Bigg Boss Agnipariksha Promo: బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష ప్రోమో.. బిగ్గెస్ట్కి ముందు బిగ్.. శ్రీముఖి, నవదీప్ ఫియరీ లుక్
Bigg Boss Agnipariksha Promo: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 ప్రారంభానికి ముందు జరగబోయే అగ్నిపరీక్షకు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజైంది. శ్రీముఖి, నవదీప్, బిందు మాధవి, అభిజీత్ ఈ ప్రోమోలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలుస్తూ కంటెస్టెంట్లకు ఎదురవబోయే పరీక్షల గురించి చెప్పారు.
Bigg Boss Agnipariksha Promo: తెలుగు బుల్లితెరపై మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ కాంట్రవర్షియల్ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు' సీజన్ 10 (Bigg Boss Telugu 10) సరికొత్త హంగులతో, బిగ్గెస్ట్ ట్విస్టులతో ఆడియన్స్ ముందుకు రావడానికి గ్రాండ్గా రెడీ అయింది. స్టార్ మా (Star Maa) ఛానెల్ అనౌన్స్ చేసిన లేటెస్ట్ ప్రోమో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. "బిగ్ బిఫోర్ ది బిగ్గెస్ట్.. బిగ్ బాస్ హౌస్లో అడుగుపెట్టాలంటే ముందు అగ్నిపరీక్షను జయించాలి!" అంటూ వదిలిన ప్రోమో అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచేసింది.
ఆగస్టు 15 నుంచి 'అగ్నిపరీక్ష'.. ఈసారి సరికొత్త ఫార్మాట్
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం కానుకగా ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి స్టార్ మా ఛానెల్తో పాటు జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో 'బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష' స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. ప్రతిసారి నేరుగా హౌస్లోకి కంటెస్టెంట్లను పంపించే సాంప్రదాయానికి ఈసారి మేకర్స్ స్వస్తి పలికినట్లు కనిపిస్తోంది.
హౌస్లోకి అడుగుపెట్టే ముందే కంటెస్టెంట్లకు ఒక కఠినమైన టాస్క్ లేదా 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఫైర్' రూపంలో ప్రాథమిక పరీక్ష నిర్వహించబోతున్నారు. ఇందులో గెలిచిన వారికే మెయిన్ హౌస్ డోర్లు తెరుచుకుంటాయని ప్రోమో ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ షోకి ఎక్స్ట్రా హైప్ తీసుకురావడంతో పాటు ఆడియన్స్లో ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది. గత కొన్ని సీజన్ల కంటే సీజన్ 10ను చాలా రిచ్గా, గ్రాండ్గా డిజైన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ కొత్త ప్రోమోలో శ్రీముఖితోపాటు నవదీప్, బిందు మాధవి, అభిజీత్ లాంటి వాళ్లకు కంటెస్టెంట్లతో ఎదురవబోయే పరీక్షల గురించి చెప్పడం చూడొచ్చు.
కింగ్ నాగార్జున హోస్టింగ్
కింగ్ నాగార్జున తనదైన మార్క్ హోస్టింగ్, గ్లామర్తో సీజన్ 10ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే ఈ సీజన్కు సంబంధించిన ప్రోమో షూట్లు పూర్తయ్యాయని, కంటెస్టెంట్ల సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా దాదాపు చివరి దశకు చేరుకుందని ఇన్సైడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈసారి కంటెస్టెంట్ల లిస్ట్లో సీరియల్ యాక్టర్స్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, కామన్ మెన్ తో పాటు వివాదాస్పద సెలబ్రిటీలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. 'అగ్నిపరీక్ష' రౌండ్ ద్వారా ఎవరు మెయిన్ షోకి అర్హత సాధిస్తారనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
గత తొమ్మిది సీజన్లుగా తెలుగు బుల్లితెరపై టిఆర్పి రికార్డులను తిరగరాసిన బిగ్ బాస్, ఇప్పుడు 10వ సీజన్తో ల్యాండ్మార్క్ మైలురాయిని చేరుకుంది. అందుకే మేకర్స్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ విషయంలో, సెట్ డిజైనింగ్లో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
జియోహాట్స్టార్లో 24/7 లైవ్ స్ట్రీమింగ్
టీవీలో రాత్రి సమయాల్లో ప్రసారమయ్యే ఎపిసోడ్లతో పాటు జియోహాట్స్టార్లో 24/7 లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉండనుంది. అన్-కట్ డ్రామా, హౌస్మేట్స్ మధ్య జరిగే రియల్ ఫైట్స్ ఆడియన్స్కు మరింత వినోదాన్ని పంచనున్నాయి.
ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ 'అగ్నిపరీక్ష' బ్యాటిల్ కోసం నాగార్జున ఫ్యాన్స్, బిగ్ బాస్ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సీజన్ 10 బుల్లితెరపై ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More