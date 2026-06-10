Bharathiraja Passed Away: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా కన్నుమూత.. లెజెండ్ ప్రస్థానం ఇదీ
Bharathiraja Passed Away: కోలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ తమిళ నటుడు, దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా (84) వయోభారంతో కన్నుమూశారు. చెన్నైలోని తన నివాసంలో బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతి పట్ల చలనచిత్ర పరిశ్రమ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఆయన గొప్ప ప్రస్థానాన్ని ఓ సారి చూసేయండి.
Bharathiraja Passed Away: తమిళనాడు చిత్ర సీమలోనే కాకుండా, యావత్ భారత సినీ పరిశ్రమకు షాక్. దక్షిణ భారత చలనచిత్ర రంగాన్ని స్టూడియోల నాలుగు గోడల నుంచి పల్లెటూరి పచ్చదనం, మట్టి వాసనల వైపు నడిపించిన "రియలిజం పితామహుడు", దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు భారతీరాజా (84) బుధవారం (జూన్ 10) చెన్నైలో కన్నుమూశారు. వయోభారంతో కూడిన అనారోగ్య సమస్యల వల్ల ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
భారతీ రాజా కన్నుమూత
దిగ్గజ దర్శకుడు, తన సినిమాలతో ఇండియన్ సినీ హిస్టరీలో చెరగని ముద్ర వేసిన పితామహుడు భారతీరాజా ఇక లేరు. కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఇటీవల విజయ్ సేతుపతి ‘మహారాజా’ చిత్రంలోనూ, మోహన్ లాల్ ‘తుడరుమ్’ (2025) లోనూ నటుడిగా అలరించిన భారతీరాజా మృతి పట్ల టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు సినిమా రూపురేఖలను కూడా ఆయన ఎలా మార్చారో ఓసారి విశ్లేషిద్దాం.
స్టూడియోల సామ్రాజ్యాన్ని దాటి
భారతీరాజా కేవలం ఒక దర్శకుడు మాత్రమే కాదు.. సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్. 1970ల నాటికి సినిమాలు అంటే భారీ సెట్లు, మెలోడ్రామా, కృత్రిమమైన లైటింగ్ మాత్రమే ఉండేవి. కానీ, భారతీరాజా ఆ ఫార్ములాను పూర్తిగా బద్దలు కొట్టారు.
రియలిస్టిక్ మేకింగ్
అవుట్డోర్ షూటింగ్స్, సహజమైన పల్లెటూరి పాత్రలు, కమర్షియల్ హంగులు లేని ప్యూర్ ఎమోషన్స్తో ఆయన సరికొత్త సినిమా స్కూల్ను సృష్టించారు. నేటి తరం దర్శకులైన వెట్రిమారన్, సుకుమార్, సందీప్ రెడ్డి వంగా లాంటి వారు ఎంచుకునే ‘రా అండ్ రస్టిక్’ (Raw and Rustic) మేకింగ్కు ఆద్యుడు భారతీరాజా గారే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
నయా టాలెంట్స్ గైడ్
కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, శ్రీదేవి లాంటి నటీనటుల కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన ‘16 వయతినిలే’ (1977) చిత్రంతో భారతీరాజా ప్రస్థానం మొదలైంది. ఈ సినిమానే తెలుగులో 'పదహారేళ్ల వయసు'గా రీమేక్ అయి ఇక్కడా సంచలనం సృష్టించింది.
'సీతాకోకచిలుక' సృష్టించిన సంచలనం!
చాలా మందికి భారతీరాజా తమిళ దర్శకుడిగానే తెలుసు, కానీ తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమపై ఆయన ముద్ర చాలా గాఢమైనది. నేరుగా తెలుగులో ఆయన చేసిన సినిమాలు ఇక్కడి క్లాసిక్ హిట్స్గా నిలిచాయి.
సీతాకోకచిలుక (1981): మతాల ప్రాతిపదికన సాగే ప్రేమకథను ఎంత అద్భుతంగా తెరకెక్కించవచ్చో ఈ సినిమాతో నిరూపించారు భారతీరాజా. ఈ చిత్రానికి గాను ఆయన ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డు (National Film Award) అందుకున్నారు.
ఆరాధన (1987): చిరంజీవి, సుహాసిని కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ మ్యూజికల్ హిట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రత్యేకమైన లవ్ స్టోరీగా నిలిచిపోయింది. అలాగే సూపర్ స్టార్ కృష్ణతో జమదగ్ని మూవీ తీశారు.
రీమేక్స్ & డబ్బింగ్స్: ఆయన క్లాసిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘టిక్ టిక్ టిక్’ (కమల్ హాసన్), సైకో థ్రిల్లర్ ‘సిగప్పు రోజాక్కళ్’ (తెలుగులో ‘ఎర్ర గులాబీలు’) టాలీవుడ్లో హారర్/సస్పెన్స్ జానర్కు పునాది రాళ్లుగా మారాయి.
‘మహారాజా’ తాతగా డిజిటల్ జనరేషన్కు కనెక్ట్!
గత కొన్ని ఏళ్లుగా భారతీరాజా మెగాఫోన్ పక్కన పెట్టి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా కెమెరా ముందుకు వచ్చారు. మణిరత్నం 'యువ' (ఆయుధ ఎళుతు) లో పొలిటికల్ విలన్గా ఎంత మెప్పించారో, ఇటీవల వచ్చిన విజయ్ సేతుపతి 50వ చిత్రం 'మహారాజా' లో ఆయన పోషించిన పవర్ఫుల్ తాత పాత్ర అంతలా ఆకట్టుకుంది. ఆ వయసులోనూ ఆయన చూపించిన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ నేటి డిజిటల్ జనరేషన్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకర్షించింది.
గతేడాది (2025) మోహన్లాల్, శోభన కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘తుడరుమ్’ (Thudarum) చిత్రంలో భారతీరాజా చివరిసారిగా వెండితెరపై కనిపించి తన నటనతో వీడ్కోలు పలికారు.
People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. మహారాజా సినిమాలో తాత పాత్ర వేసింది ఎవరు?
జవాబు: విజయ్ సేతుపతి నటించిన 'మహారాజా' సినిమాలో ఒక కీలకమైన, పవర్ఫుల్ పెద్దాయన (తాత) పాత్రలో నటించింది దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజానే. ఆయన నటనకు ఈ వయసులోనూ ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ ప్రశంసలు దక్కాయి.
2. భారతీరాజా దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు సినిమాలు ఏవీ?
జవాబు: భారతీరాజా నేరుగా తెలుగులో ‘సీతాకోకచిలుక’ (నేషనల్ అవార్డు విన్నర్), చిరంజీవితో ‘ఆరాధన’, ‘సీతామా లక్ష్మి’ వంటి అద్భుతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. అంతేకాకుండా ఆయన తమిళ చిత్రాలైన 'పదహారేళ్ల వయసు', 'ఎర్ర గులాబీలు' తెలుగులో కల్ట్ క్లాసిక్స్గా నిలిచాయి.
3. భారతీరాజా ఎప్పుడు కన్నుమూశారు?
జవాబు: వయోభారంతో కూడిన ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల 84 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ భారతీరాజా బుధవారం (జూన్ 10) కన్నుమూశారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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