    ఓటీటీ వేదిక: నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix)

    కథ & థ్రిల్ ఎలిమెంట్

    రొటీన్ సీరియస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు భిన్నంగా హెయిస్ట్ (దోపిడీ) కాన్సెప్ట్‌కు కామెడీ, సస్పెన్స్‌ను జోడించి తెరకెక్కించిన చిత్రం 'కాన్ సిటీ'. ఒక నేరస్థుల ముఠా తాము చట్టబద్ధమైన పౌరులమని నమ్మించడానికి కర్ణాటకలోని ముల్కీ ప్రాంతంలో ఒక చిన్న హోటల్ నడుపుతూ సాధారణ మనుషుల్లా నటిస్తుంటారు. వారు ప్లాన్ చేసిన తదుపరి భారీ ఆపరేషన్ ఏమిటి? అందులో ఎదురైన సవాళ్లేంటి? అనేదే కథ.

    ఎందుకు చూడాలి?: అర్జున్ దాస్ బేస్ వాయిస్ అండ్ పవర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, అన్నా బెన్ సెటిల్డ్ యాక్టింగ్, యోగి బాబు నవ్వించే క్రైమ్ హ్యూమర్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.

    2. కేస్ ఆఫ్ కొండన (Case of Kondana)

    జోనర్: రా అండ్ గ్రిప్పింగ్ పోలీస్ ప్రొసీజరల్ థ్రిల్లర్

    భాష: తెలుగు

    నటీనటులు: విజయ్ రాఘవేంద్ర, భావనా మీనన్, ఖుషి రవి

    ఓటీటీ వేదిక: ఈటీవీ విన్ (ETV Win)

    కథ & థ్రిల్ ఎలిమెంట్

    'కొండన' అనే చిన్న పట్టణంలో ఒకే రాత్రి జరిగే కొన్ని అనుమానాస్పద సంఘటనలు, ఒక స్థానిక గ్యాంగ్‌స్టర్ హత్య, దాంతో పాటు ఒక చిన్నారి అపహరణ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. డ్యూటీలో చేరిన కొత్త పోలీస్ ఆఫీసర్‌కు ఈ కేసు ఎంతటి సవాలుగా మారిందనేది ఉత్కంఠ కలిగిస్తుంది. రాత్రివేళ వర్షం నేపథ్యంలో సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా ఆడియన్స్‌కు రేసీ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది.

    ఎందుకు చూడాలి?: ఒక్క రాత్రిలో జరిగే నేరాల చుట్టూ అల్లిన స్క్రీన్‌ప్లే, భావనా మీనన్ కీలక పోలీస్ పాత్రలో కనబరిచిన నటన సస్పెన్స్ లవర్స్‌ను కట్టిపడేస్తాయి. ఈ ఒరిజినల్ కన్నడ సినిమా ఇప్పుడు తెలుగులో ఈటీవీ విన్ లోకి వచ్చింది.

    3. అనోమీ (Anomie)

    జోనర్: సైకలాజికల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్

    భాష: మలయాళం (విత్ ఇంగ్లీష్ సబ్‌టైటిల్స్)

    ఓటీటీ వేదిక: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)

    కథ & థ్రిల్ ఎలిమెంట్:

    మలయాళ చిత్రసీమ సృష్టించే క్రైమ్ థ్రిల్లర్లలో ఉండే సహజత్వం, కథకు అనుగుణంగా వచ్చే టెన్షన్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. 'అనోమీ' కూడా అదే బాటలో సాగే ఒక డార్క్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఒక మిస్టరీ మర్డర్ కేస్‌ను చేధించే క్రమంలో సమాజంలో మనుషుల ప్రవర్తన, వారి మనస్తత్వాల వెనుక ఉన్న చీకటి కోణాలు ఎలా బయటపడ్డాయనేది దర్శకుడు అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఆవిష్కరించాడు.

    ఎందుకు చూడాలి?: నిదానంగా ప్రారంభమై క్లైమాక్స్‌లో ఇచ్చే షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఈ సినిమాకు హైలైట్. మైండ్-గేమ్‌ ఆధారిత చిత్రాలను ఇష్టపడేవారికి ఇది మస్ట్-వాచ్.

    4. అంధారన్ (Andharan)

    జోనర్: నైట్-టైమ్ నియో-నోయిర్ థ్రిల్లర్

    భాష: తమిళం

    ఓటీటీ వేదిక: సింప్లీసౌత్ (SimplySouth)

    కథ & థ్రిల్ ఎలిమెంట్:

    చీకటి నేపథ్యంలో సాగే ఒక రా అండ్ రస్టిక్ సర్వైవల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ 'అంధారన్'. ఒక అనూహ్యమైన నేరంలో చిక్కుకున్న ప్రధాన పాత్రధారి, తనకు తెలియని శత్రువుల నుంచి, పోలీసుల నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాడు అనేదే పాయింట్. నాన్-లీనియర్ పద్ధతిలో సాగే కథనం ప్రేక్షకులలో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తుంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Crime Thrillers: మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో ఊపేసే 4 కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!
    Home/Entertainment/OTT Crime Thrillers: మైండ్ బ్లాకింగ్ ట్విస్టులతో ఊపేసే 4 కొత్త క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు.. ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!
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